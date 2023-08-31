«Лутон Таун» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 03:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Лутон Таун» – «Вест Хэм», который состоится 1 сентября 2023 года

«Лутон Таун»

«Шляпники» из Лутона после первых трёх туров нового сезона АПЛ занимают предпоследнее место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «оранжево-бело-синих». С разницей в пару голов «Лутон Таун» в гостях потерпел поражение от «Брайтона» в матче 1-го тура нового сезона Премьер-лиги. В сухую, пропустив три гола, «шляпники» проиграли лондонскому «Челси».

29 августа со счётом 3:2 «оранжево-бело-синие» взяли верх над «Гиллингемом» в рамках матча 1/32 Кубка английской лиги.

«Вест Хэм»

«Железные» в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на второй строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Вест Хэма» за последнее время. Ничью раскатали «молотобойцы» с командой «Борнмут» на их поле в игре 1-го тура нового сезона Премьер-лиги. С разницей в пару мячей «железные» одержали победу над «Челси» в игре следующего тура РПЛ .

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Вест Хэм» в гостях обыграл команду «Брайтон»

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лутон Таун» – 4.60

Ничья – 3.80

Победит «Вест Хэм» – 1.79

Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 2.95

Обе забьют — нет – 2.02

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Три поражения потерпели «шляпники» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «молотобойцы» проиграли в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.79 на победу команды «Вест Хэм». При всём уважении к «шляпникам», но опыт игр в Премьер-лиге поможет в предстоящем матче «железным» одержать победу над «оранжево-бело-синими».