«Аталанта» – «Ракув»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Аталанта» – «Ракув», который состоится 21 сентября 2023 года
«Аталанта»
«Богиня» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает на сегодняшний день десятое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Аталанты» за последнее время. На выезде с разницей в один мяч «Богиня» уступила команде «Фрозиноне». Забив три гола, в сухую «Королева провинциалов» одержала победу над «Монцей» в рамках матча 3-го тура Серии A.
На прошлых выходных со счётом 3:2 «Фиорентина» взяла верх над «Аталантой».
«Ракув»
Четвёртое место занимают на данный момент «красно-синие» в турнирной таблице Премьер-лиги Польши. В трёх крайних матчах «Ракув» обыграл своих соперников. Дома команда из Ченстоховы выиграла у клуба «Пуща» в рамках матча 7-го тура чемпионата. В товарищеской встрече с разницей в один мяч «Ракув» одержал победу над командой «Катовице» (3:2).
16 сентября с минимальным счётом «красно-синие» обыграли «Лодзь». Победный гол забил на восьмой минуте встречи греческий полузащитник Яннис Папаниколау.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» – 1.28
- Ничья – 5.80
- Победит «Ракув» – 10.00
- Победит «Аталанта» с форой -1.5 – 1.80
- Обе забьют — нет – 1.75
- Обе забьют — да – 2.07
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.34
Статистика
- Три победы одержали «красно-синие» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «Аталанта» выиграла в двух встречах
- В трёх крайних матчах с участием «чёрно-синих» исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Аталанты» в предстоящем матче с форой -1.5 гола коэффициент 1.80. Со счётом 3:0 на своём поле «Богиня» выиграла у «Монцы». Выиграть с разницей в пару голов «красно-синих» команда из Бергамо сумеет.