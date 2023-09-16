В сборной России отреагировали на слова Абаскаля о Литвинове

Старший врач сборной России Владимир Хайтин заявил, что в национальной команде не получали просьб или рекомендаций об отстранении от тренировок защитника «Спартака» Руслана Литвинова.
Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль перед матчем 8-го тура РПЛ с «Сочи» сказал следующее:
У Литвинова перед отправкой в национальную команду было повреждение, о котором мы знали и говорили, тем не менее, он отыграл 90 минут. На наш взгляд, это не то решение, которое было нужно. Поэтому он не в заявке.
Хайтин так прокомментировал слова испанского тренера:
Комментарий главного тренера «Спартака» по Руслану Литвинову, мягко говоря, вызвал удивление. На примере Сергея Пиняева можно понять позицию тренерского и медицинского штабов сборной России — всегда и однозначно не рисковать здоровьем игроков при малейшем подозрении на риск усугубить травму.
На первом же собрании на сборе, накануне и в день игры тренерский и медицинский штабы традиционно опрашивают игроков, у которых, возможно, появились медицинские, психологические или иные причины пропустить матч. То же самое Валерий Георгиевич спрашивал у футболистов в перерыве игры с Катаром. И ни тогда, ни ранее Руслан не выразил желание пропустить игру или запросить замену во время матча.
Добавлю, что перед началом сбора просьб и рекомендаций об отстранении от тренировочного процесса по Литвинову от «Спартака» мы не получали, однако сам игрок пожаловался на хроническую проблему, которая не лимитировала участие в тренировочном и игровом процессах. То есть эта проблема возникла не перед минувшим сбором национальной команды. В расположении сборной он не пропустил ни одной тренировки и был готов сыграть 90 минут. Во время всего сбора Руслан получал необходимый комплекс физиотерапевтических и восстановительных процедур. И, конечно, вся информация своевременно доводилась до футбольного клуба «Спартак». Как и сказал выше, никаких рекомендаций и просьб от «Спартака» мы сами не получали.
Ан нет, и тренировался по полной, и отыграл все 90 мин., следовательно, был практически здоров. Так кто кого обманывает и вводит в заблуждение ?...
Ан нет, и тренировался по полной, и отыграл все 90 мин., следовательно, был практически здоров. Так кто кого обманывает и вводит в заблуждение ?...