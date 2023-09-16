Месси пропустит ближайший матч «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустит матч МЛС против «Атланты Юнайтед», который состоится 17 сентября.
По данным источника, Лео не поехал с командой в Атланту, хотя тренировался в общей группе последние дни.
|Атланта Юнайтед5 : 2Интер Майами
|Матч завершен
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустит матч МЛС против «Атланты Юнайтед», который состоится 17 сентября.
По данным источника, Лео не поехал с командой в Атланту, хотя тренировался в общей группе последние дни.
Надо поберечь.
Надо поберечь.
травмы по сути не наблюдалось.
травмы по сути не наблюдалось.