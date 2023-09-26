«Кальяри» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Серии A чемпионата Италии «Кальяри» – «Милан», который состоится 27 сентября 2023 года

«Кальяри»

«Красно-синие» в турнирной таблице итальянской Серии A занимают на сегодняшний день предпоследнюю строчку. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «Кальяри» за последнее время. 2 сентября в матче 3-го тура чемпионата «островитяне» уступили на выезде «Болонье» (1:2). Дома «нулёвку» раскатали «сардинцы» в матче с «Удинезе».

На прошлых выходных со счётом 0:2 «островитяне» проиграли в гостях «Аталанте».

«Милан»

«Дьяволы» на сегодняшний день в чемпионате Италии находятся на второй строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «красно-чёрных». В рамках матча 4-го тура Серии A в Миланском дерби «дьяволы» с разгромным счётом проиграли «Интеру» (1:5). Нулевую ничью раскатал «Милан» в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «сороками» из Ньюкасла.

23 сентября с минимальным счётом «красно-чёрные» взяли верх над «Вероной».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» – 5.20

Ничья – 3.90

Победит «Милан» – 1.69

Победит «Милан» с форой -1.5 – 2.76

Обе забьют — нет – 1.89

Обе забьют — да – 1.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

Три поражения потерпели «островитяне» в пяти последних встречах

За такой же период «дьяволы» проиграли в одной встрече

Четыре футбольных поединка из пяти крайних очных матчей завершились исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Милана» в предстоящем матче коэффициент 1.69. В пяти крайних матчах «Кальяри» не выигрывает. С таким соперником, как «Милан», «сардинцам» даже ничья не светит.