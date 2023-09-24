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«Ростов» и ЦСКА устроили голевое шоу. «Армейцы» без побед в пяти турах РПЛ подряд

вчера, 21:29
Ничья

Москвичи выпустили в защите хавбеков.

«Ростов» заслужил разгром за пятнадцать минут

Байрамян не попал в пустые ворота, поэтому ростовчане не повели 3:0. А начался триллер с сумасшедшего удара Миронова, у Акинфеева было мало шансов угадать траекторию падения мяча. А винить надо хавбеков, которые прижались к своим воротам. Позже случился курьезный мяч Голенкова, которому помог Чалов. К двенадцатой минуте ЦСКА горел в два мяча. Карпина расстроил промах Байрамяна, но тренер прекрасно видел, что экспериментальная оборона «армейцев» не способна сдержать его команду. Голенков закономерно сделал дубль на старте второго тайма.

В защите ЦСКА вышел хавбек Мухин, который начал сезон в атаке инсайдом. Также появился у своих ворот центральный полузащитник Зделар. Основной оборонец Роша дисквалифицирован после красной карточки. В ЭСК РФС признали ошибку арбитра, но не отменили бан, ведь речь о второй желтой карточке. А Мойсес не сыграл из-за повреждения. У тренера ЦСКА было мало опций. Наверное, стоило довериться Набабкину, но ветеран «армейцев» допускал жесткие ошибки в обороне, поэтому поставили молодого Агапова.

Зря, ведь команде Карпина подарили солидную фору в два мяча. Причем даже успокоение игры и работа первым номером не отменяли опасность отчаянного эксперимента ЦСКА. Нельзя выпустить в линии защиты двух игроков других позиций без опыта в обороне, рассчитывая на чудо. ЦСКА не привыкать отыгрываться, но вечно начинать с 0:2 не стоит, рано или поздно доиграешься до заслуженного поражения. Особенно если голкипер нервничает. Акинфеев зря выскочил из ворот перед вторым голом и неграмотно занял позицию, когда Голенков делал дубль.

«Армейцы» исключают себя из гонки за трофей

Летом были большие проблемы с трансферами. Некоторые футболисты отказались перейти в московский клуб. Даже легенда ЦСКА Фернандес выбрал деньги в «Зените». Еще парочку бразильцев упустили, когда продавцы отказались иметь дело с командой из РПЛ. Возникали сложности с оплатой трансферов, юридические уловки не мешают другим считать ЦСКА клубом компании под международными санкциями. Причем нехватка новичков часто касается именно обороны, где травму получил Дивеев, а слева потеряли Зайнутдинова и Медину, игравших по всему флангу.

Проблема также в атаке. Заболотный и Чалов с хорошей статистикой, но играют Антон и Федор заметно хуже, о чем можно подумать, если посмотреть на голые цифры. У Чалова нехватка голов с игры, один из пяти мячей до встречи с «Ростовом» забил не с пенальти. А Заболотный лишен поддержки плеймейкеров, ведь Обляков в новом сезоне не впечатляет в атаке. Новичок Давила не заиграл мгновенно, а успех юного узбека Файзуллаева не значит, что атакующий хавбек всегда будет выступать так, как против «Крыльев Советов».

Уже по Заболотному и Зделару в основе ясно, что ЦСКА после второго места в прошлом сезоне легко может откатиться в середину таблицы, ведь все козыри показали в прошлом сезоне. Федотов пытался сменить акцент с обороны, где в прошлом сезоне его нередко выручали универсалы Мойсес и Зайнутдинов, а также сэйвы Акинфеева, на работу с мячом и разнообразные действия в атаке. Но ЦСКА не стал органичной командой первого номера. «Ростов» слишком слабый, чтобы с ним не повоевать за ничью 3:3, но будущий чемпион РПЛ не может позволять себе такие ошибки в защите, как у «армейцев».

Характер не всегда выручит команду Федотова

Владимир Валентинович приличный наставник. Поэтому не проиграл «Краснодару» Ивича в финале Кубка России, а потом Акинфеев выиграл трофей для «армейцев». По этой причине в матче против «Зенита» за Суперкубок москвичи создали больше моментов, хотя уступили Кержакову в серии пенальти. Даже в последней встрече с Семаком в РПЛ не увидели легкую победу фаворита, петербуржцы снова потеряли очки против ЦСКА. Но играть строго на характере сложно, а правильные ходы Федотова не всегда ведут к безошибочному футболу. Карпин и «Ростов» сегодня помогли ЦСКА, но не все такие щедрые.

Впрочем, «Локомотив» прижимал «армейцев» в дерби, а потом проиграл 1:4. У «Ахмата» был шанс лучше сыграть против ЦСКА, но уступили. Получается, «армейцы» везучие, им многие соперники дарят шанс зацепиться за очки. Даже «Ростов», хотя мог спокойно побеждать 3:0 в дебюте и засушить игру, начал допускать грубые ошибки. Быстрый первый ответный гол воодушевил ЦСКА, но плохое состояние обороны команды Карпина никак не влияет на общие оценки состояния «армейцев». Команде не хватает сильных и опытных кадров, любые травмы и дисквалификации сильно влияют на общую картинку.

Пережили отсутствие Акинфеева, но Игорь вернулся не в лучшей форме. Впрочем, голкипера не хочется винить в первую очередь, ведь есть безобразная игра центральных хавбеков и защитников. Без мяча все футболисты середины поля у Федотова время от времени играли слабо. Мендес, Зделар, Обляков, Кучаев и даже Мухин, когда появлялся отрезками на родной позиции, не поднимали уровень ЦСКА. С мячом «армейцы» выглядят неплохо, «Ростов» это ощутил на себе, пропустив трижды, но в футболе ворота с двух концов поля. Можно много забить и не выиграть, как случилось сегодня в Ростове-на-Дону.

У Федотова невероятно упрямая команда, поэтому до сегодня проигрывали в РПЛ только «Динамо» и «Уралу». Но даже серии ничьих выбивают «армейцев» из чемпионской борьбы. Девятое место в таблице не повод для гордости, вице-чемпионы не пользуются щедрыми осечками «Зенита».

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Mi6 (раскрыть)
сегодня в 13:20
Ещё не вечер!).
SPV
SPV
сегодня в 11:57
Ростов и цска на данном этапе очень похожи. Какая то анархия в игре обоих клубов, дисциплины нет совсем. Байрамян конечно мог все закончить если бы забил в пустые ворота, а так сработало старое правило .
Федотову в следующем туре просто необходимо обыгрывать Балтику, иначе к матчу со Спартаком команда подойдет в разваленном состоянии.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 11:46
В команде уйма легионеров, в отличие от "Ростова". Грех жаловаться на отсутствие внимания со стороны "новых владельцев" ЦСКА к судьбе команды. А Федотова стоило бы и сменить. Вопрос, кем?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 09:32
Ну так и ты,как полуармеец-полужелезнодорожник Тикнизян(полупитерец-полумосквич с армянским гражданством и с Россией в сердце),не в первый раз аргументируешь,показывая пальцем на "счёт на табло".Так что хрен редьке-родственники.
112910415
112910415
сегодня в 08:09
это было увлекательное зрелище
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:59
Некоторые болельщики ЦСКА и Ростова когда не могли по существу ответить, писали мне мместо что на тот момент занимал Локо, 11, 8.
Ну что может они начнут за местом своих клубов следить? 9, 11
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 00:07
Понятно,что новым владельцам ЦСКА судьба клуба-до лампочки,для них этот организм-некий инструмент для реализации иных,"более возвышенных" планов. Всё остальное(начиная от трансферной политики,и заканчивая избранным тренерским штабом,валом травм и недисциплинированностью игроков,задёрганных неопределённостью ситуации)есть всего лишь производное этих неясных планов,а "руководство",на которое привычно ссылаются (как поклонники в позитивном смысле,так и критики в негативном играют роль номиналов,удовлетворённых сохранением своего положения. Похоже,они только играют роли по написанному сценарию.
Кардинал 2
Кардинал 2 ответ Mi6 (раскрыть)
вчера в 23:22
И Игарян
Кардинал 2
Кардинал 2
вчера в 23:21
Лучший вратарь РПЛ во всей своей "х... вы меня уберете из рамки" красоте.
Red blu
Red blu
вчера в 22:17
Файзуллаев тоже положил красивый гол
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:04
Красивый гол положил Миронов!!! Вишенка на торте!!!
Red blu
Red blu
вчера в 21:53
Команде спасибо за характер и самоотдачу, к ребятам нет никаких претензий, они сделали все, что могли, молодцы.Без основы защитников на победу рассчитывать не реально.
Новички сегодня порадовали, ждём в строю Мойсеса, Рошу, Дивеева
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:51
Пожалуй, лучший тур РПЛ
Mi6
Mi6
вчера в 21:48
Гинер, Бабаев и Федотов успешно превратили клуб в середняка
Гость
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