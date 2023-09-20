«Карабах» – «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» – «Мольде», который состоится 21 сентября 2023 года

«Карабах»

«Скакуны» из Агдама в турнирной таблице чемпионата Азербайджана занимают второе место после шести туров. Рассмотрим недавние матчи с участием «Карабаха», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «Мольде». С общим счётом 3:1 по сумме двух матчей «чёрно-белые» взяли верх над «Олимпией» из Любляны в финале квалификации Лиги Европы. С разницей в один мяч «скакуны» уступили «Сабаилу» в позапрошлом туре Премьер-лиги Азербайджана.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Карабах» выиграл у «Сабаха» из Баку/

«Мольде»

Четвёртое место занимают на сегодняшний день «сине-белые» в турнирной таблице Элитсерии. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием команды за последнее время. В финале квалификации Лиги чемпионов «Мольде» в обоих матчах проиграл турецкому «Галатасараю». На выезде в матче 21-го тура Высшей лиги Норвегии «сине-белые» одержали победу над «Хёугесунном» (2:1).

16 сентября «Мольде» со счётом 4:1 выиграл дома у «Одда»/

Котировки БК Pinnacle

Победит «Карабах» – 2.45

Ничья – 3.40

Победит «Мольде» – 2.85

Победит «Карабах» с форой -1.5 – 4.50

Обе забьют — нет – 2.13

Обе забьют — да – 1.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90

Статистика

В одной игре из пяти крайних «скакуны» уступили своей команде

За такой же период «Мольде» проиграл своим соперникам в двух встречах

Четыре матча из пяти последних с участием «Карабаха» завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Скорее всего, больше двух голов на двоих команды не забьют. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 мячей за игру коэффициент 1.90. Три года назад в единственной очной встрече команд в полуфинале квалификации Лиги чемпионов «скакуны» с «сине-белыми» разошлись миром со счётом 0:0 в основное время.