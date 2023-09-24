«Атлетико» – «Реал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Примера чемпионата Испании «Атлетико» – «Реал», который состоится 24 сентября 2023 года

«Атлетико»

«Матрасники» подошли к первому в сезоне мадридскому дерби не в идеальной форме, набрав всего 7 очков из 12 возможных. Диего Симеоне и его подопечные, несмотря на впечатляющую победу в гостях над «Райо Вальекано» в рамках 3-го тура Примеры со счетом 7:0, продемонстрировали нестабильную игру в матче с «Валенсией», потерпев поражение со счетом 0:3.

Ничью «матрасники» раскатали с «Лацио» в гостях в игре 1-го тура Лиги чемпионов (1:1).

«Реал»

«Сливочные», в отличие от «Матрасников», начали сезон идеально, набрав максимальное количество очков в первых пяти стартовых турах. Однако стоит отметить, что не все эти победы были легкими. Три из пяти выигранных матчей были результатом волевых усилий: 1:3 в гостях над Альмерией, 2:1 в домашней игре против Хетафе.

Со счётом 2:1 в матче 5-го тура «Галактикос» одержал победу над командой «Реал Сосьедад».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 2.86

Ничья – 3.45

Победит «Реал» – 2.57

Победит «Реал» с форой -1 – 4.27

Обе забьют — нет – 1.9

Обе забьют — да – 1.99

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.943

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.943

Статистика

«Атлетико» сыграли четыре из пяти матчей в дерби с «Реалом» с тоталом меньше 2.5 мячей в рамках Примеры.

«Реал» не потерял ни одного очка во всех турнирах сезона 2023/2024

«Реал» потерпел поражение только в двух из десяти матчей против «Атлетико» .

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.99 на тотал больше 2.5 голов. Оба коллектива давно не радовали своих болельщиков результативными играми в дерби, поэтому учитывая не уверенную игру команд в обороне, можно сделать вывод, что нас ждет результативный матч.