«Атлетико» – «Реал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Примера чемпионата Испании «Атлетико» – «Реал», который состоится 24 сентября 2023 года
«Атлетико»
«Матрасники» подошли к первому в сезоне мадридскому дерби не в идеальной форме, набрав всего 7 очков из 12 возможных. Диего Симеоне и его подопечные, несмотря на впечатляющую победу в гостях над «Райо Вальекано» в рамках 3-го тура Примеры со счетом 7:0, продемонстрировали нестабильную игру в матче с «Валенсией», потерпев поражение со счетом 0:3.
Ничью «матрасники» раскатали с «Лацио» в гостях в игре 1-го тура Лиги чемпионов (1:1).
«Реал»
«Сливочные», в отличие от «Матрасников», начали сезон идеально, набрав максимальное количество очков в первых пяти стартовых турах. Однако стоит отметить, что не все эти победы были легкими. Три из пяти выигранных матчей были результатом волевых усилий: 1:3 в гостях над Альмерией, 2:1 в домашней игре против Хетафе.
Со счётом 2:1 в матче 5-го тура «Галактикос» одержал победу над командой «Реал Сосьедад».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» – 2.86
- Ничья – 3.45
- Победит «Реал» – 2.57
- Победит «Реал» с форой -1 – 4.27
- Обе забьют — нет – 1.9
- Обе забьют — да – 1.99
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.943
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.943
Статистика
- «Атлетико» сыграли четыре из пяти матчей в дерби с «Реалом» с тоталом меньше 2.5 мячей в рамках Примеры.
- «Реал» не потерял ни одного очка во всех турнирах сезона 2023/2024
- «Реал» потерпел поражение только в двух из десяти матчей против «Атлетико» .
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.99 на тотал больше 2.5 голов. Оба коллектива давно не радовали своих болельщиков результативными играми в дерби, поэтому учитывая не уверенную игру команд в обороне, можно сделать вывод, что нас ждет результативный матч.