Невероятный Сака и безжалостный Сон. В лондонском дерби устроили перестрелку

1695625647

вчера, 10:07

Результат в пользу «Манчестер Сити».

Сака перерастает уровень «Арсенала»

Обладатель приза лучшему молодому игроку прошлого сезона в АПЛ в новом чемпионате выглядит не хуже. Сака против «Тоттенхэма» провел 86-й матч за «Арсенал» в АПЛ подряд без пропусков, и это рекорд клуба. Вингер «канониров» по пасам с продвижением вперед лучше 99 % атакующих футболистов в топ-5 и еврокубках. Также Сака опережает коллег по количеству отборов и действий без мяча, английский футболист активно вступает в прессинг и успешно ведет борьбу. В дерби с «Тоттенхэмом» это помогло запереть соперника вдали от ворот «Арсенала». У Сака высокая результативность, он постоянно ищет ударные позиции.

Также Букайо не всегда эгоист. По количеству эпизодов, которые приводят к выстрелам по воротам, игрок «Арсенала» лучше подавляющего большинства вингеров и плеймейкеров в футболе. В какой-то момент создатель двух голов в ворота «Тоттенхэма» (в первом случае помог рикошет от Ромеро) перерастет уровень амбиций «Арсенала». Дебют тренера Артеты в Лиге чемпионов получился невероятно легким, разнесли ПСВ со счетом 4:0, но результат не сделал «канониров» фаворитами престижного турнира. Даже «Тоттенхэм» был в финале ЛЧ , поэтому всё возможно. Но на данный момент есть клубы, которые куда ближе к «ушастому», чем команда Сака.

Рано или поздно команды уровня «Реала» могут обратить внимание на Букайо. Даже угрюмый ирландец Рой Кин считает, что англичанин достаточно хорош для «Мадрида», где ударно заиграл его напарник по сборной Беллингем, но есть кадровые проблемы в сложных матчах, как против «Атлетико». А пока Сака работает на «Арсенал». В дерби против «Тоттенхэма» на его счету реализованный пенальти и грамотные действия на правом фланге. Не хватило свежести для победного мяча в ворота Викарио, но персонально к Букайо не может быть вопросов. У него 4 созданных момента и 3 удара по чужим воротам.

Сон – легенда «Тоттенхэма» и АПЛ

Второй гол южного корейца в ворота «Арсенала» стал для форварда 150-м в футболке «шпор». Шикарный результат для второго нападающего из состава команды, где долго играл Харри Кейн, пылесос для ударов и моментов, что англичанин подтверждает сейчас в футболке «Баварии». Новый капитан «Тоттенхэма» Сон четко использовал два ассиста роскошного новичка команды Мэддисона. К большому сожалению, у Джеймса травма на ровном месте, но надеемся, что новичок «шпор» быстро вернется на поле, ведь с Кулусевски получается играть в футбол нового тренера.

Еще до матча Постекоглу настаивал, что не откажется от стиля ради результата в дерби. И хотя Артета учел угрозу австралийца, его команда в итоге не сумела задавить «Тоттенхэм» авторитетом и количеством точных передач. «Шпоры» выжали больше времени с мячом, а по ударам в дерби равенство – 13:13. Некоторые фанаты статистики предлагают не смотреть на выстрелы в створ ворот, поскольку они разные по своей опасности. Но даже если пересчитать вес попыток в знакомой всем системе xG, то получится ничья, как и на табло. Вероятность победы «Арсенала» была выше, потому что они дважды выходили вперед, но пока у «шпор» есть Сон, они спят крепко и с чувством выполненного долга.

Капитан команды страдает, что у дорогого новичка Ришарлисона не идет голевая игра, так как привык работать рядом с крутым напарником. Но в качестве основного центрального форварда Сон получает достаточно свободы, чтобы радовать фанатов. У 31-летнего футболиста 5 мячей в 6 стартовых турах. Ему будет сложно угнаться за Холандом, который собрал 8 голов, но у ветерана другая задача – вернуть «Тоттенхэм» в Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити» защитит титул в АПЛ

К сожалению, АПЛ превращается в Бундеслигу в плане чемпионской интриги. Даже в РПЛ шансы на смену чемпиона сейчас выше. Пока «Зенит» отбивался от попыток «Локомотива» забить Кержакову, в Лондоне «Арсенал» терял шанс набрать три очка и припугнуть «горожан» в будущем. Не получилось, ведь любимчик публики на старте АПЛ – тренер «Тоттенхэма» Постекоглу, не проиграл дуэль Артете. Конечно, без грубейшей ошибки Жоржиньо «Арсенал» мог дожать соседей со счетом 2:1, но в дерби Северного Лондона встретились две подготовленные команды.

А вот магии, которая раньше была у «канониров», больше нет. Не получаются идеальные комбинации, нет больше крутой игры через Зинченко. Сломали также левый фланг без Мартинелли, а без Партея появляются лишние ошибки без мяча. В оптимальном составе «Арсенал» мог обыграть «Тоттенхэм», но для этого нужно было летом подписывать не Хаверца, а крутого центрального форварда. «Шпоры» тринадцать лет не побеждали на «Эмирейтс», но смогли забрать очки у принципиального соперника.

Гостям сначала не повезло, поскольку сперва Ромеро забил в свои ворота, а потом «Арсеналу» помог рикошет после удара по воротам – мяч попал в выставленную руку аргентинскому чемпиону мира. Поскольку снаряд направлялся в створ ворот, а конечность была поднятой, то судья указал на «точку». Но параллельно с невезением было два точных удара Сона, так что Постекоглу сыграл в итоге за Клоппа и Гвардиолу. В АПЛ после шести туров два лидера – «Манчестер Сити» с 18 очками и «Ливерпуль» с 16 пунктами. Матч между Хосепом и Артетой через две недели, вот тогда и посмотрим, готов ли «Арсенал» удивить.