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«Ньюкасл Юнайтед» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:33
«Ньюкасл Юнайтед» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» – «Брентфорд», который состоится 16 сентября 2023 года

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» из Ньюкасла в турнирной таблице Премьер-лиги занимают четырнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «чёрно-белых». Три матча к ряду «Ньюкасл» проигрывает своим соперникам. «Ман Сити» с минимальным счётом дома взял верх над «сороками». На своём поле «джорди» уступили «красным» из Ливерпуля в рамках матча позапрошлого тура чемпионата Англии.

2 сентября со счётом 3:1 «Брайтон» одержал победу над «Ньюкаслом».

«Брентфорд»

«Пчёлы» на данный момент в чемпионате находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти несколько футбольных поединков с участием «Брентфорда» за последнее время. Ничейным исходом завершилась домашняя игра 3-го тура Премьер-лиги с «орлами» из Кройдона. В 1/32 Кубка английской лиги после серии пенальти «красно-бело-чёрные» обыграли в гостях команду «Ньюпорт».

Ничью со счётом 2:2 раскатали «пчёлы» с «Борнмутом» в матче 4-го тура Премьер-лиги.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.62
  • Ничья – 4.20
  • Победит «Брентфорд» – 5.40
  • Победит «Ньюкасл Юнайтед» с форой -1.5 – 2.54
  • Обе забьют — нет – 2.11
  • Обе забьют — да – 1.74
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

  • Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три очные встречи команд из пяти крайних
  • Пять побед одержали «сороки» в десяти последних матчах
  • За аналогичный период «пчёлы» взяли верх над своими соперниками в двух встречах.

Прогноз

В трёх матчах подряд «Ньюкасл» проигрывал своим соперникам, но оппоненты «сорок» были достаточно серьёзными. В предстоящем матче «горожане» возьмут верх над «пчёлами». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.62 на победу команды «Ньюкасл Юнайтед».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Ньюкасл
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:18
Ньюкасл Юнайтед и Брентфорд, разумеется, дважды накладывались друг на дружку в ауре прошлой Английской Премьер Лиги. И тогда как раз у себя дома "сороки" просто размазали по зеленому газону "пчел" с неприличным итогом 5:1. А вообще, Ньюкасл просто обожает на родном стадионе устраивать настоящий "хоккей" с Брентфордом в крайних свиданиях, ведь, допустим, в их позапрошлой личке в пределах Сент Джеймс Парка была зафиксирована супер голевая ничья 3:3. В связи с чем попробую предположить и на этот раз не менее 4-х взятий любых ворот, за очень серьезный коэффициент.
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