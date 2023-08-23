«Левски» София – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Левски» София – «Айнтрахт», который состоится 24 августа 2023 года
«Левски» София
«Народная команда» после пяти матчей в новом сезоне чемпионата Болгарии занимает седьмое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «синих». 10 августа «нулёвку» раскатал «Левски» с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы в рамках первой полуфинальной игры квалификации Лиги конференций УЕФА. В матче 5-го тура Первой лиги с минимальным счётом «народная команда» из Софии взяла верх над командой «Ботев» из города Враца.
17 августа в Софии в ответной игре на своём поле «Левски» выиграл у «Хапоэля» со счётом 2:1, и вышел в финальную стадию квалификации.
«Айнтрахт»
«Орлы» по итогам прошлого сезона Бундеслиги заняли седьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Айнтрахта» за последнее время. В межсезонье «красно-чёрные» провели пять товарищеских матчей. Вничью сыграли «орлы» с нидерландским «Витессом» и английским «Ноттингемом». В сухую, поразив семь раз ворота соперника, «Айнтрахт» выиграл у «Локомотива» из Лейпцига в 1/32 Кубка Германии.
На прошлых выходных с минимальным счётом «орлы» обыграли «Дармштадт 98».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Левски» София – 6.40
- Ничья – 4.50
- Победит «Айнтрахт» – 1.49
- Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 – 2.29
- Обе забьют — нет – 1.86
- Обе забьют — да – 1.95
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05
Статистика
- В трёх матчах из пяти крайних «народная команда» из Софии выиграла своих соперников
- За аналогичный период «орлы» взяли верх над своими оппонентами в двух встречах
- В трёх крайних матчах «Айнтрахт» не пропускает.
Прогноз
Немецкая Бундеслига бесспорно на порядок выше уровнем, чем Первая лига Болгарии. В предстоящей игре «орлы» без особых проблем одержат победу. Компания Pinnacle предлагает на победу «Айнтрахта» коэффициент 1.49.