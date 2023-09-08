Кипр – Шотландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Кипр – Шотландия, который состоится 8 сентября 2023 года

Кипр

118-е место в рейтинге ФИФА занимают на текущий момент киприоты. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием сборной Кипра. В товарищеском матче армяне разошлись миром с «сине-белыми» (2:2). Забитыми голами за национальную команду Кипра отметились защитник Андреас Каро и нападающий Димитриос Христофи. С разницей в один мяч грузины обыграли киприотов на их поле.

20 июня со счётом 1:3 сборная Кипра проиграла в гостях норвежцам.

Шотландия

30-е место занимают шотландцы в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «тартановой армии» из Шотландии. В рамках игры 2-го тура квалификации шотландская сборная дома взяла верх над испанцами (2:0). На выезде в игре следующего тура шотландцы обыграли в гостях норвежцев. Забитыми голами отметились нападающий Линдон Дайкс и полузащитник Кенни Маклин.

Со счётом 2:0 сборная Шотландии одержала победу над грузинскими «крестоносцами».

Котировки БК Pinnacle

Победит Кипр – 10.00

Ничья – 5.00

Победит Шотландия – 1.35

Победит Шотландия с форой -1.5 – 2.04

Обе забьют — нет – 1.54

Обе забьют — да – 2.43

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

Восемь очных встреч команд завершились следующим исходом: тотал больше 2.5 голов за игру

В одной игре их пяти крайних шотландцы проиграли

За тот же период киприоты уступили в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Шотландии коэффициент 1.35. У сборной Кипра нет шансов устоять под напором «тартановой армии». Гости одержат победу в будущей игре.