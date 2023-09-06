За Салаха предложили рекордные 200 млн фунтов. На трансфер влияет большая политика

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сегодня, 12:41

У Египта и Саудовской Аравии сложные отношения.

Мохамед склоняется к трансферу

Не важно, что думает Клопп. Не важно, что говорил агент Салаха. Если шейхи дают владельцу «Ливерпуля» Генри 200 млн фунтов – примерно 234 млн евро, то у американца нет причины отказаться. Не выиграть АПЛ и не выйти в Лигу чемпионов можно с Салахом в составе. За 31-летнего игрока никогда больше не предложат такие безумные деньги.

Главные инсайдеры говорят, что трансфер неизбежен. Осталось выяснить детали, сумму сделки и время отбытия Салаха. Клопп пробует отсрочить переход, чтобы «Ливерпуль» нашел замену. Но кто будет спрашивать тренера, если Салаху повторят условия Бензема и Роналду? Сложно отказаться от предложения, которое Мохамед позже не получит.

И шейхи обидчивые парни. Если «Ливерпуль», который отклонил предложение в 170 млн евро, поступит так еще раз, принц может свернуть сделку. А «Ливерпулю» нужны деньги, потому прощались с ветеранами. Капитан «красных» Хендерсон в Англии рассказывал о равенстве, правах меньшинств и так далее.

В Саудовской Аравии в интервью Джордан заявил, что надо уважать чужие религиозные правила. А ещё нелепо добавил, что выбрал новую команду не из-за денег. Охотно не верим. Салаху лучше честно сказать, что хочет остаться в Англии, но не может отказаться от 600 млн евро за несколько лет. И дело не только в деньгах игроку.

Выбор между великанами и богами

За кулисами трансферов большие игроки. Армянин по происхождению Захарян отказал «Галатасараю». Парень из Самары боялся конфликтов, а давление на Салаха в сто раз выше. Вингер продлил контракт с «Ливерпулем», когда не дождался приглашения от «Реала». Но порывался уйти после конфликтов с Клоппом.

Юрген также не всегда дружил с Хендерсоном, на что хавбек указал в интервью. У немецкого тренера, если результаты не радуют, часто случаются конфликты. Клопп агрессивный человек, а Салах гордый парень. Целое лето отказывается от денег. Считает, что его пытаются купить, это задевает мужское эго. Мохамеда делают частью политической программы.

Саудовский принц хочет сесть за стол с белыми стариками. Напоминает скандинавскую мифологию. Были великаны, которым поклонялись люди. В футболе великаны это гранды с историей. А затем на горизонте появились боги. Один, Тор и другие вымышленные существа с невероятными силами. Богами в футболе хотят стать парни с нефтяными миллиардами.

Впереди Рагнарёк – битва великанов и богов. В войне стихий футболисты принимают одну из сторон. На стороне асов из Саудовской Аравии суперсилы – деньги, связи с чиновниками, которые не блокируют безумные сделки. И всем понятно, что контракт 31-летнего Салаха не стоит 234 млн евро. Мохамед не заработает для «Ливерпуля» эти деньги, если останется.

На сделку сильно влияет политика

У Саудовской Аравии и Египта сложные отношения. Салах боится, что его назовут предателем на родине. Для Мохамеда важна репутация в Египте. Его критиковали даже за рождественскую елку для дочери, а тут целый переезд к саудовцам. В арабском футбольном мире своя война великанов и богов, причем на стороне первых египтяне. У «Аль-Ахли» и «Замалека» статус гигантов.

В Лиге чемпионов КАФ у первой команды 11 побед, а у второй 5. Хотя саудовские клубы выступают в Азии, а не в Африке, сохраняется ревность. Когда ведущий одного из саудовских каналов заявил, что в арабском мире главными станут «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», то был большой скандал. А Мидо – бывший форвард сборной Египта, грустно пошутил о состоянии родного футбола.

Старые стадионы, плохие трансляции и даже парикмахер один на всех. И тут появляется чемпионат Саудовской Аравии, который делает своим лицом Роналду для европейской и мировой аудитории, а Бензема с Салахом хочет заполучить для мусульман. Но Мохамеду надо смотреть не только на фанатов из Египта, а и на местные власти. У египтян авторитарная система правления.

Например, власти внесли в «список террористов» бывшего хавбека Мохамеда Абутрику – кумира египтян, за поддержку кандидата на выборах президента. Салах не хочет оказаться «террористом». Сейчас Египет и Саудовская Аравия партнеры, ведь у первых есть танки, а у вторых нефть. Но не всем египтянам нравится, что шейхи переманивают к себе их квалифицированных рабочих.

Принц Саудовской Аравии с каждым годом четче требует в обмен на деньги определенные услуги от Каира. Раньше кредиты были без особых условий, а сейчас случаются конфликты. Египтяне обижаются на «босых» саудовцев, которые представляют «новые деньги» от нефти. В Англии Салаху платят фанаты футбола со всего мира. В Саудовской Аравии ему будет платить государство.

Салаха могут убедить власти Египта

Если саудовский принц поссорится с египетскими властями, то у Мохамеда будут проблемы. У Салаха есть люди, которые формируют публичный образ, чтобы можно было зарабатывать на рекламе. Даже привычку часто снимать майку, чтобы похвастаться торсом, в мусульманских странах пришлось защищать. Салаха дергают со всех сторон, египтянин устал.

Мохамед убежал в Лондон прогуляться по музеям с украденными британской империей египетскими артефактами, чтобы отвлечься. Но в ближайшие дни придется принять решение. «Ливерпулю» невыгодно отказываться от 200 или даже 230 млн фунтов. Салах давний лидер «красных», но за такие деньги можно подписать тройку молодых крутых футболистов.

Глупо игнорировать мировой трансферный рекорд. И шейхи настроены серьезно. Вот только деньги на длительной дистанции всегда проигрывают истории. «Ливерпуль» останется великим клубом, даже если потеряет Салаха. Мохамед завершит карьеру в момент, когда его нога ступит на поле саудовского стадиона. Бензема, Канте, Мане и Роналду это большие игроки.

Но Рагнарёк – финальную битву, легенды проиграли. Назад дороги нет, у Салаха сложный выбор. Завершить карьеру прямо сейчас, став сказочно богатым, или остаться просто неприлично обеспеченным человеком, сохранив верность футболу и «Ливерпулю». Причем даже если Мохамед не хочет уходить, ему может позвонить с просьбой фельдмаршал и президент Египта.