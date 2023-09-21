«Брайтон» – АЕК: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Брайтон» – АЕК , который состоится 21 сентября 2023 года

«Брайтон»

«Альбион» в турнирной таблице чемпионата Англии входит на текущий момент в пятёрку лучших команд Премьер-лиги. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «Брайтона» за последнее время. В рамках матча 3-го тура Премьер-лиги «чайки» дома проиграли «молотобойцам» с разницей в пару мячей (1:3). С таким же счётом «Альбион» взял верх на своём поле над «чёрно-белыми» из Ньюкасла.

На прошлых выходных «Брайтон» со счётом 3:1 в гостях выиграл у «красных дьяволов» из Манчестера.

АЕК

Действующий чемпион Греции на сегодняшний день в турнирной таблице Суперлиги занимает шестое место. Вспомним несколько матчей с участием АЕКа за последнее время. С общим счётом 1:3 по сумме двух встреч «жёлто-чёрные» проиграли в финале квалификации Лиги чемпионов бельгийскому клубу «Антверпен». В позапрошлом туре чемпионата Греции «двуглавые орлы» на выезде взяли верх над «Волосом» (3:2).

17 сентября со счётом 1:1 вничью АЕК сыграл дома с «Олимпиакосом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 1.18

Ничья – 7.60

Победит АЕК – 14.00

– 14.00 Победит «Брайтон» с форой -2.5 – 2.23

Обе забьют — нет – 1.79

Обе забьют — да – 2.03

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.84

Статистика

Только в одном матче из пяти крайних «жёлто-чёрные» взяли верх над соперником

За аналогичный период «чайки» выиграли в четырёх встречах

Пять последних матчей с участием «Брайтона» завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру.

Прогноз

Предстоящий матч обещает быть достаточно результативным. Четыре гола, как минимум, будет забито в игре. Компания Pinnacle предлагает на исход тотал больше 3.5 голов за игру коэффициент 1.97.