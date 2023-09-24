Кейн создал 12 голов в 7 матчах за «Баварию». Но при этом Харри не лучший снайпер в Бундеслиге

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вчера, 13:27

Англичанин идеально дебютировал в Германии.

Кейн не самый результативный форвард Бундеслиги

Капитан сборной Англии получает удовольствие от игры в «Баварии». Хотя не удалось сразу выиграть первый трофей – в Суперкубке сенсационно победил «РБ Лейпциг», вряд ли «Байер» и «Боруссия» Дортмунд опередят клуб из Мюнхена на дистанции в чемпионате, ведь тренер Тухель выпросил у боссов 100 миллионов евро на подписание человека, который делает разницу. У Кейна хет-трик в ворота «Бохума», а ещё две голевые передачи в том матче.

Невероятная результативность на старте сезона. С учётом весёлой победы над МЮ 4:3 получается 8 голов и 4 ассиста в семи играх за «Баварию». Но иронично, что даже с такой статистикой Кейн не лучший снайпер Бундеслиги. Семи голов в пяти матчах оказалось мало, ведь у «Штутгарта» показал себя форвард Гуйрасси. Двадцатисемилетний гвинеец раньше играл за «Ренн», где его рекордом были 10 мячей в чемпионате за сезон.

В прошлом нападающий отличился в Бундеслиге 11 раз в 22 матчах, а теперь сошёл с ума. Десять голов и ассист в пяти играх это безумная высота, повторение рекорда Левандовского. Впрочем, Кейн прекрасно понимает, что Гуйрасси не новый Холанд, чтобы побить рекорд Роберта по голам за сезон в Бундеслиге. А вот Харри может замахнуться на достижение поляка, 41 гол в чемпионате Германии.

Стартовый темп позволяет Кейну верить в успех, хотя понятно, что забить свыше 40 мячей в чемпионате с восемнадцатью клубами невероятно сложно. Рекорд Герда Мюллера не могли побить десятилетиями. Левандовски справился, а теперь очередь Кейна. Если в первом сезоне в новой лиге 30-летний нападающий превзойдёт лучший результат предшественника, то получит необходимый моральный подъём накануне решающего для Англии Евро-2024 на немецкой земле.

Харри идеально вписался в схемы Тухеля в «Баварии»

Редко новичкам за большие деньги удаётся органично дебютировать в новой команде. Например, один из самых дорогих защитников в истории футбола – де Лигт, нашёл проблемы в «Баварии», не всегда в основе мюнхенского клуба. Тухель обожает находить внутри команды «врагов», с которыми ссорится, Маттейс легко может стать его следующей жертвой. А вот у Кейна нет проблем, хотя в Мюнхене у него даже есть достойный дублёр в лице не столько опытного Чупо-Мотинга, как молодого Теля.

Восемнадцатилетний француз забил 3 мяча и сделал 1 ассист после 81 минут на поле в составе «Баварии», выходя на замены. Разумеется, Кейн не уступит место юному нападающему, но очень помогает наличие таких напарников. У чемпионов Германии два набора игроков в атаке, что позволяет сохранять свежесть футболистов. Кейна меняют в концовке матчей, когда игра сделана.

Форвард помог «Баварии» не проиграть очаровательному «Байеру» тренера Хаби Алонсо, а в последующих матчах с МЮ и «Бохумом» сыграл ещё мощнее. Даже без стабильного места на поле для Мюллера и Комана, у Кейна достаточно качественных моментов. У Харри только два промаха из хороших позиций в Бундеслиге. Остальные верные моменты реализует, идеально играя внутри штрафной площади. В «Баварии» Кейну не нужно так часто встречаться с мячом, как в составе «Тоттенхэма».

Оборона может лишить Кейна финала Лиги чемпионов

«Баварию» давно не возбуждают дежурные победы в Бундеслиге, поэтому весной едва не потеряли «серебряную салатницу», которую в последнем туре выпустили из рук ребята из Дортмунда. Но теперь в Мюнхене человек, которому хочется любых трофеев, ради них Кейн и приехал в Бундеслигу. Вот только если говорим о статусе «Баварии» в Лиге чемпионов, то перестрелка с МЮ со счётом 4:3 поставила под сомнение позиции немцев.

Сезон длинный, многое можно изменить до весны. Но пока Гвардиола лучше понимает, как ставить игру в защите в «Манчестер Сити», чем Тухель прочувствовал оборону «Баварии». Также правильно пошутил Тчуамени, что ему нужно поговорить с Анчелотти, который назвал «Манчестер Сити» фаворитом Лиги чемпионов – обновлённый «Реал» не сдастся без боя. А «Бавария» будет ждать новых удачных действий от центрального форварда Кейна.

Все, кто говорил гадости о трансфере Харри, что переезд из «Тоттенхэма» в «Баварию» это понижение, поскольку АПЛ сильнее Бундеслиги, должны сейчас прикусить языки. Кейну давно стоило освободиться от оков странных руководителей «шпор». Форвард не стал лидером «Манчестер Юнайтед» в прошлом. Кейн не часть победного «Манчестер Сити», у Гвардиолы в центре атаки викинг Холанд.

Но в «Баварии» рады появлению нападающего класса Левандовского, ведь сам Роберт теперь обновляет рекорды «Барселоны». Сколько лет подряд директорам грандов всё советовали подписывать центральных нападающих. «Манчестер Сити» услышал – выиграл Лигу чемпионов. ПСЖ не слушает – Месси, Неймар и Мбаппе не подняли кубок над головой в парижском клубе.

Посмотрим на конечный результат «Баварии», но одно знаем точно. У Тухеля появился человек, который хочет кубки так сильно, как ребёнок хочет себе игровую приставку. С возрастом чувства притупляются, сложно пережить чистейшую радость даже от больших положительных событий. Кейну не двадцать лет, чтобы сходить с ума от голов в футболке «Баварии», но им движет детская жажда открывать новое и получать то, о чём мечтаешь.

Вдохновение заметно, невзирая на флегматизм Харри, и соперникам немецкого гранда из-за юношеского рвения англичанина очень больно. У форварда много выходов на идеальные позиции, право реализовывать пенальти. А игровой интеллект напарников добавляет ассистов даже пасами со своей половины поля. Кейн подошёл «Баварии», причём может забивать чаще, ведь в сентябре опытный форвард далеко не на пике физической формы.