«Юнион» – «Тулуза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Юнион» – «Тулуза», который состоится 21 сентября 2023 года
«Юнион»
«Юнион Сент-Жиллуаз» в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимает девятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «жёлто-синих». С общим счётом 3:0 «Юнион» взял верх над швейцарским «Лугано» в финале квалификации Лиги Европы. Ничейным исходом завершилась домашняя игра позапрошлого тура Высшей лиги с «Антверпеном» (2:2).
На прошлых выходных «Юнион» дома уступил «Генку» со счётом 0:2.
«Тулуза»
Тринадцатую строчку турнирной таблицы Лиги 1 занимают на данный момент «фиолетовые». Рассмотрим несколько футбольных поединков «Тулузы» за последнее время. В сухую, пропустив пару мячей, «малыши» проиграли «Страсбургу» в игре 3-го тура Лиги 1. На своём поле в игре следующего тура «фиолетовые» раскатали ничью с «Клермоном» (2:2). Забитыми голами отличились Абухляль и Магри.
17 сентября «нулёвку» раскатали «фиолетовые» с «Марселем».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Юнион» – 2.07
- Ничья – 3.60
- Победит «Тулуза» – 3.50
- Победит «Юнион» с форой -1.5 – 3.60
- Обе забьют — нет – 2.17
- Обе забьют — да – 1.67
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.00
Статистика
- Только в одном матче из пяти крайних «Тулуза» одержала победу
- За такой же период «Юнион» выиграл в двух встречах
- В четырёх крайних матчах «фиолетовые» не выигрывают.
Прогноз
Непросто отдать предпочтение в предстоящем матче какой-то конкретной команде. Скорее всего, победителя в данной паре мы не увидим. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.60.