«Боавишта» – «Шавеш»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Боавишта» – «Шавеш», который состоится 18 сентября 2023 года
«Боавишта»
После четырёх туров чемпионата Португалии «пантеры» входят в тройку самых сильных команд. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С разницей в три мяча «Боавишта» обыграла в гостях команду «Портимоненси» в рамках матча 2-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась домашняя игра следующего тура с клубом «Каса Пиа» (1:1).
3 сентября с разницей в один мяч «шахматные» в гостях выиграли у «Эшторила» (2:1).
«Шавеш»
На текущий момент «Шавеш» в турнирной таблице Примейра-лиги занимает последнее место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «пантерами». С разницей в пару мячей «отважные» дома потерпели поражение от «Браги» (2:4). Пропустив пять голов, «флавиенцы» в сухую проиграли команде «Фаренсе» в рамках матча 3-го тура чемпионата Португалии.
Со счётом 1:2 «Шавеш» уступил дома клубу «Морейренси».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боавишта» – 1.73
- Ничья – 4.00
- Победит «Шавеш» – 4.50
- Победит «Боавишта» с форой -1.5 – 2.77
- Обе забьют — нет – 2.17
- Обе забьют — да – 1.67
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.15
Статистика
- «Шавеш» выиграл у «Боавишты» в одной очной встрече из пяти крайних
- Четыре поражения потерпели «шахматные» в десяти последних матчах
- За аналогичный период «отважные» проиграли в семи поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Боавишты» с форой -1.5 гола коэффициент 2.77. Победа в предстоящем матче позволит «Боавиште» возглавить турнирную таблицу Примейра-лиги. Такой шанс команда не упустит.