Общая боль «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА. Форварды грандов РПЛ неоднозначно начали сезон

1695560916

вчера, 16:08

Голы не мешают критиковать Смолова, Чалова и Дзюбу.

Нападающие в РПЛ – привилегированный класс

Слабее защитных линий в истории российского первенства не было. У арбитров есть повторы, чтобы не допустить грубость игроков обороны. Сильные разрушители не едут в РПЛ , они в цене, в отличие от прошлого, поэтому без труда находят места в элитных лигах. Форвардам стало проще, поэтому Кассьерра, чьи выступления на старте сезона сложно назвать идеальными, забил 7 мячей в 8 турах. Даже у Заболотного и Чалова по 5 голов, хотя у нападающих ЦСКА есть секреты, объясняющие разницу между результативностью и уровнем футбола.

Тренеры с этими выводами соглашаются. После поражения от «Спартака» слово взял наставник «Динамо» Личка:

Нападающие сегодня не забили, неделю назад не забили. На скамейке ждут свой шанс другие. Смолов был первым на замену. Сейчас актуально забивать, этого не хватает.

В футболе голы актуальны не только сейчас, а всегда, но претензии по делу. Еще до матча против «Спартака» отмечали, что Смолов среди знаменитых ветеранов, которые неважно начали сезон. У Федора два гола с игры, два с пенальти, один ассист в РПЛ . Вроде бы неплохо для 33-летнего нападающего. Вот только на позиции «десятки» ветеран медленнее, чем может быть в будущем новичок, атакующий хавбек Битело. Также, кроме Смолова, можно высказать претензии Тюкавину.

В прошлом сезоне агент нападающего Сафонов критиковал тренерский штаб, что не доверяют Константину. Личка освободил для хитрого молодого форварда место на острие, но в роли чистой «девятки» Тюкавин не впечатлил. Три гола и три ассиста имеется, но это снова разговор о слабости защитных линий. Хорошая статистика в РПЛ сейчас может быть даже у нападающего с жесткими перепадами формы. Например, у Даку из «Рубина» 4 голевых действия.

Тюкавин не смог найти себе больше качественных моментов, чтобы «Динамо» реже теряло очки. Константин не спасает, если игра идет неважно, как против «Спартака». Причем нападающему не мешали выходить на ударные позиции, но четыре попытки не реализовал и был заменен в середине второго тайма. У Тюкавина сухая серия в шести турах РПЛ подряд, и в половине случаев «Динамо» не выиграло.

Заболотный – лидер РПЛ по качеству моментов

Красноречивый факт. А Кассьерра забил 7 мячей, не имея россыпи моментов, даже у «Зенита» проблемы с выходом на чистые ударные позиции. У чемпионов много ударов, но мало попаданий в створ в половине сыгранных матчей. Вот поэтому Заболотный и выше всех по качеству шансов, хотя банально ждёт, когда мяч дойдет до него и вступает в борьбу. Ничего выдающегося Антон на старте не показал, хотя отличился пять раз. Но есть грязный секрет статистики – ЦСКА выиграл один из шести матчей, где Заболотный помогал создать голы ударами и пасом. У опытного нападающего средний класс, не тащит на первое место в РПЛ .

Напарник Антона – Чалов, мечтает попасть в топ-5, но не впечатлил на старте нового сезона. Форварду повезло, что в ЦСКА инсайдом был опорник Мухин, на его фоне Фёдор не мог стушеваться. Но ушли Карраскаль и Медина, вингер Давила не обжился, Обляков был нужен на левом фланге. Чалову пора спасать, а у него статистика Заболотного. И тоже с подвохом. Фёдор три из пяти голов забил в ворота «Ахмата», все мячи с пенальти. Безумный матч имени арбитра Безбородова подарил приличную статистику.

У Чалова 4 из 5 голов в РПЛ с пенальти. В восьми матчах Чалов забил с игры лишь раз, причем после выхода на замену и тот гол не принес «армейцам» победу. Рассмотрение персональных кейсов нападающих наводит на удручающие мысли. Уровень футбола точно не вырос, так ещё и зрелищность на полную не выкрутили. Многие нападающие неважно начали сезон. Отличным примером служит Джон Кордоба, который оказался ранимым малым, невзирая на суровую внешность.

Колумбиец выбирает очень красивые решения, по готовности среди центральных нападающих с ним может сравниться сейчас только Соболев из «Спартака». Даже Кассьерра так сильно на командную игру «Зенита» не влияет. Вот только у Кордобы всего три мяча в восьми турах. Не забил с пенальти, не реализовал пять классных моментов. Скоро треть сезона, а Джон, которому грамотно помогали в «Краснодаре», забил меньше, чем 19-летний вингер «Крыльев Советов» Салтыков.

Дзюба, Кордоба и Соболев задолжали народу голы

У Соболева 2 гола, ведь занимается не своей работой. Три ассиста это здорово, но у вингера «Спартака» Бонгонда почти столько ударов в пересчете на полный матч, сколько у Соболева. И не только у «Спартака» такие проблемы. Камень в огород Абаскалю, Личке, Федотову и другим тренерам РПЛ . Семак может оправдать себя переходом на новую схему «3-5-2», но даже Сергей Богданович виноват, что Кассьерра с таким опозданием стал полезным для «Зенита».

Также видим дефицит плеймейкеров. Шиманьски, Захарян, Малком и Бакаев лидировали по передачам под удары в позапрошлом сезоне. Сейчас все они покинули РПЛ . Полоз с пасом оказался в «Торпедо», Нобоа постарел в «Сочи». Кабелла давно во Франции, а Сперцян чудом не уехал летом. Нападающие потеряли поддержку диспетчеров, даже игроки, которые остались, вроде Жемалетдинова, не показывают класс. Пиняев, Глушенков и Миранчук задолжали Дзюбе пасы.

Ветерану «Локомотива» хочется порадовать публику в таких матчах, как сегодня против «Зенита». С другой стороны, кто мешает форвардам пользоваться слабостью всех шестнадцати линий обороны РПЛ ? Результативность в последних турах пошла на спад, и это вина форвардов, так как меньше ошибок в защите не стало. Максименко и Шунин вчера не скучали в дерби «Спартака» и «Динамо», пусть не вводит в заблуждение минимальный перевес команды Абаскаля.

Может, самим нападающим не хватает класса? В РПЛ много забивал самоучка Писарский, пока не перешел в «Крылья Советов». Приз снайперу сезона выиграл молодой Агаларов, а теперь это запасной футболист «Ахмата». Есть таланты, вроде Тюкавина, есть приличный иностранец Кордоба. Также остаются результативные ветераны Смолов и Дзюба. Но главное заключение после почти трети сезона – нападающие недоработали, и тренеры это прекрасно видят и понимают.