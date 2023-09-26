«Кальяри» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Серии A чемпионата Италии «Кальяри» – «Милан», который состоится 27 сентября 2023 года
«Кальяри»
«Красно-синие» в турнирной таблице итальянской Серии A занимают на сегодняшний день предпоследнюю строчку. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «Кальяри» за последнее время. 2 сентября в матче 3-го тура чемпионата «островитяне» уступили на выезде «Болонье» (1:2). Дома «нулёвку» раскатали «сардинцы» в матче с «Удинезе».
На прошлых выходных со счётом 0:2 «островитяне» проиграли в гостях «Аталанте».
«Милан»
«Дьяволы» на сегодняшний день в чемпионате Италии находятся на второй строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «красно-чёрных». В рамках матча 4-го тура Серии A в Миланском дерби «дьяволы» с разгромным счётом проиграли «Интеру» (1:5). Нулевую ничью раскатал «Милан» в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «сороками» из Ньюкасла.
23 сентября с минимальным счётом «красно-чёрные» взяли верх над «Вероной».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кальяри» – 5.20
- Ничья – 3.90
- Победит «Милан» – 1.69
- Победит «Милан» с форой -1.5 – 2.76
- Обе забьют — нет – 1.89
- Обе забьют — да – 1.95
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89
Статистика
- Три поражения потерпели «островитяне» в пяти последних встречах
- За такой же период «дьяволы» проиграли в одной встрече
- Четыре футбольных поединка из пяти крайних очных матчей завершились исходом: обе забьют – нет.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Милана» в предстоящем матче коэффициент 1.69. В пяти крайних матчах «Кальяри» не выигрывает. С таким соперником, как «Милан», «сардинцам» даже ничья не светит.