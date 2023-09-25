«Реал» проиграл впервые в сезоне. Анчелотти наказали за слепую веру в неисчерпаемую удачу

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вчера, 13:12

Расплачиваются за отложенные решения.

Побоялись менять тренера без трансфера Мбаппе

Анчелотти покинет «Реал» в конце сезона. И не всегда команды, знающие о переменах, прогрессируют. Особенно если хватает веских причин для неудачи. Перес пытается отложить жизнь на потом. Флорентино пожилой человек, но решил летом обойтись без судьбоносных для «Реала» решений. Нет нового главного тренера, свежих латералей, центрального нападающего. И нет окончательного решения о будущем Мбаппе.

Всем конкурентам дали год на освоение. «Барселоне» могут снова подарить чемпионство, ведь у команды Хави есть характер и Левандовски, вытащили матч против «Сельты», проигрывая 0:2 к восьмидесятой минуте. «Атлетико» проанализировал ошибки прошлого, Симеоне по делу обыграл «Реал» в дерби. Широкая игра «матрасников» оказалась убийственной для «ромба» и двух ложных нападающих у Анчелотти.

Тренер не лучшим образом выступает в решающих матчах, а «Реал» накануне больших потрясений. Даже отказ от подписания центрального форварда, чтобы новый наставник опробовал в деле связку Винисиуса и Мбаппе в центре, отодвинув Беллингема на место «десятки» – трусливое потакание идее фикс, что Килиан точно сделает «Реал» намного мощнее. А что будет, если француз не впишется в игру команды?

«Реалу» пригодится новый Бензема. А Перес снова качнулся в сторону странных подписаний. 34-летний Хоселу не подходит для больших матчей. «Реал» ждет Эндрика, Перес немного помешался на талантах из Бразилии. Теоретически Мбаппе, Винисиус и Эндрик могут создать трио, если заставить Жуниора играть справа. Но сейчас у «Реала» при счете 3:1 в пользу «Атлетико» на поле вышли защитники и опорник.

Не признают ошибки с центральными защитниками

Перес будет настаивать, что Рюдигер и Алаба – идеальные ставки «Реала». Но кто смотрит много матчей «Мадрида», то даже к Эдеру накопил серию неприятных вопросов, хотя бразильца вчера не хватало. Класс тех, кто есть, включительно с Начо, существенно отличается от класса легенд. Пепе, Варан и Рамос выигрывали большие кубки не только на клубном уровне, но также со сборными. У всех был вес в национальных командах.

Алаба важен для Австрии как хавбек, но в центре защиты Давид всю жизнь ошибался, просто раньше чаще страховал вратарь Куртуа. Справа в обороне «Реала» играет нападающий Васкес, а связывать линии выбрали Модрича, чья физическая готовность вызывает вопросы. Поражение в дерби это закономерный результат. Если бы успешный Симеоне не использовал очевидные лазейки, то грош цена классу «Атлетико».

Впрочем, потери и ошибки «Реала» не отменяют грамотные ходы соперника. Команда Симеоне была рациональнее, отдала мяч. Разрешили бить в сторону ворот Облака, но попадали «сливочные» далеко не всегда. Без Винисиуса «Реал» теряет темп выхода в атаку. А Беллингему двадцать лет, нельзя вечно ставить на подвиги столь юного футболиста. «Реал» выиграл в пяти турах подряд, поскольку Джуд набрал сумасшедшую форму.

Стоило Анчелотти поднять бровь – «сливочные» забивали победный мяч. Но даже в домашней игре против скромного берлинского «Униона» в ЛЧ команда с Родриго и Хоселу в атаке умудрилась реализовать всего 1 из 32 ударов. Беллингем забил на 93-й минуте матча после замены Бонуччи, звездного защитника немецкой команды. Дайте Бензема матч с 32 ударами и 7 попаданиями в створ – получите разгром в середине второго тайма.

Соперники не боятся играть против «Мадрида»

Когда есть вопросы ко всем четырем линиям, то вряд ли можно ставить на легкий для «Реала» сезон. Рамос, Варан, Карвахаль, Марсело, Модрич, Кроос и Каземиро нагоняли страх, когда были на пике формы. Бэйл, Роналду и Бензема пугали соперников. Прежний «Реал», независимо от имени голкипера – Касильяс, Навас или Куртуа, представлял собой машину по сбору кубков чемпионов. Но у великих побед есть одна особенность.

Ими невозможно покорить новых соперников. У «Реала» 14 кубков чемпионов, но пятнадцатый могут выиграть через десять лет. Тчуамени пошутил, что поругает Анчелотти за ставку на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, но Карло прав, Гвардиола фаворит. «Реал», где в обороне надежда на надежность Рюдигера – человека, который чудил в центре обороны сборной Германии и «Челси», не лидер рейтинга прогнозов в ЛЧ .

В сентябре неправильно навешивать на команды ярлыки, все главные матчи впереди. Но «Реал» стартовал в Ла Лиге чуть хуже «Жироны». Ещё весной можно было предсказать успех симпатичного каталонского клуба. А когда объявили о решении оставить Анчелотти на прощальный сезон, то легко читались проблемы «Реала». Особенно после завершения новой серии саги о Мбаппе. «Реал» ведь стал участником одной из трагедий года.

Сильнейший молодой игрок мира потратит ценный сезон в слабой лиге, где ПСЖ теряет очки, хотя на голову выше преследователей. Пока Мбаппе тратит время, Ла Лига теряет поклонников. Аудитория дерби Мадрида времен финалов Лиги чемпионов между соседями была куда выше, чем сейчас. Можно даже сказать, что поражение «Реала» стало рядовым и вряд ли будет последним, потому что впереди матч против «Жироны» в гостях.

Кепе будет непросто унести домой «сухарь». Анчелотти срочно надо искать подсказки на стороне. Его сын и ассистент Давиде должен предложить нечто умнее «ромба», хотя не исключаем, что «Реал» обречен на неудачу в этом сезоне. Когда отказываешься от важных трансферов, боишься выбрать нового тренера, а впереди завершение смены поколений – Карвахаль, Модрич и Кроос тоже уйдут, как другие легенды, то ближе к неудаче.

Перес забыл, что быстрота времени в футболе теперь другая. «Челси» всего два года назад обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Почти все из успешной основы ушли вместе с Тухелем. Лондонцы потратили больше миллиарда евро на новичков, но обновят клубные антирекорды в АПЛ . А «Реал» может поплатиться за отложенный трансфер Мбаппе – хотят сэкономить, и решение дать Анчелотти ещё один сезон.

В Мадриде испугались нрава хитрого Нагельсманна, Юлиан пошел в сборную Германии. Хаби Алонсо тоже не пригласили, хотя молодой тренер мог потратить год с пользой на настоящую перестройку с чемпионским титулом, как удалось Хави в прошлом сезоне. «Реал» очень сильная команда, если все лучшие на поле, но результаты немного запутывают. Многие победы были непростыми, а грубых ошибок хватало и до дерби против «Атлетико».