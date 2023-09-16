Месси пропустит ближайший матч «Интер Майами»

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вчера, 15:39

Нападающий «Интер Майами» пропустит матч МЛС против «Атланты Юнайтед», который состоится 17 сентября.

По данным источника, Лео не поехал с командой в Атланту, хотя тренировался в общей группе последние дни.