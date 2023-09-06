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Кокорин отказался от предложения клуба из Турции

вчера, 09:56

Нападающий Александр Кокорин мог продолжить карьеру в Турции.

По информации источника, «Фатих Карагюмрюк» хотел взять россиянина в аренду, но игрок отказался. Клуб готов был платить 600 тысяч евро от зарплаты форварда до конца его контракта с «Фиорентиной». После истечения договора с «фиалками» «Фатих» готов был оформить трансфер футболиста, улучшив условия по зарплате.

Отмечается, что одной из причин отказа является приобретённая Кокориным недвижимость на Кипре для семьи. Вчера стало известно о возвращении Александра в «Арис».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 16:19
В Турции то землетрясение, то наводнение. Зачем ему все эти эксцессы? А на Кипре всё уже схвачено и его там давно ждут.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:55
там хорошо жить и особенно играть короче он там первый парень на деревне
112910415
112910415
вчера в 12:24
парень нашёл своё место в жизни,
парня с дороги не сбить !
hgn7fxhvdv68
hgn7fxhvdv68
вчера в 11:51
Кипр Саню больше привлекает,у него там уже всё налажено
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:32
Кокорин трусливый и неуверенный в себе человек
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:30
Карьера не состоялась, а недвижимость есть
lotsman
lotsman
вчера в 10:15
Зачем ему Турция, когда на Кипре у него есть всё, хорошая зарплата, вилла, яхта, море, пальмы, и семья рядом и главное, напрягаться особо не надо, чтобы иметь всё это. А в Турции всё не так, там работать надо.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:13
Кипр он уже знает. Зачем ему в Турции напрягаться?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:00
В Турции бегать надо, а Коко это ни к чему.
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