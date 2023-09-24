«Монпелье» – «Ренн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Монпелье» – «Ренн», который состоится 24 сентября 2023 года

«Монпелье»

«Паладины» в турнирной таблице Лиги 1 занимают на сегодняшний день пятнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием команды. С разницей в пару мячей «Монпелье» проиграло дома «Реймсу» в игре 3-го тура чемпионата Франции (1:3). С минимальным счётом «паладины» в гостях уступили «догам» из Лилля в матче позапрошлого тура Лиги 1.

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась выездная игра со «Страсбургом» (2:2).

«Ренн»

«Красно-чёрные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата находятся на десятой строчке. Вспомним несколько матчей с участием «Ренна» за последнее время. «Нулёвку» раскатали «красно-чёрные» с «Брестом» в гостевой игре 4-го тура Лиги 1. Ничейным исходом завершилась домашняя игра следующего тура с командой «Лилль» (2:2).

21 сентября в рамках матча 1-го тура группового этапа квалификации Лиги Европы «Ренн» со счётом 3:0 одержал победу над «Маккаби» из Хайфы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монпелье» – 2.80

Ничья – 3.55

Победит «Ренн» – 2.49

Победит «Ренн» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.26

Обе забьют — да – 1.62

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Из десяти последних матчей «Монпелье» выиграл в трёх встречах

За такой же период «Ренн» обыграл своих соперников в пяти поединках.

Прогноз

У «паладинов» есть шансы в предстоящем матче зацепиться за ничью. «Красно-чёрные» выложились в матче с «Маккаби» и к будущей игре, скорее всего, «Ренн» подходит не в оптимальной форме. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.55.