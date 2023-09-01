«Штутгарт» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Фрайбург», который состоится 2 сентября 2023 года

«Штутгарт»

«Швабы» по итогам сезона 2022/2023 Бундеслиги заняли 16-е место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Штутгарта», чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «Фрайбургом». В сухую, забив четыре гола, «швабы» взяли верх над «Балингеном» в 1/32 Кубка Германии. С разгромным счётом в матче 1-го тура чемпионата Германии «швабы» обыграли «несгибаемых» из Бохума.

25 августа в игре 2-го тура Бундеслиги со счётом 5:1 «РБ Лейпциг» одержал победу над «швабами».

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» в прошлом сезоне чемпионата Германии заняли пятое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков «красно-белых» за последнее время. Беспроигрышная серия команды длится шесть матчей к ряду. Сохранив свои ворота в неприкосновенности, «Фрайбург» в гостях обыграл команду «Оберахерн» в 1/32 Кубка Германии. С разницей в один гол «бразильцы из Брайсгау» одержали победу над «Хоффенхаймом» (2:1).

26 августа с минимальным счётом «красно-белые» выиграли дома у «музыкантов» из Бремена.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 2.23

Ничья – 3.60

Победит «Фрайбург» – 3.20

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 3.80

Обе забьют — нет – 2.29

Обе забьют — да – 1.60

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Из десяти последних матчей «Штутгарт» выиграл в восьми встречах

За тот же период «бразильцы из Брайсгау» в шести поединках обыграли своих соперников.

Прогноз

В пяти очных матчах подряд «Фрайбург» выигрывал у «Штутгарта». Компания Pinnacle предлагает на победу «Фрайбурга» в предстоящем матче коэффициент 3.20.