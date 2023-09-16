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Месси пропустит ближайший матч «Интер Майами»

вчера, 15:39
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед5 : 2Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустит матч МЛС против «Атланты Юнайтед», который состоится 17 сентября.

По данным источника, Лео не поехал с командой в Атланту, хотя тренировался в общей группе последние дни.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:17
Все выдохся, не может уже играть каждый матч даже в любительской лиге
Байкал-38
Байкал-38 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:43
Тем более Месси пропускал последний матч в сборной из-за микротравмы, плюс поле.
Надо поберечь.
протон
протон
вчера в 17:59
Мне кажется дело в нежелании играть на искусственном покрытии на стадионе
травмы по сути не наблюдалось.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:15
Хочет играет, не хочет не играет
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:32
Тяжёлый матч предстоит для Интер Майами.
Mekail
Mekail
вчера в 16:10
Грамотное решение у руководства клуба. Месеныша нужно беречь.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:01
Это правильно. Тем более в Атланте искусственное поле..
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:58
Добрый день. Исправили.
Elliada
Elliada
вчера в 15:46
Просто не хотят рисковать. Скоро финал Кубка США. Там он нужнее будет
Гость
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