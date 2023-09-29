«Хетафе» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Хетафе» – «Вильярреал», который состоится 30 сентября 2023 года

«Хетафе»

«Тёмно-синие» в турнирной таблице чемпионата Испании находятся на одиннадцатой строчке. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «жёлтой подлодкой» из Вильярреала. В один гол «городские» дома взяли верх над «Осасуной» в игре 5-го тура Ла Лиги (3:2). На прошлых выходных в напряжённой борьбе «Хетафе» на выезде уступил команде «Реал Сосьедад» (3:4).

27 сентября ничейным исходом завершилась гостевая игра со «львами» из Бильбао.

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» на данный момент в Примере занимает тринадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием «жёлтых». В рамках матча первого тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» на выезде проиграл греческому клубу «Панатинаикос» (0:2). Ничейным исходом завершилась выездная игра 6-го тура Ла Лиги с командой «Райо Вальекано» (1:1).

Дома в игре прошлого тура «жёлтая подлодка» со счётом 1:2 уступила «жирондинцам».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 2.85

Ничья – 3.25

Победит «Вильярреал» – 2.60

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 5.05

Обе забьют — нет – 2.04

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76

Статистика

В двух футбольных поединках из пяти крайних «городские» выиграли

За тот же период «жёлтые» обыграли своих оппонентов в одной встрече

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

5 октября «жёлтой подлодке» предстоит встреча с французским «Ренном» в рамках матча Лиги Европы. Мысленно «Вильярреал» уже сосредоточен на будущей игре с «красно-чёрными». Компания Pinnacle предлагает на победу «Хетафе» коэффициент 2.85.