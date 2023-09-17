«Боавишта» – «Шавеш»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Боавишта» – «Шавеш», который состоится 18 сентября 2023 года

«Боавишта»

После четырёх туров чемпионата Португалии «пантеры» входят в тройку самых сильных команд. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С разницей в три мяча «Боавишта» обыграла в гостях команду «Портимоненси» в рамках матча 2-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась домашняя игра следующего тура с клубом «Каса Пиа» (1:1).

3 сентября с разницей в один мяч «шахматные» в гостях выиграли у «Эшторила» (2:1).

«Шавеш»

На текущий момент «Шавеш» в турнирной таблице Примейра-лиги занимает последнее место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «пантерами». С разницей в пару мячей «отважные» дома потерпели поражение от «Браги» (2:4). Пропустив пять голов, «флавиенцы» в сухую проиграли команде «Фаренсе» в рамках матча 3-го тура чемпионата Португалии.

Со счётом 1:2 «Шавеш» уступил дома клубу «Морейренси».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боавишта» – 1.73

Ничья – 4.00

Победит «Шавеш» – 4.50

Победит «Боавишта» с форой -1.5 – 2.77

Обе забьют — нет – 2.17

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.15

Статистика

«Шавеш» выиграл у «Боавишты» в одной очной встрече из пяти крайних

Четыре поражения потерпели «шахматные» в десяти последних матчах

За аналогичный период «отважные» проиграли в семи поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Боавишты» с форой -1.5 гола коэффициент 2.77. Победа в предстоящем матче позволит «Боавиште» возглавить турнирную таблицу Примейра-лиги. Такой шанс команда не упустит.