«Локомотив» победил «Зенит» в гостях. У Семака классные игроки, но плохой футбол

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вчера, 19:13

Снова домашнее поражение чемпионов.

Семак не поставил игру в защите

Петербуржец Тикнизян забил «Зениту» в добавленное время победный мяч, а героем кульминационного отрезка стал форвард Глушенков. На счету Максима гол плюс ассист. «Локомотив» показал характер и эмоции, а вот «Зенит» сыграл скверно. И драками делу не поможешь. Семак без уважения отнесся к неудобному сопернику, за что получил наказание в концовке матча – «железнодорожники» впервые за 6 лет победили в Санкт-Петербурге в РПЛ .

В обороне у «Зенита» самые слабые по уровню футболисты, не считая Сантоса. Но и тренер виноват, что «сухарей» так мало. Караваеву подвезли конкурента Фернандеса, что мотивировало Вячеслава, но позиционно правый защитник петербуржцев не самый сильный игрок. Сегодня Алип и Эракович запомнились сэйвами после двух подряд ударов Баринова. Но давайте подумаем, почему хавбек «Локомотива» получил возможность сравнять счет в первом тайме?

Шикарные моменты из-за плохой формы Барриоса как опорного хавбека. Впервые в карьере в РПЛ Вильмар играет откровенно плохо. Семак меняет местами колумбийца и Вендела, но эта перестановка не влияет на качество работы «Зенита» без мяча. «Локомотив» сложно назвать командой героев на старте сезона, но в Санкт-Петербурге прижимали чемпионов к воротам Кержакова. Результатом стали голы.

Семак, не имея в обороне связующего человека, вроде Ловрена, Ракицкого или Ивановича, не создал надежную линию. Ошибки были в первом матче сезона против ЦСКА в Суперкубке – тогда Кержаков четыре раза выручил команду. Хватало ляпов против «Динамо», причем в пропущенных мячах виноваты многие игроки. «Локомотив» не атаковал весь матч в гостях, что понятно, но москвичи заслужили два мяча.

Нет напарника для Кассьерры

Колумбиец в хорошей форме, но ещё до матча обращали внимание, что по суммарному качеству моментов выше Матео даже Заболотный из ЦСКА . Голов у Кассьерры много, но контролировать процесс создания шансов «Зенита» он не может. Боссы клуба говорят о «коллективном Малкоме», вот только это чудовище доктора Франкенштейна слабее ушедшего оригинала. Вспомните, кто приехал в «Зенит» из форвардов этим летом. Изидор, запасной футболист «Локомотива», который пытался сбежать из Москвы во Францию.

Кассьерре не хватает органичного напарника. Лучшим мог стать Ерохин, будь хавбек на лет пять моложе. Клаудиньо в дуэте форвардов не сыграет, не умеет. Сергеев и Кассьерра не показались Семаку идеальной связкой нападающих, там нет химии, как у Дзюбы и Азмуна. Также Матео и Иван не играют в оттяжке. Форварда формата Соболева из «Спартака» у «Зенита» нет. Также не приехал столб Педро из «Фламенго», хотя Семак настаивал на трансфере. Опытных игроков в атаке не хватает.

Мостовой получил травму, Мантуан не всегда может сыграть как джокер, хотя на замену выходит лучше, чем смотрится в основе. Класс позволял «Зениту» организовать решающий мяч в ворота любой команды РПЛ , но на голом мастерстве больше не получится собирать легкие уверенные результативные победы против ЦСКА , «Динамо» и «Локомотива». «Спартак» в Москве сам вручил Семаку три очка, Абаскаль себя переиграл, но не все соперники так поступают. Без еще одного высококлассного форварда петербуржцы обрекают себя на потери очков. Кассьерра не сможет всех обыгрывать, Матео сложно в решающий момент. По уровню мастерства это не брат Малкома, Данни и Халка, а скорее новый Рондон.

Мало красивых решений тренера

Семак осторожный наставник, поэтому после ошибок молодых защитников перешел на тройку в центре. Ждёт, когда бразилец Родригао сможет вернуться на поле. Оборонец в заявке, скоро сыграет с первых минут. Но разве речь о человеке уровня Ловрена? Ни по длинным передачам для выхода в атаку, ни по позиционной работе без мяча бразилец не входит в список элитных защитников. Получается, что идеальное трио у «Зенита» лишь в центре. На Венделе, Клаудиньо и Барриосе держатся отрезки без поражений, но перестраиваться чемпионам очень сложно.

Семак редко вытаскивает сложные матчи. Причем уровень соперника значения не имеет. «Балтика» это или «Динамо», ЦСКА или «Локомотив» — чемпион может потерять очки, решения тренера редко выручали. Конечно, на классе моменты создаются. Сегодня против «Локомотива» Кассьерра не сумел идеально выкатить мяч на Сергеева, не хватило точности, чтобы Иван забил в пустые ворота. Но Семак всегда ждёт, что футболисты сами изменят игру. Порочный круг, ведь иногда чужих ошибок нет.

Разумеется, «Зенит» может защитить чемпионство. Но есть большая разница по качеству игры между прошлыми годами и этим сезоном. Также видна разница по результатам. Год назад после 9 туров у петербуржцев было 23 очка, забили 27 голов, пропустили всего 3. Сейчас всего 17 очков, 19 забитых мячей и целых 8 ошибок в обороне. Семака и раньше ругали, ведь слишком осторожен. Тренер придумал, как обойти свой минус – добавляет новые тактические ходы, что мешает соперникам приноровиться к «Зениту». Слабости конкурентов тоже активно работают на чемпионов. Не говоря об удачливости, петербуржцам редко фатально не везло в РПЛ .

Футбол у «Зенита» строго первым номером, но теперь на выходе неважная игра. Ещё посмотрим, что с командой случится дальше, ведь Вендел, Клаудиньо и Барриос не бросили идею уехать из РПЛ , хотя их агенты и отрицают быстрое расставание. Но неудачные летние поиски замены Малкома доказывают, что даже если на счетах десятки миллионов евро, найти великолепного футболиста для «Зенита» стало сложнее. Болельщикам петербуржцам стало бы спокойнее, будь Семак тренером с харизмой и умением мотивировать.