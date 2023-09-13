«Дерри Сити» – «Шемрок»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1694603786

вчера, 14:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дерри Сити» – «Шемрок Роверс», который состоится 15 сентября 2023 года

«Дерри Сити»

На данный момент «красно-белая армия» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимает второе место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Дерри Сити» за последнее время. 20 августа в 1/8 Кубка Ирландии после серии пенальти «кондитеры» проиграли «Сент-Патриксу». Ничейным исходом завершилась игра 28-го тура чемпионата Ирландии с «Богемиансом» (2:2). На выезде «Дерри Сити» взял верх над «Дандолком».

6 сентября со счётом 5:0 «красно-белая армия» выиграла у ЮКД.

«Шемрок Роверс»

«Шемрок» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Ирландии. Вспомним недавние матчи «Обручей», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «красно-белыми». 11 августа в игре 27-го тура чемпионата ничейным исходом завершилась выездная игра с «Шелбурном». С минимальным счётом «Шемрок Роверс» взял верх дома над командой «Дандолк». Победный гол забил во второй половине встречи защитник из Кабо-Верде Роберто Лопес.

1 сентября со счётом 3:0 «Шемрок Роверс» одержал победу над «Богемиансом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дерри Сити» – 2.28

Ничья – 3.35

Победит «Шемрок Роверс» – 3.10

Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 – 4.15

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

В двух матчах из пяти последних «Дерри Сити» выиграл у своих соперников

За такой же период «Шемрок Роверс» взял верх над своими оппонентами в трёх поединках.

Прогноз

Обе команды выложились в прошлом туре. В предстоящем матче мы вряд ли увидим результативную встречу с обилием голов. Очные встречи команд также не отличаются большим количеством забитых мячей. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.74.