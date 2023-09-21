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«Юнион» – «Тулуза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:51
«Юнион» – «Тулуза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Юнион» – «Тулуза», который состоится 21 сентября 2023 года

«Юнион»

«Юнион Сент-Жиллуаз» в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимает девятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «жёлто-синих». С общим счётом 3:0 «Юнион» взял верх над швейцарским «Лугано» в финале квалификации Лиги Европы. Ничейным исходом завершилась домашняя игра позапрошлого тура Высшей лиги с «Антверпеном» (2:2).

На прошлых выходных «Юнион» дома уступил «Генку» со счётом 0:2.

«Тулуза»

Тринадцатую строчку турнирной таблицы Лиги 1 занимают на данный момент «фиолетовые». Рассмотрим несколько футбольных поединков «Тулузы» за последнее время. В сухую, пропустив пару мячей, «малыши» проиграли «Страсбургу» в игре 3-го тура Лиги 1. На своём поле в игре следующего тура «фиолетовые» раскатали ничью с «Клермоном» (2:2). Забитыми голами отличились Абухляль и Магри.

17 сентября «нулёвку» раскатали «фиолетовые» с «Марселем».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Юнион» – 2.07
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Тулуза» – 3.50
  • Победит «Юнион» с форой -1.5 – 3.60
  • Обе забьют — нет – 2.17
  • Обе забьют — да – 1.67
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.00

Статистика

  • Только в одном матче из пяти крайних «Тулуза» одержала победу
  • За такой же период «Юнион» выиграл в двух встречах
  • В четырёх крайних матчах «фиолетовые» не выигрывают.

Прогноз

Непросто отдать предпочтение в предстоящем матче какой-то конкретной команде. Скорее всего, победителя в данной паре мы не увидим. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.60.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк юнион
Все комментарии
Ванечка
Ванечка
сегодня в 06:41
По моему мнению, действующий бронзовый призер бельгийской лиги Жюпиле априори не может быть слабее 13-й команды чемпионата Франции. Тем более у себя дома, где Юнион Сент Жиллуа, в частности, в прошлом евросезоне, тоже в рамках Лиги Европы, сумел доставить немало неприятностей: шведскому Мальме 3:2, португальскому Спортингу Брага 3:3 и немецкому Униону Берлин 3:0. В общем, в минувшей ЛЕ ЮСЖ уверенно занял первую строчку в своей группе (с 4-мя победами в 6-ти матчах) + далее сумел добраться аж до четвертьфинала. В связи с чем попробую предположить и здесь хорошее выступление "святых", вместе со ставкой на фору 1 (0), за нормальный коэффициент.
Гость
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