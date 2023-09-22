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«Аугсбург» – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:32
«Аугсбург» – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Дармштадт 98», который состоится 23 сентября 2023 года

«Аугсбург»

«Фуггеры» в турнирной таблице чемпионата Германии занимают на сегодняшний день пятнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «Аугсбурга» за последнее время. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «несгибаемыми» из Бохума в рамках матча 3-го тура Бундеслиги (2:2). В рамках товарищеского матча «фуггеры» взяли верх над командой «Гройтер Фюрт» (2:1).

На прошлых выходных со счётом 0:3 «Аугсбург» потерпел поражение от «красных быков» из Лейпцига.

«Майнц»

«Карнавальники» на данный момент в турнирной таблице Бундеслиги находятся на последней строчке. Вспомним недавние матчи «Майнца», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «фуггерами». В сухую, пропустив четыре гола, «Майнц» проиграл в гостях бременским «музыкантам» в матче 3-го тура чемпионата Германии. «Красно-белые» взяли верх над командой «Дуйсбург» в позапрошлом туре (2:0).

На прошлых выходных дома со счётом 1:3 «карнавальники» потерпели поражение от «Штутгарта».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аугсбург» – 2.60
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Майнц» – 2.60
  • Победит «Аугсбург» с форой -1.5 – 4.85
  • Обе забьют — нет – 2.34
  • Обе забьют — да – 1.58
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

  • В четырёх крайних очных матчах исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру
  • Три поражения потерпели «карнавальники» в пяти последних матчах
  • За такой же период «фуггеры» уступили своим соперникам в двух поединках.

Прогноз

Встречи данных команд обычно отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 1.69. Три гола на двоих команды забьют в предстоящем матче.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк аугсбург
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