Ожидания болельщиков – его проблемы. Хаверц настораживает

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вчера, 23:27

Уже после трех матчей за «Арсенал» вокруг Кая сгущаются тучи.

Новая эра

Было время, когда покупка «Арсеналом» игрока за сумму свыше 60 миллионов фунтов, могла бы привести всех болельщиков «канониров» в экстаз и стать поводом для мощнейшего ажиотажа и обсуждения. Прошло десять лет с тех пор, как бывший исполнительный директор клуба Иван Газидис объявил о выросшей финансовой мощи «Арсенала», который вынужден был долго ужиматься, занимаясь самофинансированием стадиона «Эмирейтс».

После этого можно было ждать конкурентной борьбы за самых дорогих футболистов. В сентябре 2013 года «канониры» подписали Месута Озила за 42,4 миллиона фунтов из «Реала». Это был фурор. Озил считался звездой мирового уровня. И «Арсенал» разом мощно переплюнул свой предыдущий трансферный рекорд – 15 миллионов фунтов за Андрея Аршавина казались ничтожными на фоне новых возможностей клуба. Болельщики ощутили приближение новой эры.

За прошедшее десятилетие трансферные траты по всему миру продолжали стремительно расти. А «Арсенал» с тех пор лишь восемь раз заплатил большую сумму, чем за Озила. Причем четыре из этих случаев пришлись на последние два года. Полноценно новая эра не наступила.

Хаверц, пришедший в команду этим летом, стал третьим по стоимости приобретением в истории «Арсенала». Есть некоторые разногласия у источников по поводу его окончательной цены. Некоторые утверждают, что она с бонусами достигнет 65 миллионов фунтов, другие – 67,5 миллиона. Но порядок цифр понятен. В любом случае это тот уровень расходов, которого от «Арсенала» ждали его болельщики. И им все еще тяжело их соотносить с эпохой правления Стэна Кронке, который вообще не ассоциировался с подобными тратами, пока не поверил в талант Микеля Артеты.

Настороженная встреча

Тем не менее, прибытие Хаверца не вызвало ничего похожего на уровень ажиотажа, который можно было предвидеть, исходя из его стоимости. Возможно, дело в общем фоне – сейчас такими цифрами на мировом рынке никого не удивишь. Вероятно, трансфер был еще задвинут на второй план приобретением у «Вест Хэма» этим же летом Деклана Райса за 105 миллионов фунтов с бонусами.

Подписание Райса было воспринято как крупный переворот, учитывая, что на хавбека сборной Англии претендовали «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити». В конце концов только «Бавария» и «Сити» сделали конкретные предложения, но «Арсенал» их поборол в этой гонке. Именно он подписал футболиста, который стал вторым самым дорогим в истории Премьер-Лиги.

За Хаверца подобным образом не боролись. Его пребывание в Англии оставляло привкус разочарования с тех пор, как он перебрался в «Челси» из «Байера» в 2020 году за 71 миллион фунтов. Кай так и не показал того уровня игры, которого от него ожидали. Несмотря на некоторые проблески.

Апофеозом карьеры Хаверца можно считать победный гол в финале Лиги чемпионов 2021 года. Если бы подобный гол забил условный Холанд, это восприняли бы как должное, а такой подвиг от Хаверца многих удивил, что не лучшим образом характеризует отношение к этому игроку в целом. Все больше людей убеждалось в чудовищной расточительности Кая у чужих ворот. Особенно когда игра «Челси» стала разваливаться при Грэме Поттере и Фрэнке Лэмпарде.

Когда Хаверц уходил из «Челси», никто там об этом не пожалел. Напротив, беспокойство, которое высказывали поклонники на «Стэмфорд Бридж», буквально за несколько игр нового сезона переместилось на «Эмирейтс», где Кай, несмотря на все пафосные слова, продолжал выступать в духе прошлых сезонов. Уже сейчас Артета столкнулся с вопросами по поводу неоднозначной, мягко говоря, игры Хаверца. Например, после матча с «Фулхэмом» испанец так оправдывал игрока:

Сегодня ему было тяжело в определенные моменты. Он здорово открывался, находил зоны, но мяч до него не доходил. Во многих ситуациях он должен был забить уже гораздо больше мячей в этом сезоне. Его голов нам не хватает.

Про много моментов Артета, наверное, погорячился. Потому что Хаверц в трех матчах чемпионата нанес всего четыре удара по воротам. Ни один из них не пришелся в створ. При этом показатель ожидаемых голов (xG) равен 0,35. На этом фоне даже одиозный для многих фанатов «Арсенала» Гранит Джака, который открыто с ними ссорился, воспринимался бы за счет своей игры и самоотдачи более приемлемо.

Неважная статистика

При этом «Арсенал» был в трех минутах от того, чтобы в трех матчах АПЛ набрать максимум очков. Пока «Фулхэм» не сравнял счет. Но ни в одной из трех игр «канониры» не были достаточно убедительными. И Хаверц выделялся в этих матчах в худшую сторону.

Да, важно отметить, что Кай приносит пользу, мощно прессингуя без мяча. Но этого мало. В первом туре «Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» (2:1) с 78 процентами владения мячом. Хаверц коснулся мяча 69 раз. Больше были задействованы в конструировании игры Томас Партей (116 касаний) и Райс (105), а чаще других мяч вперед продвигали Букайо Сака (84 касания) и Мартин Эдегор (83).

Во втором туре «Арсенал» одолел «Кристал Пэлас» (1:0). Хаверц коснулся мяча 41 раз. Это меньше всех среди полевых игроков «канониров», если не считать Эдди Нкетиа, который был заменен на 79-й минуте. А в уже упомянутом матче с «Фулхэмом» Хаверц коснулся мяча 22 раза в первом тайме. Это снова меньше остальных. Для сравнения, за то же время у Райса и Сака – по 50, Мартинелли и Эдегора – по 36, Троссара – 26.

Обращает на себя внимание недовольно-разочарованный вздох трибун, когда Хаверц в начале второго тайма вместо развития перспективной атаки отдал пас далеко назад. Его заменили уже через 11 минут после перерыва.

Не обречен. Пока

У Хаверца есть большой индивидуальный талант, и можно относиться к его перспективам с некоторым оптимизмом, если учесть способность Артеты раскрывать способности подобных футболистов. Было бы абсурдно уже сейчас думать, что такой возможности нет. Говорят, что в «Челси» Хаверц был растерян, потому что не понимал общей цели и задачи в каждой игре, а также своих функций. Артета кажется ему более конкретным и четким тренером. Но у Хаверца остается все меньше времени, чтобы влюбить в себя болельщиков и оправдать редкие для «Арсенала» вложения. Иначе позднее уже неуверенность и предвзятая критика станут дополнительными факторами, которые будут мешать его росту.