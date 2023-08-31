Поражение «Зенита» и неожиданный результат «Спартака». В Кубке у всех есть шанс удивить

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вчера, 12:13

«Балтика» обыграла фаворита.

Группа А

«Сочи» — ЦСКА — 0:0 (4:5 по пенальти); «Факел» — «Оренбург» — 0:1

В современных сериях пенальти редко доминируют два голкипера. Но в Сочи после нулевой ничьей одноимённой команды с ЦСКА произошёл размен ударами, после которого комплименты заслужил Гойло, арендованный южанами у «Зенита», и Акинфеев. По ходу матча у «Сочи» были отличные шансы завоевать победу. А в серии пенальти зашкаливало количество промахов бьющих игроков. Были и сэйвы голкиперов, и удар в перекладину. Акинфеев после неудачи в серии Суперкубка против Кержакова и «Зенита» вернул себе статус мастера отражения пенальти. Два спасения капитана принесли ЦСКА дополнительный пункт в таблицу после стандартной ничьей. А лидером группы стал «Оренбург», ведь умудрились обыграть «Факел» в Воронеже. Гол случился на 91-й минуте. Не с первой попытки, но удалось затолкать мяч в сетку. Вместо ещё одной серии пенальти получили три чистых пункта для «Оренбурга». В этом квартете у всех остаётся шанс пройти дальше в плей-офф Пути РПЛ .

Группа В

«Рубин» — «Урал» – 2:1; «Ростов» — «Локомотив» — 2:1

В поединке боевитых «Рубина» и «Урала» забили со стандартов. Для клуба из Казани матч был важным, с настроем атаковали и быстро отличились дважды. Но дальше напомнили о себе проблемы в обороне «Рубина», «Урал» сократил отрыв. Шёл сумбурный, плотный футбол, но атакующие футболисты промахивались. Развязка могла наступить после перерыва, но вратарь Янович решил, что сыграет в стиле Акинфеева в Сочи. Резервный голкипер «Рубина» не позволил команде из Екатеринбурга вырвать право на серию пенальти. Помазун поддержал коллегу, все три гола забили до перерыва. А вот в поединке «Ростова» и «Локомотива» голкиперам шансы оставляли не всегда. Голенков пробил опытного Гильерме. А затем правый защитник Вахания добивал второй мяч в ворота московской команды. После перерыва подопечные Галактионова побежали отыгрываться, удалось сократить отрыв, но вратарь Медведев пропустил лишь однажды. «Локомотив» проиграл после двух побед в Кубке подряд. И хотя по очкам команда делит первое место с «Ростовом», теперь в группе завязалась самая интересная борьба. Даже «Рубин» может выйти на первое место, поскольку никто в квартете не готов побеждать в каждом туре. Команды разные, но упрямые и доставят друг другу неприятности.

Группа С

«Балтика» — «Зенит» — 1:0; «Ахмат» — «Крылья Советов» — 3:1

В кубковом турнире почти все тренеры экспериментируют. И «Зенит» доигрался. Семак менял позиции футболистов и вернулся к схеме с четвёркой защитников. Выпустил много резервных игроков, которым не хватило меткости, чтобы один из моментов фаворита привёл к забитому мячу Бакаевым или Суторминым. А вот «Балтика» упрямо искала выходы к воротам Васютина, и однажды мяч пересёк линию ворот. Команда Игнашевича дома сыграла смело, напомнив о знаменитом минусе «Зенита» — у чемпионов РПЛ нет кубкового характера. Во втором матче группы «Ахмат» дома предложил открытый футбол «Крыльям Советов». Команды активно пристреливались, а затем пришла очередь голов. Конате отличился в раздевалку, что помогло грозненцам после перерыва. Гости сравняли счёт со штрафного после шикарного удара Бейла, но затем «Ахмат» отличился дважды. Крутой удар по мячу головой остудил пыл гостей, а в добавленное время хозяева использовали классическую контратаку. В этой группе выше всех неожиданно оказалась «Балтика», у Игнашевича идеальный результат – три победы подряд.

Группа D

«Спартак» — «Динамо» — 4:1; «Пари НН» — «Краснодар» — 0:1

Любимица публики, «группа смерти», где в этот раз приговорили оборону «Динамо» в широком смысле определения. У Абаскаля десятый разгром со «Спартаком». Резервисты «красно-белых» сразу агрессивно пошли вперёд, а эксперименты Лички привели «Динамо» к поражению. Так играть при навесах с фланга незаконно, тренер грубо обозвал подопечных после матча. Форвард «Спартака» Соболев забил дважды до 18-й минуты поединка. Между этими голами вклинился мяч новичка команды, центрального защитника серба Бабича. А добил надежды «Динамо» на камбэк вингер Зиньковский, один из главных героев матча. После перерыва Нгамалё показал, почему Мартинса часто ругают в обороне – легко проскочил хавбека «Спартака» и забил мяч престижа. Разгрома в конкретном московском дерби не было семь лет. Матчи «Пари НН» и «Краснодара» тоже обычно не балуют крупными результатами. Вот и в свежей игре «горожане» забили лишь однажды. В концовке матча хозяева потеряли мяч, что привело к точному удару Кордобы.