«Торино» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Серия А чемпионата Италии «Торино» – «Рома», который состоится 24 сентября 2023 года
«Торино»
После первых четырех туров чемпионата Италии «быки» находятся на седьмой позиции в турнирной таблице. Давайте рассмотрим матчи с участием команды в последнее время. Два стартовых тура чемпионата Италии футбольный клуб «Торино» не может засчитать себе в актив: ничью дома с главным претендентом на вылет в Серию Б командой «Кальяри» и разгромное поражение на выезде «Милану» со счетом 1:4. В рамках матча 3-го тура «Торино» на домашнем поле одержало верх над командой «Дженоа» со счетом 1:0, забив гол на последних минутах встречи.
В следующем туре «гранатовые» в гостях уверенно победили команду «Салернитана» (3:0).
«Рома»
В первых матчах чемпионата Италии «желто-красные» показали футбол низкого качества, что привело к потере большого количества очков. Ничья в матче с футбольным клубом «Салернитана» и поражение от команды «Верона» со счетом 1:2 – не те результаты, на которые рассчитывало руководство «Ромы».
Победа в последнем туре над командой «Эмполи» со счетом 7:0 позволила «Роме» подняться в середину турнирной таблицы.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торино» – 3.12
- Ничья – 3.09
- Победит «Рома» – 2.61
- Победит «Рома» с форой 0 – 1.787
- Обе забьют — нет – 1.704
- Обе забьют — да – 2.18
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.7
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.507
Статистика
- «Торино» оставили свои ворота «сухими» в первых двух стартовых турах на домашнем поле в рамках Серии А сезона 2023/2024.
- В 2015 году последний раз команды сыграли между собой вничью на домашней арене «Торино».
- «Рома» с пяти последних матчей на поле «быков» одержала четыре победы при одном поражении.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Ромы» с форой 0 коэффициент 1.787. Команды ожидает напряженный матч, который завершится победой гостей благодаря высокому классу отдельных исполнителей.