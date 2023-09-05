«Атлетик» хотел вернуть Ляпорта

Этим летом «Атлетик» пытался вернуть защитника , который является воспитанником клуба. Футболист из «Манчестер Сити» перешёл в «Аль-Наср». Президент «красно-белых» Джон Уриарте дал комментарий по теме:

«Атлетик» всегда думал о его подписании, если это возможно, и он всегда давал нам понять, что когда-нибудь хотел бы вернуться. Летом мы работали над этим переходом.

У нас почти получилось, но нам не повезло, что появился «Аль-Наср». Мы не могли конкурировать с командой из Саудовской Аравии, потому что знали, что не победим. Если бы «Аль-Наср» не пришел, он был бы с нами.