Впервые в истории «Краснодар» стал тренерской командой. Ивич обновил клубный рекорд «горожан»

1695660757

25 сентября 2023, 19:52

Снова победили и лидируют в РПЛ .

Сербский тренер подчинил себе коллектив

«Горожане» давно сильные, даже когда результаты не радовали. Но никогда в истории выступлений молодого клуба в РПЛ этот коллектив не был настолько тренерской командой. У Кононова, Шалимова, Мусаева, Ганчаренко и Сторожука были попытки подчинить хаос, которым славился «Краснодар», но не всегда удавалось. В первую очередь неудачи относились к игре обороны. Вратарей Диканя, Крицюка, Синицына и Сафонова не особо жалели, как эгоистичные дети не жалеют родителей.

У футболистов «Краснодара» было потребительское отношение к наставникам. Муслин и Кононов, Шалимов и Сторожук – совершенно разные люди, но до Ивича не было наставника, который подходил бы команде, но при этом успешно подстраивал её под себя. Ганчаренко всегда пытается создать тренерский коллектив, так устроен белорусский Наполеон. Но тренер «Урала», который вчера проиграл Ивичу, не успел поработать в Краснодаре долго и успешно, чтобы управлять всеми вокруг.

А сейчас «Краснодар» тренерская команда не только в дни побед. Даже действия в неудачных поединках выдают перемену. Для души и без головы сыграли только в Кубке против «Динамо», когда уступили 3:4 в Москве. В РПЛ «горожане» пропустили всего три мяча, причем один из них не помешал набрать три очка как раз против московской команды Лички. «Краснодар» играет на результат, а именно так Ивич работал в Израиле, когда дважды подряд стал чемпионом с «Маккаби» из Тель-Авива.

В дивизионе, где лидеры пропускали свыше 40 мячей за сезон, команда серба допустила всего 17 ошибок в обороне в 36 матчах. Уже в статусе чемпиона Ивич добился 10 пропущенных мячей за сезон, перевоплощение «Краснодара» вряд ли удивило наставника. Владимир раньше тоже выбивался на первое место, делая ставку на успешную игру в линии защиты и минимум пропущенных мячей. Причем в РПЛ серб не ломает новую команду через колено, а учитывает особенности клуба.

«Краснодар» не предал свой привычный футбол

Оборона «горожан» допустила ошибок на 9-10 пропущенных мячей, но увидели только три гола соперников. «Горожане» не изменяют себе, но Ивич добивается прогресса в разных фазах игры. Пока сложно заявить, что у «Краснодара» шикарная игра в атаке. Они забили всего 14 мячей, меньше «Локомотива». По суммарному качеству моментов тоже не первые, хотя среди лидеров. Но рациональность не отменяет направление игры. «Краснодар» с мячом, как «Зенит», «Спартак» и «Оренбург».

Многовато брака, неточная каждая пятая передача «горожан». У «Зенита» и «Спартака» процент неудачных действий с мячом ниже, но «Краснодар» отличается от других записных фаворитов прессингом. Ивич добился высокого отбора. Если год назад «Краснодар» прессинговал примерно так, как «Зенит», то теперь активных действий без мяча больше. Получается команда, которая лучше готова к чужим атакам. Моменты у ворот Сафонова и Агкацева были, но у защитников хороший старт сезона.

Правый латераль Волков вырастает в одного из лучших представителей своей позиции в чемпионате. А уругвайскому новичку Оласе дали время на левом фланге на адаптацию, ведь обороне активно помогают не только крайние защитники, но также центральные хавбеки. Сперцян не чистый игрок атаки, а разноплановый полузащитник. Черников заинтересовал клуб из топ-5, даже без опытных иностранцев в центре поля у «Краснодара» футбол, который нужен тренеру Ивичу.

«Горожанам» важно срочно прибавить в атаке

«Краснодару» нужно больше голов, моментов и оригинальных решений у чужих ворот, чтобы сохранить лидерство в РПЛ даже после матча против «Зенита» одиннадцатого ноября. Рациональность выручает, новичок Тормена в центре защиты может сыграть не хуже, чем Кайо. Но Ивичу важно не сдерживать природные порывы команды. Кривцов и Сперцян – хавбеки с последним пасом. Кади и Батчи творческие футболисты, но пока им нечем похвастаться у чужих ворот.

«Быкам» нужны голевые комбинации с большим количеством передач. Надо играть как лидер РПЛ , который не только может выжать голы из ничего, но также умеет контролировать игру. Пока это не всегда получается. Даже в победных поединках «горожане» не всегда лучше соперника в атаке. Помогает Сперцян, забивший четырежды, но даже у Кордобы недобор голов. У колумбийского форварда «Краснодара» есть осечки, и дело не только в промахе с «точки».

Джон мог забивать дополнительные мячи «Спартаку», «Динамо» и «Оренбургу». Также не использовал неплохой шанс против «Сочи». С семью голами Кордоба мог гоняться за Кассьеррой из «Зенита» — его соотечественник отличился в РПЛ восемь раз. Но неважная реализация – Кордоба забил 1 мяч в последних семи играх РПЛ , хотя 22 раза пробил по чужим воротам, не всегда является приговором для команды. Может, и хорошо, что не вышли на пик формы.

Стартовый рывок, как научил опыт «Арсенала» в прошлом сезоне АПЛ , не всегда приводит к титулу. До начала чемпионата России многие ставили на «Спартак» и ЦСКА , если представляли откат «Зенита». «Краснодар» точно не был первым среди преследователей, даже в «Локомотив» и «Динамо» некоторые эксперты и болельщики верили сильнее. Но «горожане», хотя у них по именам не такой звездный состав, как раньше, сумели приятно удивить.