Противоречивое лето «Барсы». Дорога в плей-офф ЛЧ открыта, но на пути к победе в Ла Лиге – «Реал»

1694622296

вчера, 19:24

Усилиться всё же смогли.

Каталонцы взяли моду оформлять сделки на финишной прямой – когда до закрытия трансферного окна остаются мгновения. Клуб давно в затруднительном положении, пространство для манёвра всё меньше. И в то же время чемпионские амбиции никуда не деваются.

Хави попросил усиление под ЛЧ – привезти получилось не всех

Годом ранее эмоциональный фон вокруг «блауграны» был на порядок лучше – «Барса» выцепила Жюля Кунде из «Севильи», Рафинью из «Лидса», договорилась с «Баварией» о переходе Левандовского. В общей сложности на трансферы потратили 158 миллионов евро – и готовились брать Лигу чемпионов.

Что-то пошло не так – и из группы выйти не получилось. На этот раз в графе «затраты» — только 3,4 млн евро. «сине-гранатовые» осваивают новую часть рынка, поскольку ранее эффективные финансовые рычаги перестали давать необходимый эффект.

Начиная с зимы, боссы «Барселоны» вели переговоры с Илкаем Гюндоганом – немецкого полузащитника удалось переманить из «Манчестер Сити», да ещё и на правах свободного агента. Вместе с ним усилить центр поля хотели хорватом Марцело Брозовичем – тот тоже сыграл в финале ЛЧ . Такое начало кампании соответствовало запросам главного тренера – Хави призывал руководство приложить все силы ради топ-сделок, чтобы «сине-гранатовые» не повторили судьбу двух предыдущих еврокубковых сезонов.

Правда, довести трансфер Марцело до завершения не удалось как раз из-за проблем с финансами. Тогда каталонцы переключились на менее очевидные варианты – так в родной клуб вернулся 31-летний опорник Ориоль Ромеу. Хавбек не закрепился в «Челси», а последние годы провел в слабых клубах: «Саутгемптоне» и «Жироне». В центр обороны приобрели возрастного, но пока надёжного Иньиго Мартинеса.

И под занавес окна случились ещё две долгожданные сделки – на правах аренды «блауграна» забрала Жоау Феликса у «Атлетико», и Жоау Канселу у «Ман Сити».

Продавать приходится много

Но этот сектор каталонцы, видимо, не до конца освоили – есть несколько серьёзных ошибок, из-за которых клуб заработал на продажах лишь 105 миллионов евро, при этом де-факто получит ещё меньше.

Главная загадка – как так получилось, что Усман Дембеле, с которым велись переговоры о продлении контракта, вдруг согласился на предложение от ПСЖ ? Первый договор француза с испанским грандом действовал до 2022 года – изначально футболист хотел по его завершении перебраться к парижанам. Но тогда предложения не последовало, пришлось продлеваться с «сине-гранатовыми» на выгодных для них условиях. В то же время в документе прописали фиксированную сумму в 50 млн евро отступных, чтобы у Усмана не возникло трудностей с переходом.

Пункт о том, что половина от компенсации отойдет Дембеле, тоже был прописан в договоре.

Вторая ловушка – от «Атлетико» с Антуаном Гризманном. Француз к моменту обратного трансфера уже отыграл в «Атлетико» два сезона на правах аренды. В арендном соглашении был прописан пункт о праве выкупа, но в случае, если нападающий за это время сыграет не менее 45 минут в 50 % матчей без учета травам и дисквалификаций. Симеоне стал искусственно занижать игровое время страйкера, выпуская его с замены. В итоге «Атлетико» заплатил 20 млн вместо прописанных 40.

И Франк Кессье – хавбек, которого «сине-гранатовые» умудрились забрать свободным агентом. На этом фоне компенсация в 12,5 миллионов евро от перехода в «Аль-Ахли» смотрится неплохо. Но на момент перехода в «Барсу» ивуариец котировался на уровне 45 млн. Однако не получал игровой практики и начал стремительно стагнировать. Аравийцы готовы тратить на игроков из европейских чемпионатов солидные суммы, поэтому такие отступные за Франка – плюс скорее шейхам, чем каталонцам.

На этот раз с группой ЛЧ повезло больше

К слову, перспективы «Барселоны» в этом году не хуже, чем в прошлой кампании. Тогда в Лиге чемпионов им досталась группа смерти – за попадание в плей-офф надо было бороться с «Баварией» и «Интером». Мюнхенцы традиционно метили в четвертьфинал и были на порядок сильнее «сине-гранатовых». Основная борьба проходила с итальянцами – только Симоне Индзаги эталонно подготовил «нерадзурри» к очным противостояниям и набрал с испанцами 4 очка в двух встречах

В новом розыгрыше главного еврокубка «Бавария» будет в квартете с МЮ , миланцам достались крепкая «Бенфика» и дерзкий «Сосьедад». А каталонцы попали в группу к «Антверпену», «Шахтёру» и «Порту». «Горняки» и «сине-белые» неплохо себя проявили в предыдущем сезоне ЛЧ , но с каталонцами конкурировать могут разве что португальцы – а значит, и дорога к плей-офф становится чуть проще.

В таком случае задачу-минимум подопечные Хави всё же выполнят. В то же время интрига в Ла Лиге закручивается – «Реал» отлично вкатился в новый сезон и после летнего усиления наверняка будет бороться за чемпионство, где-то неподалёку остаётся «Атлетико». «Барсе» есть что противопоставить – Ферран Торрес включается в самые необходимые для команды моменты, плюс к группе талантливой молодежи каталонцев добавился еще один бриллиант – Ламин Ямаль. Хави регулярно привлекает 16-летнего вингера к играм в составе основной команды, и тот ответил уже двумя голевыми. Юного таланта стоит более поступательно выводить на взрослый уровень, чтобы не повторить ситуацию с Ансу Фати – но с ним команда смотрится интереснее. К слову, чтобы конкурировать с таким «Реалом», этого может оказаться недостаточно.