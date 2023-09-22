«Аугсбург» – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Дармштадт 98», который состоится 23 сентября 2023 года
«Аугсбург»
«Фуггеры» в турнирной таблице чемпионата Германии занимают на сегодняшний день пятнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «Аугсбурга» за последнее время. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «несгибаемыми» из Бохума в рамках матча 3-го тура Бундеслиги (2:2). В рамках товарищеского матча «фуггеры» взяли верх над командой «Гройтер Фюрт» (2:1).
На прошлых выходных со счётом 0:3 «Аугсбург» потерпел поражение от «красных быков» из Лейпцига.
«Майнц»
«Карнавальники» на данный момент в турнирной таблице Бундеслиги находятся на последней строчке. Вспомним недавние матчи «Майнца», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «фуггерами». В сухую, пропустив четыре гола, «Майнц» проиграл в гостях бременским «музыкантам» в матче 3-го тура чемпионата Германии. «Красно-белые» взяли верх над командой «Дуйсбург» в позапрошлом туре (2:0).
На прошлых выходных дома со счётом 1:3 «карнавальники» потерпели поражение от «Штутгарта».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аугсбург» – 2.60
- Ничья – 3.65
- Победит «Майнц» – 2.60
- Победит «Аугсбург» с форой -1.5 – 4.85
- Обе забьют — нет – 2.34
- Обе забьют — да – 1.58
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18
Статистика
- В четырёх крайних очных матчах исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру
- Три поражения потерпели «карнавальники» в пяти последних матчах
- За такой же период «фуггеры» уступили своим соперникам в двух поединках.
Прогноз
Встречи данных команд обычно отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 1.69. Три гола на двоих команды забьют в предстоящем матче.