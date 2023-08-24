У Кейна родился ребенок, Мостовой завел черепаху. Как провели неделю известные футболисты

Собрали для вас лучшее из соцсетей.
Главный тренер «Барселоны» Хави решил поваляться в постели.
Легенда «Реала» Фернандо Морьентес выложил фото со своим верным товарищем.
Бывший игрок «Арсенала» Месут Озил показал, как водит коляску.
Стиляга дня. Легенда «Интера» Кристиан Вьери.
Футболисты «Барселоны» Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган посетили Sport Bild Awards.
У нападающего мюнхенцев Харри Кейна родился четвертый ребенок
Малыша назвали Генри Эдвард. Теперь болельщики немецкого гранда ждут, что англичанин будет больше забивать.
Легенда «Ромы» Франческо Тотти слетал со своей спутницей в ЮАР.
Девушка дня. Агнесс Пиментель — новая подруга Эдера Милитао. Пара была замечена на питиусских островах.
Семьи Лэмпардов и Краучей вместе отдохнули в Португалии.
Защитник «Зенита» Андрей Мостовой завел себе черепашку.
Цените дружбу! Берите пример с Серхио Рамоса и Луки Модрича — всегда найдут время для встречи.