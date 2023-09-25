«Габала» – «Карабах»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-лиги чемпионата Азербайджана «Габала» – «Карабах», который состоится 25 сентября 2023 года

«Габала»

«Радары» из Габалы в турнирной таблице чемпионата Азербайджана занимают после шести туров последнюю строчку. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «чёрно-красных». «Габала» начала новый сезон Премьер-лиги с четырёх поражений к ряду. «Нефтчи» в сухую, забив пару голов, обыграл «радаров» в матче 4-го тура. С минимальным счётом в позапрошлом туре чемпионата «чёрно-красные» дома взяли верх над командой «Зиря».

17 сентября на выезде «Габала» раскатала ничью с «Тураном» (2:2)/

«Карабах»

Четвёртое место занимает «Карабах» на данный момент в чемпионате Азербайджана. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «скакунов» из Агдама. В рамках матча 5-го тура Премьер-лиги, открыв счёт первым, «Карабах» потерпел поражение от команды «Сабаил». В игре прошлого тура чемпионата «скакуны» взяли верх в домашней игре над командой «Сабах» (2:0).

21 сентября в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» с минимальным счётом обыграл дома норвежскую команду «Мольде».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Габала» – 8.00

Ничья – 4.90

Победит «Карабах» – 1.33

Победит «Карабах» с форой -1.5 – 1.92

Обе забьют — нет – 1.73

Обе забьют — да – 2.03

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Две победы одержали «скакуны» в пяти последних футбольных поединках

За такой же период «чёрно-красные» выиграли только в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Карабаха» с форой -1.5 гола в предстоящем матче коэффициент 1.92. В гостях «скакуны» в прошлом сезоне выиграли у «Габалы» с разницей в пару мячей. В будущей игре агдамская команда также уверенно справится с «радарами».