«Ростов» и ЦСКА устроили голевое шоу. «Армейцы» без побед в пяти турах РПЛ подряд

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вчера, 21:29

Москвичи выпустили в защите хавбеков.

«Ростов» заслужил разгром за пятнадцать минут

Байрамян не попал в пустые ворота, поэтому ростовчане не повели 3:0. А начался триллер с сумасшедшего удара Миронова, у Акинфеева было мало шансов угадать траекторию падения мяча. А винить надо хавбеков, которые прижались к своим воротам. Позже случился курьезный мяч Голенкова, которому помог Чалов. К двенадцатой минуте ЦСКА горел в два мяча. Карпина расстроил промах Байрамяна, но тренер прекрасно видел, что экспериментальная оборона «армейцев» не способна сдержать его команду. Голенков закономерно сделал дубль на старте второго тайма.

В защите ЦСКА вышел хавбек Мухин, который начал сезон в атаке инсайдом. Также появился у своих ворот центральный полузащитник Зделар. Основной оборонец Роша дисквалифицирован после красной карточки. В ЭСК РФС признали ошибку арбитра, но не отменили бан, ведь речь о второй желтой карточке. А Мойсес не сыграл из-за повреждения. У тренера ЦСКА было мало опций. Наверное, стоило довериться Набабкину, но ветеран «армейцев» допускал жесткие ошибки в обороне, поэтому поставили молодого Агапова.

Зря, ведь команде Карпина подарили солидную фору в два мяча. Причем даже успокоение игры и работа первым номером не отменяли опасность отчаянного эксперимента ЦСКА . Нельзя выпустить в линии защиты двух игроков других позиций без опыта в обороне, рассчитывая на чудо. ЦСКА не привыкать отыгрываться, но вечно начинать с 0:2 не стоит, рано или поздно доиграешься до заслуженного поражения. Особенно если голкипер нервничает. Акинфеев зря выскочил из ворот перед вторым голом и неграмотно занял позицию, когда Голенков делал дубль.

«Армейцы» исключают себя из гонки за трофей

Летом были большие проблемы с трансферами. Некоторые футболисты отказались перейти в московский клуб. Даже легенда ЦСКА Фернандес выбрал деньги в «Зените». Еще парочку бразильцев упустили, когда продавцы отказались иметь дело с командой из РПЛ . Возникали сложности с оплатой трансферов, юридические уловки не мешают другим считать ЦСКА клубом компании под международными санкциями. Причем нехватка новичков часто касается именно обороны, где травму получил Дивеев, а слева потеряли Зайнутдинова и Медину, игравших по всему флангу.

Проблема также в атаке. Заболотный и Чалов с хорошей статистикой, но играют Антон и Федор заметно хуже, о чем можно подумать, если посмотреть на голые цифры. У Чалова нехватка голов с игры, один из пяти мячей до встречи с «Ростовом» забил не с пенальти. А Заболотный лишен поддержки плеймейкеров, ведь Обляков в новом сезоне не впечатляет в атаке. Новичок Давила не заиграл мгновенно, а успех юного узбека Файзуллаева не значит, что атакующий хавбек всегда будет выступать так, как против «Крыльев Советов».

Уже по Заболотному и Зделару в основе ясно, что ЦСКА после второго места в прошлом сезоне легко может откатиться в середину таблицы, ведь все козыри показали в прошлом сезоне. Федотов пытался сменить акцент с обороны, где в прошлом сезоне его нередко выручали универсалы Мойсес и Зайнутдинов, а также сэйвы Акинфеева, на работу с мячом и разнообразные действия в атаке. Но ЦСКА не стал органичной командой первого номера. «Ростов» слишком слабый, чтобы с ним не повоевать за ничью 3:3, но будущий чемпион РПЛ не может позволять себе такие ошибки в защите, как у «армейцев».

Характер не всегда выручит команду Федотова

Владимир Валентинович приличный наставник. Поэтому не проиграл «Краснодару» Ивича в финале Кубка России, а потом Акинфеев выиграл трофей для «армейцев». По этой причине в матче против «Зенита» за Суперкубок москвичи создали больше моментов, хотя уступили Кержакову в серии пенальти. Даже в последней встрече с Семаком в РПЛ не увидели легкую победу фаворита, петербуржцы снова потеряли очки против ЦСКА . Но играть строго на характере сложно, а правильные ходы Федотова не всегда ведут к безошибочному футболу. Карпин и «Ростов» сегодня помогли ЦСКА , но не все такие щедрые.

Впрочем, «Локомотив» прижимал «армейцев» в дерби, а потом проиграл 1:4. У «Ахмата» был шанс лучше сыграть против ЦСКА , но уступили. Получается, «армейцы» везучие, им многие соперники дарят шанс зацепиться за очки. Даже «Ростов», хотя мог спокойно побеждать 3:0 в дебюте и засушить игру, начал допускать грубые ошибки. Быстрый первый ответный гол воодушевил ЦСКА , но плохое состояние обороны команды Карпина никак не влияет на общие оценки состояния «армейцев». Команде не хватает сильных и опытных кадров, любые травмы и дисквалификации сильно влияют на общую картинку.

Пережили отсутствие Акинфеева, но Игорь вернулся не в лучшей форме. Впрочем, голкипера не хочется винить в первую очередь, ведь есть безобразная игра центральных хавбеков и защитников. Без мяча все футболисты середины поля у Федотова время от времени играли слабо. Мендес, Зделар, Обляков, Кучаев и даже Мухин, когда появлялся отрезками на родной позиции, не поднимали уровень ЦСКА . С мячом «армейцы» выглядят неплохо, «Ростов» это ощутил на себе, пропустив трижды, но в футболе ворота с двух концов поля. Можно много забить и не выиграть, как случилось сегодня в Ростове-на-Дону.