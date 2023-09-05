Воспитанник «Динамо» — в топ-5 трансферов Ла Лиги. В компании с Захаряном Беллингем, Гризманн и Гюлер

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сегодня, 12:13

Бок о бок с лучшими.

Ла Лига – не АПЛ , где 3 из 5 самых дорогих трансферов переваливают за 100 миллионов евро. В Испании такой лишь один, а в пятерке – сразу два игрока, которые обошлись покупателям менее чем в 20 млн. Знакомимся с топ-5 самых дорогих переходов Ла Лиги этого лета.

5-е место. Арсен Захарян – в «Реал Сосьедад», 13 миллионов евро

Российский полузащитник всё-таки перебрался в топовый европейский чемпионат – хотя в это верилось всё меньше. За лето Арсеном успели поинтересоваться «Фейеноорд», «Аякс», «Лацио», «Сосьедад» и многие другие. Воспитанник «Динамо» вполне мог перебраться в Серию А – после ухода Сергея Милинковича-Савича римлянам позарез была нужна замена. Тогда против кандидатуры талантливого хавбека выступил главный тренер – Сарри хотел исполнителя, который в кратчайшие сроки возместит потерю серба. Альтернативой стал свободный агент Даити Камада, поигравший за «Айнтрахт».

С переходом в «Сосьедад» тоже всё складывалось тяжело. Сначала не могли договориться о сумме компенсации – «бело-голубые» хотели больше. Затем Арсен несколько раз не смог улететь в Испанию на медосмотр. Параллельно появились инсайды о спорах агентов игрока с «Динамо» — представители футболиста требовали комиссию от сделки. Сообщалось, что такая договоренность была, но из расчета, что отступные составят 25 млн евро, а не 13.

В итоге все детали были согласованы, Захарян осуществил мечту. Пока только адаптируется в новом чемпионате – провел 2 матча в Ла Лиге, оба раза выходил на 10-15 минут в концовке. Но это только начало

4-е место. Сесар Монтес – в «Альмерию», 14 млн евро

А ведь центрбека неоднократно пыталось подписать «Динамо». В прошлое межсезонье мексиканец еще бороздил родной чемпионат в составе «Монтеррея». «Бело-голубые» согласовали сделку с отступными в 11 млн евро – но мексиканец лишь пополнил копилку сорвавшихся переходов (как Карцев). А Зимой перебрался в Ла Лигу – «Эспаньол» предложил 8 млн.

Этим летом москвичи вновь вышли на центрального защитника – «Эспаньол» вылетел в Сегунду, оставаться там не было смысла. При этом изначально «Динамо» предлагало 6-7 млн евро, тогда как клуб из Барселоны требовал 10 млн. Последнее слово от «бело-голубых» — на 7,5 млн, «попугаи» отказали. Зато вовремя подключилась «Альмерия» (тоже боролись за выживание, но сохранили прописку). «Красно-белые» выложили 14 млн евро – это их самое дорогое приобретение этим летом. Хотя пока Сесара не заметили ни на поле, ни в заявке.

3-е место. Антуан Гризманн – в «Атлетико», 20 млн евро

Летом 2019 года француз осуществил свою мечту – перебрался в «Барселону», что обошлось каталонцам в 120 млн евро. По сравнению с этой суммой компенсация в 20 млн спустя 4 года выглядит смешно – в то же время это успех для «матрасников». Антуан долгие годы был лидером «Атлетико» — одним из немногих, кто нашел общий язык с Симеоне и сохранял эффективность.

Поэтому, когда возникла возможность вернуть нападающего, мадридцы и задумываться не стали. Это была сделка, растянувшаяся на 2 года. Летом 2021-го договорились об аренде на сезон с опцией продления еще на год, ее стоимость – 10 млн евро, плюс право выкупа за 40 млн. Последняя деталь – опция выкупа стала бы обязательной, если бы Антуан за 2 сезона в «Атлетико» сыграл не менее 45 минут в 50 % матчах (дисквалификации и травмы не учитывались).

«Матрасники» начали играть на этом пункте – и выпускали француза после 60-й минуты. Все это привело к тому, что клуб выкупил форварда – но не за 40 миллионов, а за 20. Для «Атлетико» это успех, но другой страйкер – Жоау Феликс – понял, что пора сжигать мосты (на ленточке трансферного окна перебрался в «Барсу»).

2-е место. Арда Гюлер – в «Реал» Мадрид, 20 млн евро

Это молодой турецкий талант, который дебютировал за основу «Фенербахче» аж в 16 лет – и в чемпионате Турции-21/22 забил 3 мяча и отдал 3 ассиста. Само собой на него положили глаз европейские гранды, в том числе «Барса» и «Реал». Именно между ними этим летом развернулась нешуточная борьба за полузащитника.

Интересно то, как разворачивались события – ведь мадридцам не было острой необходимости в приобретении. Этот переход – скорее от нежелания отдавать талантливого игрока конкурентам. Каталонцам тяжело проворачивать любую сделку – 17,5 млн компенсации за турка они хотели поделить по частям, чтобы не регистрировать контракт сразу. «Сливочные» просто вмешались, предложили больше. И вышли победителями.

Арда точно не станет игроком старта прямо сейчас, это усиление на перспективу. Да и после травмы он ещё находится в лазарете.

1-е место. Джуд Беллингем – в «Реал» Мадрид, 103 млн евро

Главный трансферный лот не только лета-2023, но и минувшей зимы. Джуд расцвел в дортмундской «Боруссии», подтвердил свой уровень в сборной Англии на ЧМ -2022 – и за ним выстроилась очередь. За хавбека боролись такие гиганты, как «Ливерпуль», «Ман Сити», «Челси», «Реал». К февралю фаворитом называли «мерсисайдцев», но на финишной прямой их обошли «сливочные».

Беллингем обошелся «Реалу» дороже, чем Зидан, Тчуамени, Роналду и Бэйл – это второй по стоимости трансфер испанского гранда. И на данный момент 20-летний полузащитник окупает вложенные средства. Джуд – важнейшая опция в продвижении мяча, плюс лучший бомбардир команды на старте Ла Лиги.