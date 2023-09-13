Верратти стал игроком «Аль-Араби»

Полузащитник Марко Верратти перешёл из ПСЖ в «Аль-Араби» из чемпионата Катара.
Стоимость трансфера оценивается в 45 миллионов евро. Футболист выступал за парижан с сезона 2012/13.
Полузащитник Марко Верратти перешёл из ПСЖ в «Аль-Араби» из чемпионата Катара.
Стоимость трансфера оценивается в 45 миллионов евро. Футболист выступал за парижан с сезона 2012/13.
Сначала застрял в этом проклятом ПСЖ, потом в Катар.
Никаких личных амбиций?
Сначала застрял в этом проклятом ПСЖ, потом в Катар.
Никаких личных амбиций?