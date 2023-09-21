«Юнион» – «Тулуза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Юнион» – «Тулуза», который состоится 21 сентября 2023 года

«Юнион»

«Юнион Сент-Жиллуаз» в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимает девятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «жёлто-синих». С общим счётом 3:0 «Юнион» взял верх над швейцарским «Лугано» в финале квалификации Лиги Европы. Ничейным исходом завершилась домашняя игра позапрошлого тура Высшей лиги с «Антверпеном» (2:2).

На прошлых выходных «Юнион» дома уступил «Генку» со счётом 0:2.

«Тулуза»

Тринадцатую строчку турнирной таблицы Лиги 1 занимают на данный момент «фиолетовые». Рассмотрим несколько футбольных поединков «Тулузы» за последнее время. В сухую, пропустив пару мячей, «малыши» проиграли «Страсбургу» в игре 3-го тура Лиги 1. На своём поле в игре следующего тура «фиолетовые» раскатали ничью с «Клермоном» (2:2). Забитыми голами отличились Абухляль и Магри.

17 сентября «нулёвку» раскатали «фиолетовые» с «Марселем».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Юнион» – 2.07

Ничья – 3.60

Победит «Тулуза» – 3.50

Победит «Юнион» с форой -1.5 – 3.60

Обе забьют — нет – 2.17

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.00

Статистика

Только в одном матче из пяти крайних «Тулуза» одержала победу

За такой же период «Юнион» выиграл в двух встречах

В четырёх крайних матчах «фиолетовые» не выигрывают.

Прогноз

Непросто отдать предпочтение в предстоящем матче какой-то конкретной команде. Скорее всего, победителя в данной паре мы не увидим. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.60.