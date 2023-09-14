Захарян: «Мне было интереснее перейти в „Реал Сосьедад“, а не в „Челси“»

Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян высказался о переходе в клуб Ла Лиги.
Мне было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», а не в «Челси».
А еще это был наиболее реалистичный вариант. В момент подписания контракта я уже понял, что стал игроком «Реала». Во время переговоров переживал из-за некоторых моментов... В итоге я здесь.
Ваня, я тоже самое подумал- лукавит парень, неискренне говорит. Уже после того, как он хвастал своей первой зарплатой, сразу понял- хлопец себе на уме...
Ваня, я тоже самое подумал- лукавит парень, неискренне говорит. Уже после того, как он хвастал своей первой зарплатой, сразу понял- хлопец себе на уме...
Челси стал чужим в России, а когда то был свой.
Арсен был бы там под давлением и играть ему просто бы не дали.
Челси стал чужим в России, а когда то был свой.
Арсен был бы там под давлением и играть ему просто бы не дали.
Игорь, а у него был выбор? Куда взяли- там и играет...
Игорь, а у него был выбор? Куда взяли- там и играет...
Правильное решение, что перешёл в Реал - Сосьедад . Да и чемпионат АПЛ, точно пока не для тебя. Испанская Ла Лига для тебя на данный момент времени хороший выбор . Так что ждём от тебя хорошей игры , забитых мячей и конечно же карьерного роста . Удачи !
Правильное решение, что перешёл в Реал - Сосьедад . Да и чемпионат АПЛ, точно пока не для тебя. Испанская Ла Лига для тебя на данный момент времени хороший выбор . Так что ждём от тебя хорошей игры , забитых мячей и конечно же карьерного роста . Удачи !