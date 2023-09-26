«Астон Вилла» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (27.09.2023)

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вчера, 20:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка английской лиги «Астон Вилла» – «Эвертон», который состоится 27 сентября 2023 года

«Астон Вилла»

«Вилланы» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают на текущий момент шестое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «львов» из Бирмингема. С разницей в пару голов «Астон Вилла» выиграла дома у «стекольщиков» из Кройдона. 21 сентября в напряжённой борьбе «вилланы» в гостях уступили польской команде «Легия» в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги конференций (2:3).

На прошлых выходных с минимальным счётом «львы» на выезде обыграли лондонский клуб «Челси».

«Эвертон»

«Ириски» из Ливерпуля в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на пятнадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. В рамках матча 4-го тура чемпионата Англии «Эвертон» в гостях раскатал ничью с «клинками» из Шеффилда (2:2). Дома с минимальным счётом «синие» уступили «канонирам» в рамках матча позапрошлого тура АПЛ .

Со счётом 3:1 «ириски» в гостях взяли верх над «пчёлами» из Брентфорда.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 1.74

Ничья – 4.00

Победит «Эвертон» – 4.40

Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 – 2.85

Обе забьют — нет – 2.12

Обе забьют — да – 1.72

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом: обе забьют – нет

Три победы одержали бирмингемские «львы» в пяти последних матчах

За такой же период «ириски» выиграли в двух встречах.

Прогноз

Пять крайних личных матча команд завершились победами «вилланов». Компания Pinnacle предлагает на победу «Астон Виллы» в предстоящей встрече коэффициент 1.74.