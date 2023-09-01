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«Штутгарт» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:29
«Штутгарт» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Фрайбург», который состоится 2 сентября 2023 года

«Штутгарт»

«Швабы» по итогам сезона 2022/2023 Бундеслиги заняли 16-е место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Штутгарта», чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «Фрайбургом». В сухую, забив четыре гола, «швабы» взяли верх над «Балингеном» в 1/32 Кубка Германии. С разгромным счётом в матче 1-го тура чемпионата Германии «швабы» обыграли «несгибаемых» из Бохума.

25 августа в игре 2-го тура Бундеслиги со счётом 5:1 «РБ Лейпциг» одержал победу над «швабами».

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» в прошлом сезоне чемпионата Германии заняли пятое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков «красно-белых» за последнее время. Беспроигрышная серия команды длится шесть матчей к ряду. Сохранив свои ворота в неприкосновенности, «Фрайбург» в гостях обыграл команду «Оберахерн» в 1/32 Кубка Германии. С разницей в один гол «бразильцы из Брайсгау» одержали победу над «Хоффенхаймом» (2:1).

26 августа с минимальным счётом «красно-белые» выиграли дома у «музыкантов» из Бремена.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Штутгарт» – 2.23
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Фрайбург» – 3.20
  • Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 3.80
  • Обе забьют — нет – 2.29
  • Обе забьют — да – 1.60
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.72
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

  • Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • Из десяти последних матчей «Штутгарт» выиграл в восьми встречах
  • За тот же период «бразильцы из Брайсгау» в шести поединках обыграли своих соперников.

Прогноз

В пяти очных матчах подряд «Фрайбург» выигрывал у «Штутгарта». Компания Pinnacle предлагает на победу «Фрайбурга» в предстоящем матче коэффициент 3.20.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк фрайбург
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:17
Букмекеры что-то совсем не верят во Фрайбург. То на победу данного коллектива над каким-нибудь слабым соперником коэффициент дают высокий, то даже с иксом в матче против команды, которая в прошлом сезоне чуть не вылетела во вторую лигу, дают приличные цифры. Я продолжаю верить в подопечных Кристиана Штрайха и ставлю на то, что они как минимум не уступят "швабам" даже в гостях. На протяжении пяти последних очных поединков кряду Фрайбург берёт верх над данным соперником. В прошлом сезоне дважды обыграл его: 2-1 на своём поле и 1-0 на чужой территории. Ставка - Х2, минимум одно очко "бразильцы из Брайсгау" зацепить способны.
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