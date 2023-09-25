«Тальерес» – «Барракас Сентраль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Кубка профессиональной лиги Аргентины «Тальерес» – «Барракас Сентраль», который состоится 26 сентября 2023 года

«Тальерес»

«Матадоры» в турнирной таблице группы A занимают на сегодняшний день восьмое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Тальереса», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «Барракасом». Пропустив пару мячей, в сухую «чёрно-белые» проиграли в гостях команде «Росарио Сентраль». На своём поле нулевую ничью раскатали «матадоры» с «Институто».

Со счётом 3:1 в матче 5-го тура «Аргентинос Хуниорс» взял верх над «Тальересом».

«Барракас Сентраль»

«Барракас» на текущий момент в турнирной таблице своей группы находится на одиннадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С разницей в один гол «красно-белые» взяли верх над «Арсеналом» из Саранди. С минимальным счётом «Атлетико Тукуман» выиграл дома у команды «Барракас Сентраль» в рамках матча позапрошлого тура Кубка профессиональной лиги Аргентины.

20 сентября со счётом 1:0 «красно-белые» одержали победу над «Банфилдом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тальерес» – 1.54

Ничья – 3.70

Победит «Барракас Сентраль» – 6.20

Победит «Тальерес» с форой -1.5 – 2.49

Обе забьют — нет – 1.58

Обе забьют — да – 2.26

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.61

Статистика

Две очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет

В двух играх из пяти «Тальерес» уступил своим соперникам

За тот же период «Барракас» проиграл в трёх поединках.

Прогноз

С марта месяца «чёрно-белые» не уступают своим соперникам в домашних матчах. «Барракас Сентраль» в четырёх выездных крайних матчах к ряду проигрывает своим оппонентам. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Тальерес» коэффициент 1.54.