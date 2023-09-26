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«Атлетик» Бильбао – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:23
«Атлетик» Бильбао – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Примеры чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао – «Хетафе», который состоится 27 сентября 2023 года

«Атлетик» Бильбао

«Львы» после шести туров текущего сезона Ла Лиги занимают четвёртое место. Вспомним несколько футбольных встреч с участием «басков» за последнее время. 3 сентября нулевую ничью раскатал «Атлетик» из Бильбао с «Мальоркой» в рамках матча 4-го тура чемпионата Испании. Поразив три раза ворота соперника, «львы» дома обыграли в сухую «жёлтую подлодку» из Кадиса в игре следующего тура Примеры.

22 сентября со счётом 2:0 в гостях «Атлетик» взял верх над «Алавесом».

«Хетафе»

«Городские» на данный момент в турнирной таблице Ла Лиги находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи «Хетафе», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «басками». С достойным счётом в гостях «тёмно-синие» проиграли мадридскому «Реалу» в игре 4-го тура чемпионата (1:2). В позапрошлом туре Примеры «городские» дома взяли верх над «Осасуной» (3:2).

На прошлых выходных со счётом 3:4 «Хетафе» уступил команде «Реал Сосьедад» в гостевой игре.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Атлетик» Бильбао – 1.64
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Хетафе» – 6.20
  • Победит «Бильбао» с форой -1.5 – 2.77
  • Обе забьют — нет – 1.57
  • Обе забьют — да – 2.36
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.58

Статистика

  • Четыре крайние очные встречи команд завершились вничью
  • Из пяти последних матчей «Атлетик» выиграл в четырёх футбольных поединках
  • За аналогичный период «городские» уступили в двух встречах.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке «баски» нарушат уже сложившуюся традицию играть вничью с «тёмно-синими». Свои три очка хозяева встречи возьмут. Компания Pinnacle предлагает на победу «Атлетика» коэффициент 1.64.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк атлетик
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:29
Пока Хетафе набирает очки в новом сезоне только в домашних матчах, а на выезде стабильно проигрывает, пропуская минимум по два мяча. Скорее всего мы увидим что-то подобное и в Бильбао, ведь баски находятся в очень хорошей форме, одержав в пяти крайних турах четыре победы. Атлетик много забивает, настрелял в чемпионате уже 11 мячей. ТБ 1,5 сыграл в пяти из шести поединках с участием хозяев и в четырёх из шести - с участием гостей. Склоняюсь к победе "львов" и минимум два гола с их стороны. А поэтому выбираю ставку с хорошим коэффициентом "П1+ТБ 1,5". Нервы потрепать баскам гости, конечно, способны. Но вот отобрать очки - вряд ли.
Гость
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