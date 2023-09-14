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Захарян: «Мне было интереснее перейти в „Реал Сосьедад“, а не в „Челси“»

вчера, 16:05

Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян высказался о переходе в клуб Ла Лиги.

Мне было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», а не в «Челси».

А еще это был наиболее реалистичный вариант. В момент подписания контракта я уже понял, что стал игроком «Реала». Во время переговоров переживал из-за некоторых моментов... В итоге я здесь.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:09
Он сделал правильный выбор, Апл он не потянет, в Челси да же в резерв не попал бы
112910415
112910415
сегодня в 11:12
да выбирать-то не пришлось
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:52
В Челси было всё на уровне слухов, ни одного официального предложения не поступало, об этом говорили в Челси и в Динамо. Но помнится, как сам Арсен в интервью тёк от этих слухов 😁
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:02
Ваня, Приветище!!!
Ваня, я тоже самое подумал- лукавит парень, неискренне говорит. Уже после того, как он хвастал своей первой зарплатой, сразу понял- хлопец себе на уме...
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:19
После таких слов на ум приходит басня "Лисица и виноград"
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:23
С какого боку Челси был своим?
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:20
У меня те же мысли.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:19
Привет ✊️. Я если честно не знаю, кто и что ему предложил. Я имею ввиду что чемпионат Англии для него мог бы стать фатальным . Он сейчас чересчур сыроват для него , физически не потянул бы . А вот Ла Лига довольно комфортна для него . А ещё лучше бы было его в Аякс. Там наверняка из него могли сделать довольно неплохого игрока с тем чтобы перепродать уже в какой нибудь топ клуб. У них это очень хорошо получается. Вот как-то так, если в кратце. Всем Добра !
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:49
В Челси переходить сейчас зашкварно, тем более российским игрокам.
Челси стал чужим в России, а когда то был свой.
Арсен был бы там под давлением и играть ему просто бы не дали.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:47
Привет, Дружище!
Игорь, а у него был выбор? Куда взяли- там и играет...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:42
В Челси полный хаос и беспредел, а можно даже сказать что сам футбол там на самом последнем месте. Там и руководство клуба сами незнают что творят . Купили бренд, а остальное всё чисто бизнес и никаких чисто футбольных целей у команды нет . Плывём по течению , лишь бы не захлебнуться .
Правильное решение, что перешёл в Реал - Сосьедад . Да и чемпионат АПЛ, точно пока не для тебя. Испанская Ла Лига для тебя на данный момент времени хороший выбор . Так что ждём от тебя хорошей игры , забитых мячей и конечно же карьерного роста . Удачи !
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:17
Как игрок должен подходить клубу, так и клуб должен стать своим для игрока, особенно по стилю игры...
Гость
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