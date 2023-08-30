Анатолий Иванов — лайнсмен, отменявший решение главного арбитра практически в полуфинале чемпионата мира

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сегодня, 16:24

За последние полвека на финальных турнирах Кубка мира от нашей страны ( СССР , Россия) в судейском корпусе работали 7 главных арбитров и 5 чистых лайнсменов. Лайнсменами, правда, ещё были четверо из тех 7, кто бегал со свистком в поле.

Российские судьи ограничивались в основном работой на групповом этапе. Лишь бригада Валентина Иванова на ЧМ -2006 обслуживала приснопамятный матч 1/8 финала Португалия — Нидерланды с обилием жёлтого и красного «листопада».

На ЧМ -90 Алексей Спирин лайнсменом работал в 1/8 финала Аргентина — Бразилия.

Но были у нас арбитры в 70-е годы очень авторитетные. И хотя сборная СССР дважды подряд не прошла квалификацию на мундиали в те годы, но наши «люди в чёрном» на тех чемпионатах мира присутствовали.

Да нет, не присутствовали — активно работали, были востребованы.

На ЧМ -74 единственным представителем от СССР на турнире был рефери Павел Казаков.

Он судил довольно статусные матчи: Аргентина — Италия на первом групповом этапе и Германия — Швеция на втором этапе, в так называемых полуфинальных группах. И весьма положительно себя зарекомендовал, был в числе 3 претендентов на проведение финального матча турнира.

Матч Германия — Швеция проводился 30 июня 1974 г. во втором туре в той полуфинальной группе из 4 команд.

Потом команды сыграли в третьем туре 3 июля, а матч за 3-е место и финал были 6 и 7 июля соответственно.

На ЧМ -78 ФИФА пригласила нашего Анатолия Иванова, но на турнире он был чистым лайнсменом. Зато он продвинулся по календарю турнира дальше всех наших судей за последние полстолетия.

На первом групповом этапе Ан. Иванов был с флажком в матчах Австрия — Испания и Нидерланды — Перу. А на втором групповом этапе Анатолий Иванов был лайнсменом в последнем 3-м туре в матче Польша — Бразилия. Тот матч состоялся 21 июня 1978 г., а матч за 3-е место и финал были 24 и 25 июня соответственно.

И Павел Николаевич Казаков, и Анатолий Иванович Иванов были ровесниками, оба 1928 года рождения. Оба прожили более 80 лет — П.Н. Казаков умер в сентябре 2012, почти 11 лет назад, а А.И. Иванов скончался в июле 2013, десятилетие назад.

Сегодня хотел бы рассказать о нескольких эпизодах из жизни судьи Анатолия Иванова.

Но фото Павла Казакова дадим обязательно.

Это вполне официальное фото:

Вот бригада судей перед матчем Германия — Швеция на ЧМ -74:

Никогда не обращал на это внимание, а теперь сделаю это. На турнирах Кубка мира 1974 и 1978 гг. у лайнсменов были разные по цвету флажки, у одного жёлтый, а у второго красный. На других турнирах пока не проверял.

Анатолий Иванов родом из Ленинграда. Блокадник. Ему ещё не было 14 лет, когда он встал к токарному станку — «Всё для фронта, всё для Победы!».

Сам играл в футбол, в хоккей как с шайбой, так и с мячом. Посещал семинар будущих арбитров в институте физкультуры им. Лесгафта.

Так вырос в квалифицированного арбитра. И непременно играл в футбол сам, и желал, чтобы то же самое делали все арбитры, хотя бы даже во дворе своего дома — чтобы чувствовать нерв игры, понимать игроков.

Свой первый матч в соревнованиях всесоюзного масштаба он провёл в поле в матче на Кубок СССР . Это была 1/8 финала в зоне 1 РСФСР , играли 2 мая 1963 г. в Туле, где местный «Шахтёр» проиграл «Волге» из Калинина.

В высшей лиге свой первый матч со свистком он провёл 30 сентября 1966 г. с участием аутсайдеров турнира московского «Локомотива» и кутаисского «Торпедо». К тому времени он уже получил статус судьи всесоюзной категории. В 1973 г. он стал арбитром международной категории.

Памятным для него стал ответный матч 1/32 финала между «Фенербахче» и «Астон Виллой». Тот матч смотрел президент УЕФА Артемио Франки и ему глянулся русский реф. Поэтому по рекомендации Франки Анатолия Иванова и пригласили работать на мундиале 1978 года.

Ан. Иванов был не только лайнсменом на ЧМ -78, он также был резервным арбитром в двух матчах. Тогда этих арбитров не называли «Четвёртое официальное лицо». Но их все зрители видели в ярком голубом спортивном костюме с буквами FIFA на спине, особенно при проведении замен.

Свой первый матч на ЧМ -78 Ан.Иванов провёл 3 июня, встречались Австрия и Испания. Вот бригада арбитров выходит на поле:

Анатолий Иванов на самом деле не слева, а справа, он ниже ростом. А вот Рамона Руиса Баррето из Уругвая телевизионщики даже написали неправильно. А ведь он был лайнсменом в финале ЧМ -74, судил игры ЧМ -70, ЧМ -74 и ЧМ -78. Он ведь единственный в истории Кубка мира лайнсмен, работавший в финальных матчах на двух подряд турнирах. Но второй финал будет чуть позже, 25 июня 1978 г., а это фото сделано 3 июня.

Анатолий Иванов в матче 3 июня был с красным флагом и работал на дальней от телекамеры бровке. Вот он контролирует исполнение углового удара, который собирается подать №11 сборной Испании Карденьоса. Заодно Иванов контролирует расположение на должном расстоянии от мяча и №11 сборной Австрии Курта Яры.

7 июня лайнсмен Иванов работал на линии в матче Нидерланды — Перу.

Теперь Иванов выходит слева от главного рефери, уже с жёлтым флажком, но будет всё на той же дальней бровке по телевизионной картинке.

По воспоминаниям самого Анатолия Ивановича, в последнем туре второго группового этапа, в матче Польша — Бразилия, главный арбитр «запомнился ужасной некомпетентностью».

Судил тот матч чилиец Хуан Сильваньо Каванна. Это был его первый и единственный матч на мундиале со свистком. В двух матчах до этого он был с флажком.

Русский Иванов вновь оказался на дальней бровке, вновь с жёлтым флажком. Особенно в первом тайме с уст комментатора не сходила фамилия Иванов: два или три раза он мгновенно фиксировал офсайд у бразильцев.

В те годы не было наушников и подсказчиков у арбитров, решения они принимали сразу. Правда по воспоминаниям самого Анатолия Ивановича, чилиец не всегда даже свистел при нарушениях.

Речь идёт об эпизоде на 25-й мин матча. Иванов по памяти говорил, что бразилец Жил №18 на правом фланге фолит в атаке против Лято. На самом деле против левого защитника Мацулевича №3, фолит грубо, травмоопасно. Но упал сам бразилец, поляк быстро убежал из кадра к своим воротам. В кадре сидящий на траве Жил и Иванов позади него с флагом. Рефери свистнул, но показал рукой, что штрафной бьют бразильцы. Вот тогда-то Анатолий Иванов и проявил себя.

Он решительно показал главному арбитру своим жёлтым флагом в какую сторону следует назначить штрафной удар. Чилиец подчинился, повернув направление удара на 180 градусов. Жил недоумевал, высказал Иванову весь запас бразильских идиоматических выражений. На что Иванов рыкнул на него. Всё это можно рассмотреть на стоп-кадрах этого колоритного момента.

Иванов сразу поднял флажок, сигнализируя о нарушении, мяч поле не покидал:

Главный свистнул, показывая в сторону ворот Польши, Иванов пока этого не видит.

Видели бы вы выражение лица Анатолия Иванова, когда через секунду он увидит, что главный показывает не в ту сторону.

Ну, а далее и без слов понятно:

Вероятно, такая самостоятельность лайнсмена, который отменяет решения главного — не всем пришлась по душе. Поэтому фамилии Иванов мы не встретим среди лайнсменов в двух оставшихся матчах мундиаля, и в числе резервного арбитра тоже. Бразильцы, надо полагать, запомнили нашего бокового судью. Ведь для них каждый забитый гол приближал их к выходу в финал. Забей Бразилия полякам на 2 гола больше, неизвестно смогла бы Аргентина через 2 с половиной часа в своём матче забить свои 6 голов в ворота Перу?!

Ранее уже было сказано, что Анатолий Иванов на ЧМ -78 был резервным арбитром в двух матчах. Данные по назначению резервных арбитров в 1978 г. прислал мне на днях коллега из Англии, который плотно занимается темой рефери на крупных турнирах.

Так вот Анатолий Иванов после двух первых матчей на турнире 3 и 7 июня затем дважды был резервным. 10 июня в матче Польша — Мексика и 14 июня во встрече Бразилия — Перу на втором этапе.

Анатолий Иванов на видеозаписи матча 14 июня виден со спины: он показывал таблички с номерами игроков при заменах, тщательно проверял состояние шипов на бутсах выходивших на поле игроков.

Это момент первой замены в составе сборной Бразилии. Анатолий Иванов выпускает на поле Зико №8. Менее чем через минуту бразильцы заработают пенальти. Ещё через минуту Зико реализует пенальти, забив свой первый гол на чемпионатах мира. Это его единственный гол, забитый после выхода на замену на турнирах Кубка мира. И единственный реализованный пенальти на этих турнирах в игровое время.

Анатолий Иванов без особого пиетета высказывался об арбитре, которого назначили судить финал ЧМ -78, об итальянце Серджио Гонелла. Ничего выдающегося, по словам Иванова, этот реф не показал.

Ан.Иванов был в хороших отношениях с венгром Каройем Палотаи и аргентинцем Анхелем Коэрецца. По просьбе аргентинца Иванов привёз ему из Москвы клубные вымпелы наших команд, вероятно Анхель их коллекционировал.

По словам Анатолия Иванова, все арбитры жили во время турнира в столице страны, в Буэнос-Айресе. Трижды Анатолию Иванову пришлось путешествовать из Буэнос-Айреса в Мендосу, дважды как лайнсмен, один раз в качестве резервного. А это был самый дальний от столицы город на турнире, практически 1 тысяча км, а может и вся тысяча.

Свою карьеру арбитра Анатолий Иванов закончил в 1978 году. Ведь ему уже было за 50.

Хорошо, что в то время для арбитров не было строгого ограничения по возрасту. Иначе, Анатолий Иванов не смог бы работать на чемпионате мира в 1978 году.

По ходу видеозаписи матча Польша — Бразилия на ЧМ -78, при первом зафиксированном лайнсменом на дальней бровке офсайде у бразильцев, комментатор, говоря об Иванове из СССР , вспомнил и Тофика Бахрамова в финале ЧМ -66. Между прочим, 22 октября 1975 в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов между «Дерби Каунти» и мадридским «Реалом» в поле был Анатолий Иванов, а одним из лайнсменов был как раз Тофик Бахрамов — ему тоже было уже 50 лет тогда. Через 10 дней, 1 ноября 1975 г. Тофик Бахрамов провёл свой последний матч в поле, в чемпионате страны.

Эстафета поколений.

Весной 1976 г. ленинградец Иванов судил в четвертьфинале Кубка УЕФА между немецким «Гамбургом» и польской «Сталью». Одним из лайнсменов у него был москвич Павел Казаков. А в период с октября 1969 по октябрь 1972 гг. лайнсмен Анатолий Иванов работал вместе с главным арбитром Павлом Казаковым в 3 матчах еврокубков.

Сразу после чемпионата мира в Аргентине Анатолию Иванову довелось судить два матча подряд с участием одной пары команд из нашего чемпионата.

5 июля в Москве на стадионе «Торпедо» в первом полуфинальном матче на Кубок СССР играли автозаводцы и «Динамо» (Киев).

9 июля в Киеве состоялся матч 15-го тура чемпионата СССР , на неказистом стадиончике СКА (другие арены были на ремонте) динамовцы Киева вновь играли с автозаводцами. И вновь в поле со свистком был только что вернувшийся из Аргентины судья международной категории Анатолий Иванов.

18 июля был у судьи Иванова ещё один полуфинал Кубка СССР , но уже в Донецке, где местный «Шахтёр» принимал московский «Локомотив». И так до конца сезона Анатолий Иванов отсудил ещё в 13 матчах чемпионата страны. Те матчи проходили в Москве, Тбилиси, Харькове, Донецке, Кишинёве и Ташкенте, дважды во Львове. Да, большая была страна. Свой последний матч в поле он провел 3 ноября 1978 г. в предпоследнем туре чемпионата, играли ЦСКА и одесский «Черноморец».

С 1970 по 1978 гг. Анатолий Иванов неизменно входил в число лучших арбитров страны. В чемпионате СССР отработал в поле в 145 матчах, за что ему была вручена памятная золотая медаль за судейство более 100 матчей. В 1980 г. Ан.Иванов был удостоен звания «Почетный судья».

Анатолий Иванов — один из совсем немногих арбитров, работавших в матчах чемпионатов мира, кому было за 50 лет. Из отечественных арбитров (и тех, кто со свистком, и тех, кто с флажком) — он единственный удостоился чести обслуживать матчи Кубка мира в столь почтенном для рефери возрасте. В день своего последнего международного матча между Польшей и Бразилией 21 июня 1978 г. Анатолию Иванову было 50 лет и 35 дней.