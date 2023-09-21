«Аталанта» – «Ракув»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Аталанта» – «Ракув», который состоится 21 сентября 2023 года

«Аталанта»

«Богиня» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает на сегодняшний день десятое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Аталанты» за последнее время. На выезде с разницей в один мяч «Богиня» уступила команде «Фрозиноне». Забив три гола, в сухую «Королева провинциалов» одержала победу над «Монцей» в рамках матча 3-го тура Серии A.

На прошлых выходных со счётом 3:2 «Фиорентина» взяла верх над «Аталантой».

«Ракув»

Четвёртое место занимают на данный момент «красно-синие» в турнирной таблице Премьер-лиги Польши. В трёх крайних матчах «Ракув» обыграл своих соперников. Дома команда из Ченстоховы выиграла у клуба «Пуща» в рамках матча 7-го тура чемпионата. В товарищеской встрече с разницей в один мяч «Ракув» одержал победу над командой «Катовице» (3:2).

16 сентября с минимальным счётом «красно-синие» обыграли «Лодзь». Победный гол забил на восьмой минуте встречи греческий полузащитник Яннис Папаниколау.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.28

Ничья – 5.80

Победит «Ракув» – 10.00

Победит «Аталанта» с форой -1.5 – 1.80

Обе забьют — нет – 1.75

Обе забьют — да – 2.07

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.34

Статистика

Три победы одержали «красно-синие» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Аталанта» выиграла в двух встречах

В трёх крайних матчах с участием «чёрно-синих» исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Аталанты» в предстоящем матче с форой -1.5 гола коэффициент 1.80. Со счётом 3:0 на своём поле «Богиня» выиграла у «Монцы». Выиграть с разницей в пару голов «красно-синих» команда из Бергамо сумеет.