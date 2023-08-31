Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Лутон Таун» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 03:16
«Лутон Таун» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Лутон Таун» – «Вест Хэм», который состоится 1 сентября 2023 года

«Лутон Таун»

«Шляпники» из Лутона после первых трёх туров нового сезона АПЛ занимают предпоследнее место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «оранжево-бело-синих». С разницей в пару голов «Лутон Таун» в гостях потерпел поражение от «Брайтона» в матче 1-го тура нового сезона Премьер-лиги. В сухую, пропустив три гола, «шляпники» проиграли лондонскому «Челси».

29 августа со счётом 3:2 «оранжево-бело-синие» взяли верх над «Гиллингемом» в рамках матча 1/32 Кубка английской лиги.

«Вест Хэм»

«Железные» в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на второй строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Вест Хэма» за последнее время. Ничью раскатали «молотобойцы» с командой «Борнмут» на их поле в игре 1-го тура нового сезона Премьер-лиги. С разницей в пару мячей «железные» одержали победу над «Челси» в игре следующего тура РПЛ.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Вест Хэм» в гостях обыграл команду «Брайтон»

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лутон Таун» – 4.60
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Вест Хэм» – 1.79
  • Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 2.95
  • Обе забьют — нет – 2.02
  • Обе забьют — да – 1.83
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

  • Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • Три поражения потерпели «шляпники» в пяти крайних матчах
  • За аналогичный период «молотобойцы» проиграли в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.79 на победу команды «Вест Хэм». При всём уважении к «шляпникам», но опыт игр в Премьер-лиге поможет в предстоящем матче «железным» одержать победу над «оранжево-бело-синими».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк вест хэм
Все комментарии
idres
idres
сегодня в 06:46
Соглашусь с тем, что Вест Хэм здесь указан умеренным фаворитом противостояния. Команда Дэвида Мойеса очень неплохо начала сезон, в атаке "молотобойцы" смотрятся очень эффективно, тогда как оборона Лутона под давлением теряется. К тому же действующий победитель Лиги Конференций после Брайтона всю неделю готовился к этому матчу, тогда как у Лутона была игра в Кубке Лиги, что повлияет на свежесть футболистов, которые только поднялись из Чемпионшипа. Для них 3-я игра за неделю это много. Думаю, что за счет опыта, свежести и класса футболистов "молотобойцы" смогут оформить третью подряд победу в АПЛ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 