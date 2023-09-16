В сборной России отреагировали на слова Абаскаля о Литвинове

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вчера, 21:39

Старший врач сборной России Владимир Хайтин заявил, что в национальной команде не получали просьб или рекомендаций об отстранении от тренировок защитника «Спартака» .

Главный тренер «красно-белых» перед матчем 8-го тура РПЛ с «Сочи» сказал следующее:

У Литвинова перед отправкой в национальную команду было повреждение, о котором мы знали и говорили, тем не менее, он отыграл 90 минут. На наш взгляд, это не то решение, которое было нужно. Поэтому он не в заявке.

Хайтин так прокомментировал слова испанского тренера: