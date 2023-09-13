Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыКатар. Старс-Лига 2023/2024

Верратти стал игроком «Аль-Араби»

вчера, 20:16

Полузащитник Марко Верратти перешёл из ПСЖ в «Аль-Араби» из чемпионата Катара.

Стоимость трансфера оценивается в 45 миллионов евро. Футболист выступал за парижан с сезона 2012/13.

Верратти стал игроком «Аль-Араби»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Противоречивое лето «Барсы». Дорога в плей-офф ЛЧ открыта, но на пути к победе в Ла Лиге – «Реал»
Вчера, 19:24Максим Тарасов в блоге Командный духКомментарии1
ОфициальноБывший форвард «Боруссии» Дортмунд Модест перешёл в египетский «Аль-Ахли»
12 сентября Фото
Официально«Удинезе» подписал контракт с двукратным чемпионом Италии
12 сентября Фото
Официально«Лечче» объявил о переходе экс-полузащитника «Болоньи» Сансоне
09 сентября
Неймар, Бензема и Мане – потери бурного лета. В Саудовской Аравии захлопнули трансферное окно
08 сентябряВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии16
ОфициальноВингер «Арсенала» перешёл в «Трабзонспор»
08 сентября Фото
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:17
ПСЖ напоминает Анжи что ли...
Dauletbek
Dauletbek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:16
По моему мнению, они из группы могут не выйти
Elliada
Elliada
вчера в 20:45
ПСЖ избавился от всех, кто, по их мнению, мешал клубу выиграть ЛЧ (Месси, Неймар, Вератти). Теперь Мбаппе должен выиграть ЛЧ. Посмотрим, что получится. Лично я думаю, что ПСЖ опозорится.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:40
Противно смотреть, как один из топовых полузащитников современного футбола вот так бесславно ушел в небытие.
Сначала застрял в этом проклятом ПСЖ, потом в Катар.
Никаких личных амбиций?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 