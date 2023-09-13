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ПСВ – НЕК Неймеген: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:18
ПСВ – НЕК Неймеген: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов ПСВ – НЕК Неймеген, который состоится 16 сентября 2023 года.

ПСВ

После трёх матчей «красно-белая армия» занимает второе место в турнирной таблице Эредивизи. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием ПСВ. Двенадцать матчей к ряду «крестьяне» не уступают своим соперникам. В первом финальном матче квалификации Лиги чемпионов «красно-белые» разошлись миром с шотландским «Рейнджерсом» (2:2). Через неделю в ответной игре ПСВ на своём поле выиграл у «плюшевых мишек» с большим счётом (5:1).

2 сентября со счётом 4:0 «красно-белая армия» в гостях выиграла у «Валвейка» в рамках матча 4-го тура Эредивизи.

НЕК Неймеген

«Красно-зелёно-чёрные» в турнирной таблице чемпионата Нидерландов находятся на данный момент на тринадцатой строчке. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных встреч НЕКа за последнее время. С разницей в один мяч команда в гостях проиграла «Хераклесу» (1:2). Забив три мяча, в сухую НЕК на своём поле выиграл у «Валвейка» в матче 3-го тура Эредивизи.

1 сентября ничейным исходом завершилась выездная игра со «Спартой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ПСВ – 1.18
  • Ничья – 7.20
  • Победит НЕК Неймеген – 13.00
  • Победит ПСВ с форой -2.5 – 2.22
  • Обе забьют — нет – 1.82
  • Обе забьют — да – 1.92
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 1.89
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.84

Статистика

  • Восемь крайних очных матчей команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • Четыре победы одержали «красно-белые» в пяти последних матчах
  • За такой же период НЕК выиграл в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу ПСВ с форой -2.5 гола коэффициент 2.22. На своём поле с разницей в три гола «красно-белая армия» уже выигрывала у НЕКа. Предстоящий матч не станет исключением.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк псв
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