Захарян: «Мне было интереснее перейти в „Реал Сосьедад“, а не в „Челси“»

Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» высказался о переходе в клуб Ла Лиги.

Мне было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», а не в «Челси».

А еще это был наиболее реалистичный вариант. В момент подписания контракта я уже понял, что стал игроком «Реала». Во время переговоров переживал из-за некоторых моментов... В итоге я здесь.