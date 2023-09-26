«Атлетик» Бильбао – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Примеры чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао – «Хетафе», который состоится 27 сентября 2023 года

«Атлетик» Бильбао

«Львы» после шести туров текущего сезона Ла Лиги занимают четвёртое место. Вспомним несколько футбольных встреч с участием «басков» за последнее время. 3 сентября нулевую ничью раскатал «Атлетик» из Бильбао с «Мальоркой» в рамках матча 4-го тура чемпионата Испании. Поразив три раза ворота соперника, «львы» дома обыграли в сухую «жёлтую подлодку» из Кадиса в игре следующего тура Примеры.

22 сентября со счётом 2:0 в гостях «Атлетик» взял верх над «Алавесом».

«Хетафе»

«Городские» на данный момент в турнирной таблице Ла Лиги находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи «Хетафе», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «басками». С достойным счётом в гостях «тёмно-синие» проиграли мадридскому «Реалу» в игре 4-го тура чемпионата (1:2). В позапрошлом туре Примеры «городские» дома взяли верх над «Осасуной» (3:2).

На прошлых выходных со счётом 3:4 «Хетафе» уступил команде «Реал Сосьедад» в гостевой игре.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» Бильбао – 1.64

Ничья – 3.75

Победит «Хетафе» – 6.20

Победит «Бильбао» с форой -1.5 – 2.77

Обе забьют — нет – 1.57

Обе забьют — да – 2.36

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.58

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились вничью

Из пяти последних матчей «Атлетик» выиграл в четырёх футбольных поединках

За аналогичный период «городские» уступили в двух встречах.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке «баски» нарушат уже сложившуюся традицию играть вничью с «тёмно-синими». Свои три очка хозяева встречи возьмут. Компания Pinnacle предлагает на победу «Атлетика» коэффициент 1.64.