«Корк Сити» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Корк Сити» – «Слайго Роверс», который состоится 1 сентября 2023 года

«Корк Сити»

Предпоследнюю строчку турнирной таблицы Премьер-дивизиона занимают «бунтари» на данный момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «горожан». На своём поле ничью раскатали «бунтари» со «студентами» в рамках матча 27-го тура чемпионата Ирландии (1:1). В сухую, поразив трижды ворота соперника, «Корк Сити» выиграл у команды «Уотерфорд Юнайтед» в 1/8 Кубка Ирландии.

25 августа со счётом 1:3 «горожане» потерпели поражение от «Дроэды».

«Слайго Роверс»

На одну строчку выше «бунтарей» находятся «красно-белые» на данный момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков команды за последнее время. В матче 27-го тура чемпионата Ирландии «Дандолк» с минимальным счётом взял верх над «красно-белыми». В сухую, забив два гола, «Слайго Роверс» обыграл команду «Трити Юнайтед» в товарищеской встрече.

На прошлых выходных с минимальным счётом «Шелбурн» одержал победу над «Слайго» на их поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Корк Сити» – 2.85

Ничья – 3.40

Победит «Слайго Роверс» – 2.47

Победит «Слайго Роверс» с форой -1.5 – 4.65

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.87

Статистика

Три личных матча из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В двух футбольных встречах из десяти последних «бунтари» обыграли своих соперников

За тот же период «Слайго Роверс» взял верх над своими оппонентами в четырёх поединках.

Прогноз

Крайний раз на своём поле с минимальным счётом «бунтари» одолели «красно-белых». Компания Pinnacle предлагает на победу «Корк Сити» в предстоящем матче коэффициент 2.85. Не без труда, но хозяева могут взять три очка в будущей игре.