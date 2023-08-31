«Корк Сити» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Корк Сити» – «Слайго Роверс», который состоится 1 сентября 2023 года
«Корк Сити»
Предпоследнюю строчку турнирной таблицы Премьер-дивизиона занимают «бунтари» на данный момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «горожан». На своём поле ничью раскатали «бунтари» со «студентами» в рамках матча 27-го тура чемпионата Ирландии (1:1). В сухую, поразив трижды ворота соперника, «Корк Сити» выиграл у команды «Уотерфорд Юнайтед» в 1/8 Кубка Ирландии.
25 августа со счётом 1:3 «горожане» потерпели поражение от «Дроэды».
«Слайго Роверс»
На одну строчку выше «бунтарей» находятся «красно-белые» на данный момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков команды за последнее время. В матче 27-го тура чемпионата Ирландии «Дандолк» с минимальным счётом взял верх над «красно-белыми». В сухую, забив два гола, «Слайго Роверс» обыграл команду «Трити Юнайтед» в товарищеской встрече.
На прошлых выходных с минимальным счётом «Шелбурн» одержал победу над «Слайго» на их поле.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Корк Сити» – 2.85
- Ничья – 3.40
- Победит «Слайго Роверс» – 2.47
- Победит «Слайго Роверс» с форой -1.5 – 4.65
- Обе забьют — нет – 2.11
- Обе забьют — да – 1.73
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.87
Статистика
- Три личных матча из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- В двух футбольных встречах из десяти последних «бунтари» обыграли своих соперников
- За тот же период «Слайго Роверс» взял верх над своими оппонентами в четырёх поединках.
Прогноз
Крайний раз на своём поле с минимальным счётом «бунтари» одолели «красно-белых». Компания Pinnacle предлагает на победу «Корк Сити» в предстоящем матче коэффициент 2.85. Не без труда, но хозяева могут взять три очка в будущей игре.