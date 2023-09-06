Кокорин отказался от предложения клуба из Турции

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вчера, 09:56

Нападающий мог продолжить карьеру в Турции.

По информации источника, «Фатих Карагюмрюк» хотел взять россиянина в аренду, но игрок отказался. Клуб готов был платить 600 тысяч евро от зарплаты форварда до конца его контракта с «Фиорентиной». После истечения договора с «фиалками» «Фатих» готов был оформить трансфер футболиста, улучшив условия по зарплате.

Отмечается, что одной из причин отказа является приобретённая Кокориным недвижимость на Кипре для семьи. Вчера стало известно о возвращении Александра в «Арис».