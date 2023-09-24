«Торино» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Серия А чемпионата Италии «Торино» – «Рома», который состоится 24 сентября 2023 года

«Торино»

После первых четырех туров чемпионата Италии «быки» находятся на седьмой позиции в турнирной таблице. Давайте рассмотрим матчи с участием команды в последнее время. Два стартовых тура чемпионата Италии футбольный клуб «Торино» не может засчитать себе в актив: ничью дома с главным претендентом на вылет в Серию Б командой «Кальяри» и разгромное поражение на выезде «Милану» со счетом 1:4. В рамках матча 3-го тура «Торино» на домашнем поле одержало верх над командой «Дженоа» со счетом 1:0, забив гол на последних минутах встречи.

В следующем туре «гранатовые» в гостях уверенно победили команду «Салернитана» (3:0).

«Рома»

В первых матчах чемпионата Италии «желто-красные» показали футбол низкого качества, что привело к потере большого количества очков. Ничья в матче с футбольным клубом «Салернитана» и поражение от команды «Верона» со счетом 1:2 – не те результаты, на которые рассчитывало руководство «Ромы».

Победа в последнем туре над командой «Эмполи» со счетом 7:0 позволила «Роме» подняться в середину турнирной таблицы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 3.12

Ничья – 3.09

Победит «Рома» – 2.61

Победит «Рома» с форой 0 – 1.787

Обе забьют — нет – 1.704

Обе забьют — да – 2.18

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.7

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.507

Статистика

«Торино» оставили свои ворота «сухими» в первых двух стартовых турах на домашнем поле в рамках Серии А сезона 2023/2024.

В 2015 году последний раз команды сыграли между собой вничью на домашней арене «Торино».

«Рома» с пяти последних матчей на поле «быков» одержала четыре победы при одном поражении.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Ромы» с форой 0 коэффициент 1.787. Команды ожидает напряженный матч, который завершится победой гостей благодаря высокому классу отдельных исполнителей.