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«Левски» София – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:11
«Левски» София – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Левски» София – «Айнтрахт», который состоится 24 августа 2023 года

«Левски» София

«Народная команда» после пяти матчей в новом сезоне чемпионата Болгарии занимает седьмое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «синих». 10 августа «нулёвку» раскатал «Левски» с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы в рамках первой полуфинальной игры квалификации Лиги конференций УЕФА. В матче 5-го тура Первой лиги с минимальным счётом «народная команда» из Софии взяла верх над командой «Ботев» из города Враца.

17 августа в Софии в ответной игре на своём поле «Левски» выиграл у «Хапоэля» со счётом 2:1, и вышел в финальную стадию квалификации.

«Айнтрахт»

«Орлы» по итогам прошлого сезона Бундеслиги заняли седьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Айнтрахта» за последнее время. В межсезонье «красно-чёрные» провели пять товарищеских матчей. Вничью сыграли «орлы» с нидерландским «Витессом» и английским «Ноттингемом». В сухую, поразив семь раз ворота соперника, «Айнтрахт» выиграл у «Локомотива» из Лейпцига в 1/32 Кубка Германии.

На прошлых выходных с минимальным счётом «орлы» обыграли «Дармштадт 98».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Левски» София – 6.40
  • Ничья – 4.50
  • Победит «Айнтрахт» – 1.49
  • Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 – 2.29
  • Обе забьют — нет – 1.86
  • Обе забьют — да – 1.95
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05

Статистика

  • В трёх матчах из пяти крайних «народная команда» из Софии выиграла своих соперников
  • За аналогичный период «орлы» взяли верх над своими оппонентами в двух встречах
  • В трёх крайних матчах «Айнтрахт» не пропускает.

Прогноз

Немецкая Бундеслига бесспорно на порядок выше уровнем, чем Первая лига Болгарии. В предстоящей игре «орлы» без особых проблем одержат победу. Компания Pinnacle предлагает на победу «Айнтрахта» коэффициент 1.49.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк айнтрахт
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