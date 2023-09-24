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«Шеффилд Юнайтед» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:06
«Шеффилд Юнайтед» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Ньюкасл», который состоится 24 сентября 2023 года

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» из Шеффилда после пяти туров текущего сезона Премьер-лиги занимают восемнадцатую строчку турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «красно-бело-чёрных». В 1/32 Кубка английской лиги «Юнайтед» после серии пенальти уступил команде «Линкольн». Ничейным исходом завершилась домашняя игра позапрошлого тура с командой «Эвертон» (2:2).

На прошлых выходных «клинки» со счётом 1:2 в гостях проиграли «Тоттенхэму».

«Ньюкасл»

«Чёрно-белые» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на двенадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «сорок» за последнее время. С разницей в два гола «Ньюкасл» в гостях потерпел поражение от «Брайтона» в рамках матча 4-го тура Премьер-лиги. С минимальным счётом в прошлом туре чемпионата «горожане» взяли верх над «пчёлами» из Брентфорда.

19 сентября нулевую ничью «сороки» раскатали с миланскими «дьяволами» в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шеффилд Юнайтед» – 6.20
  • Ничья – 4.60
  • Победит «Ньюкасл» – 1.51
  • Победит «Ньюкасл» с форой -1.5 – 2.29
  • Обе забьют — нет – 1.99
  • Обе забьют — да – 1.85
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

  • Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет
  • Из пяти последних матчей в четырёх «клинки» потерпели поражения
  • За аналогичный период «горожане» из Ньюкасла проиграли в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Ньюкасла» коэффициент 1.51. «Шеффилд Юнайтед» на данном этапе не та команда, которая сможет забрать очки у «сорок».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк ньюкасл
Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 16:23
На неделе основной состав Ньюкасла Юнайтед провел очень энергозатратный выездной поединок в Лиге Чемпионов с именитым итальянским Миланом (ничья 0:0). В то время, как Шеффилд Юнайтед полновесно отдыхал перед данной важной дуэлью. Также стоит отметить, что последний визит "сорок" на поле "сабель" не принес ничего хорошего гостям, уступившим тогда хозяевам со счетом 0:1. В связи с чем попробую предположить и на этот раз нормальный отпор со стороны ШЮ, вместе со ставкой на фору 1 (+1.5), за четкий коэффициент.
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