Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Кальяри» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:20
«Кальяри» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Серии A чемпионата Италии «Кальяри» – «Милан», который состоится 27 сентября 2023 года

«Кальяри»

«Красно-синие» в турнирной таблице итальянской Серии A занимают на сегодняшний день предпоследнюю строчку. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «Кальяри» за последнее время. 2 сентября в матче 3-го тура чемпионата «островитяне» уступили на выезде «Болонье» (1:2). Дома «нулёвку» раскатали «сардинцы» в матче с «Удинезе».

На прошлых выходных со счётом 0:2 «островитяне» проиграли в гостях «Аталанте».

«Милан»

«Дьяволы» на сегодняшний день в чемпионате Италии находятся на второй строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «красно-чёрных». В рамках матча 4-го тура Серии A в Миланском дерби «дьяволы» с разгромным счётом проиграли «Интеру» (1:5). Нулевую ничью раскатал «Милан» в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «сороками» из Ньюкасла.

23 сентября с минимальным счётом «красно-чёрные» взяли верх над «Вероной».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кальяри» – 5.20
  • Ничья – 3.90
  • Победит «Милан» – 1.69
  • Победит «Милан» с форой -1.5 – 2.76
  • Обе забьют — нет – 1.89
  • Обе забьют — да – 1.95
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

  • Три поражения потерпели «островитяне» в пяти последних встречах
  • За такой же период «дьяволы» проиграли в одной встрече
  • Четыре футбольных поединка из пяти крайних очных матчей завершились исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Милана» в предстоящем матче коэффициент 1.69. В пяти крайних матчах «Кальяри» не выигрывает. С таким соперником, как «Милан», «сардинцам» даже ничья не светит.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк милан
Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 18:37
И это второе место он наверняка, по крайней мере после грядущего тура, никому отдавать не собирается. Соперник мало того, что сам по себе ни для кого сейчас в Серии А особой угрозы не представляет, так ещё и весьма желанный для "красно-чёрных". В 8 из 10 последних встреч побеждали "дьяволы" дважды отпустив сардинцев с миром. Судя по имеющимся данным в этот раз не отпустят, а просто аккуратненько, возможно через низ, изымут все три очка. На слишком разных уровнях нынче находятся команды.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 