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Кипр – Шотландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 16:14
Кипр – Шотландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Кипр – Шотландия, который состоится 8 сентября 2023 года

Кипр

118-е место в рейтинге ФИФА занимают на текущий момент киприоты. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием сборной Кипра. В товарищеском матче армяне разошлись миром с «сине-белыми» (2:2). Забитыми голами за национальную команду Кипра отметились защитник Андреас Каро и нападающий Димитриос Христофи. С разницей в один мяч грузины обыграли киприотов на их поле.

20 июня со счётом 1:3 сборная Кипра проиграла в гостях норвежцам.

Шотландия

30-е место занимают шотландцы в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «тартановой армии» из Шотландии. В рамках игры 2-го тура квалификации шотландская сборная дома взяла верх над испанцами (2:0). На выезде в игре следующего тура шотландцы обыграли в гостях норвежцев. Забитыми голами отметились нападающий Линдон Дайкс и полузащитник Кенни Маклин.

Со счётом 2:0 сборная Шотландии одержала победу над грузинскими «крестоносцами».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Кипр – 10.00
  • Ничья – 5.00
  • Победит Шотландия – 1.35
  • Победит Шотландия с форой -1.5 – 2.04
  • Обе забьют — нет – 1.54
  • Обе забьют — да – 2.43
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

  • Восемь очных встреч команд завершились следующим исходом: тотал больше 2.5 голов за игру
  • В одной игре их пяти крайних шотландцы проиграли
  • За тот же период киприоты уступили в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Шотландии коэффициент 1.35. У сборной Кипра нет шансов устоять под напором «тартановой армии». Гости одержат победу в будущей игре.

Все комментарии
Ванечка
Ванечка
сегодня в 16:39
Идет у шотландцев сейчас игра и результаты, и явно не должны они упускать уже эту уверенность из рук своих, и уже в сентябрьских играх решать вопрос по выходу в финальную часть турнира. В данной встрече, коэффициент на гостей невелик, поэтому можно присмотреться и к минусовой форе на шотландцев. Вот собственно и остановлюсь тут на варианте ставки: Фора(-1,5) на Шотландию.
Гость
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