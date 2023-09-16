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В сборной России отреагировали на слова Абаскаля о Литвинове

вчера, 21:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Старший врач сборной России Владимир Хайтин заявил, что в национальной команде не получали просьб или рекомендаций об отстранении от тренировок защитника «Спартака» Руслана Литвинова.

Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль перед матчем 8-го тура РПЛ с «Сочи» сказал следующее:

У Литвинова перед отправкой в национальную команду было повреждение, о котором мы знали и говорили, тем не менее, он отыграл 90 минут. На наш взгляд, это не то решение, которое было нужно. Поэтому он не в заявке.

Хайтин так прокомментировал слова испанского тренера:

Комментарий главного тренера «Спартака» по Руслану Литвинову, мягко говоря, вызвал удивление. На примере Сергея Пиняева можно понять позицию тренерского и медицинского штабов сборной России — всегда и однозначно не рисковать здоровьем игроков при малейшем подозрении на риск усугубить травму.

На первом же собрании на сборе, накануне и в день игры тренерский и медицинский штабы традиционно опрашивают игроков, у которых, возможно, появились медицинские, психологические или иные причины пропустить матч. То же самое Валерий Георгиевич спрашивал у футболистов в перерыве игры с Катаром. И ни тогда, ни ранее Руслан не выразил желание пропустить игру или запросить замену во время матча.

Добавлю, что перед началом сбора просьб и рекомендаций об отстранении от тренировочного процесса по Литвинову от «Спартака» мы не получали, однако сам игрок пожаловался на хроническую проблему, которая не лимитировала участие в тренировочном и игровом процессах. То есть эта проблема возникла не перед минувшим сбором национальной команды. В расположении сборной он не пропустил ни одной тренировки и был готов сыграть 90 минут. Во время всего сбора Руслан получал необходимый комплекс физиотерапевтических и восстановительных процедур. И, конечно, вся информация своевременно доводилась до футбольного клуба «Спартак». Как и сказал выше, никаких рекомендаций и просьб от «Спартака» мы сами не получали.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:08, ред.
А ты не допускаешь, что рыжий, как обычно языком чешет? У него репутация девушки с низкой социальной ответственностью и его слова зто пустой звук
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:21
Кто "виноват" в этом микроскопическом конфликте ? Сам Литвинов. Сказал бы перед (-на) сборами, что у него травма, которая помешает ему играть за сборную, никаких распрей не возникло, и его благополучно отправили домой. При осмотре врачами всегда можно соврать и сослаться на "некомфортное" физическое состояние, и никакой эскулап не докопается до истины.
Ан нет, и тренировался по полной, и отыграл все 90 мин., следовательно, был практически здоров. Так кто кого обманывает и вводит в заблуждение ?...
протон
протон
вчера в 21:56
На каждый чих отвечать в прессе и соц сетях не стоит. Тем более врачу. Игрок здоровым уехал в сборную. Из сборной приехал с травмой и не может играть. Это факт. А вот его интервью наводит на определённые мысли. Например, что врач сборной не проводит осмотр игроков, а полагается только на мнение клубных врачей. При чём врачи клуба должны сами расписывать проблемы игроков. Как по мне, то инициатива должен быть от врача сборной. Если не карту, то справку о состоянии здоровья запросить должен
Гость
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