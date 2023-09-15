В АПЛ безумные летние трансферы. Так считают даже агенты, которые их совершают

1694773011

вчера, 13:16

Результаты опроса «серых кардиналов» футбола.

Издание «The Athletic» вышло на двадцать агентов, которые совершают сделки в АПЛ , и провело масштабный опрос о нашумевшем трансферном лете. Рекордные месяцы для футбола, ведь двадцать клубов высшего английского дивизиона потратили на новичков 2.36 миллиарда евро. Конечно, большую часть на себя взял «Челси» американского миллиардера Боэли и других инвесторов клуба, но другие команды тоже совершали трансферы, на которые сами агенты реагируют с удивлением. Всегда важно выслушать разные стороны футбольного сообщества. Мнения агентов редко суммируют, получился невероятно интересный опрос, формирующий трансферную картину в АПЛ .

Лучший трансфер лета

Девять из двадцати агентов заявили, что лучшей сделкой лета в АПЛ стал переход Мэддисона из вылетевшего «Лестера» в «Тоттенхэм» за 40 млн евро. Джеймс сразу заиграл, причем «шпоры» опередили «Челси», поскольку Боэли зарезал трансфер из-за возраста хавбека. В Лондоне посчитали 26-летнего игрока «старым». Забавно, что агенты включили в список сделок, связанных с АПЛ , также переезд англичанина Беллингема в «Реал». Но остальные участники опроса не удивляют. Райс в «Арсенале» и Кейн в «Баварии» это логичные сделки, прямо связанные с английским футболом.

Худший переход лета

Здесь агенты тоже не были оригинальными. Шесть голосов набрал Хаверц, которого в Германии окрестили «пришельцем». Причем не обычным зеленым инопланетянином из фильмов, а тем, что оказывается в чужом теле. Подчеркивают, как порой плохо новичок «Арсенала» контролирует действия на поле, словно у него ноги другого человека. Также много голосов набрал хавбек «Челси» Кайседо. Даже агенты, которые получают процент от трансферов, не поняли ни сумму сделки, ни выбор эквадорца в пользу нестабильного «Челси». По Маунту в МЮ тоже логичные сомнения, хавбек может не заиграть в новом клубе.

Самая неожиданная сделка

Почти всех агентов удивил трансфер хавбека Палмера из «Манчестер Сити» в «Челси». Один из посредников не понял эту сделку:

Объясните мне трансфер Коула Палмера. Он не нужен «Челси». Парень был на своей волне в «Манчестер Сити», пробивался в основу, что говорит об уровне мастерства. Сделка не имеет смысла для «Челси». Продажа не имеет смысла для «горожан», если они верили в молодого игрока. О самом парне тоже подумайте. Хавбек прошел академию «Сити», а ушел за проблемами в «Челси».

Фати в этом списке неожиданных сделок с позитивной стороны. Многих удивило, что «Брайтон» опередил более богатые клубы, готовые взять вингера «Барселоны» в аренду. Остальные трансферы набрали по одному баллу, и там разные причины удивляться. От того, что Хендерсон уехал в Саудовскую Аравию до решения «Тоттенхэма» не удерживать Кейна, сорвав трансфер в «Баварию».

Лучшие и худшие клубные окна

«Брайтон» легко победил в рейтинге лучших окон, ведь посредники мыслят категориями денег. Трансферный баланс «чаек» составил внушительные 74 млн фунтов – и заработали, и нашли замену некоторым ценным игрокам, которые теперь в «Ливерпуле» и «Челси». Агентов впечатляет, что «Брайтон» придерживается бизнес-модели, но при этом сохраняет боеспособность благодаря удачной ставке на тренера Де Дзерби. Один из агентов правильно сказал, что никогда не знаешь, заиграет ли новичок. Но в момент продажи понятно, что сделка была выгодной в финансовом плане.

А вот в рейтинге худших окон предсказуемо победил «Челси». Также по четыре специалиста выделили непонятную работу «Эвертона» и «Вулверхэмптона». В случае с «Челси» даже агентов – а они примерно по святости в футболе, как работники борделя, многих возмутило наплевательство боссов клуба на правила. Понятна также критика действий «Эвертона». Многие агенты считают, что «ирискам» светит вылет из АПЛ , ведь зашкаливает количество ошибок на всех направлениях работы клуба.





Кто финиширует в топ-5

Посредников спросили, чего они ожидают от январского трансферного окна. Оказалось, что на первом месте уход Айвена Тоуни из «Брентфорда» после того как нападающий досидит до конца дисквалификации за ставки на футбол. Также агенты полагают, что Салах окажется в январе в Саудовской Аравии, невзирая на летний отказ «Ливерпуля» от сумасшедших денег. Еще ставят на ожидаемые расставания МЮ . Санчо, ван де Бек и Магуайр засиделись в клубе. Также интересно, что 9 агентов из 20 назвали хорошей новостью для футбола появление на карте богатых лиг чемпионата Саудовской Аравии.

Такой результат не удивляет, ведь агенты видят в действиях шейхов шанс заработать легкие деньги. Сколько волка не корми – смотрит на комиссионные от трансферов. Только четыре агента заявили, что считают действия саудовцев опасными и плохими для футбола, но даже среди них были люди, которые ждут в Лиге чемпионов команды шейхов через пару лет. В мире агентов всё продается. А в самом конце опроса посредников попросили оценить шансы клубов АПЛ на попадание в Лигу чемпионов. Теперь будет пять путевок. Все агенты проголосовали за «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль», а дальше голоса разделились.

А кого вы ждёте в первой пятерке по итогам сезона, и какие трансферы считаете для себя особенными в АПЛ ? Выбор неплохой, особенно с учетом активности «Челси», «Арсенала» и «Ливерпуля». При этом показательно, что не удалось найти известного агента, который называет удачным трансферное окно «Манчестер Юнайтед».

Также заметно, что посредники неглубоко разбираются в футболе. Достаточно было нескольких удачных матчей «Тоттенхэма» с новым тренером, чтобы сразу 16 из 20 отправили «шпор» без Кейна в Лигу чемпионов. Ещё посмотрим, на каком месте они финишируют, ведь сезон длинный и стартовые успехи не гарантируют яркую развязку после длинного пути. Даже сделки, названные сейчас неудачными, могут оказаться идеальными, если футболисты разыграются.