«Шеффилд Юнайтед» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Ньюкасл», который состоится 24 сентября 2023 года

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» из Шеффилда после пяти туров текущего сезона Премьер-лиги занимают восемнадцатую строчку турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «красно-бело-чёрных». В 1/32 Кубка английской лиги «Юнайтед» после серии пенальти уступил команде «Линкольн». Ничейным исходом завершилась домашняя игра позапрошлого тура с командой «Эвертон» (2:2).

На прошлых выходных «клинки» со счётом 1:2 в гостях проиграли «Тоттенхэму».

«Ньюкасл»

«Чёрно-белые» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на двенадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «сорок» за последнее время. С разницей в два гола «Ньюкасл» в гостях потерпел поражение от «Брайтона» в рамках матча 4-го тура Премьер-лиги. С минимальным счётом в прошлом туре чемпионата «горожане» взяли верх над «пчёлами» из Брентфорда.

19 сентября нулевую ничью «сороки» раскатали с миланскими «дьяволами» в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 6.20

Ничья – 4.60

Победит «Ньюкасл» – 1.51

Победит «Ньюкасл» с форой -1.5 – 2.29

Обе забьют — нет – 1.99

Обе забьют — да – 1.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет

Из пяти последних матчей в четырёх «клинки» потерпели поражения

За аналогичный период «горожане» из Ньюкасла проиграли в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Ньюкасла» коэффициент 1.51. «Шеффилд Юнайтед» на данном этапе не та команда, которая сможет забрать очки у «сорок».