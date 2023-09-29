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«Лейпциг» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:53
«Лейпциг» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Лейпциг» – «Бавария», который состоится 30 сентября 2023 года

«Лейпциг»

«Лейпциг» по итогам пяти сыгранных туров идет в лидерах чемпионата. Очки, которые команда упустила в первом туре, единственная потеря баллов на данный момент. Стоит отметить хорошую форму новичка клуба, Хави Симонса, набравшего в свой актив три гола и четыре ассиста в пяти играх. Из последних результатов в чемпионате нужно отметить выездную победу над «Боруссией» Мюнхенгладбах (1:0).

Среди недели была добыта победа в гостях в Кубке Германии над командой Второй Бундеслиги, «Вереном» (3:2).

«Бавария»

«Бавария» после провала в Суперкубке Германии в начале сезона набрала свой привычный игровой тонус. Ни одного поражения на текущем этапе в Бундеслиге. Только «Байер» смог зацепить ничью в выездной игре с действующими чемпионами Германии, матч завершился со счетом 2:2.

В рамках последнего тура был разгромлен клуб «Бохум» (7:0). Хет-триком отличился Гарри Кейн.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лейпциг» – 3.70
  • Ничья – 4.25
  • Победит «Бавария» – 1.92
  • Победит «Бавария» с форой -1.5 – 3.10
  • Обе забьют — нет – 2.80
  • Обе забьют — да – 1.44
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.43
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.86

Статистика

  • «Лейпциг» во всех турнирах текущего сезона имеет серию из шести побед.
  • «Бавария» с восемнадцатью голами самая результативная команда Бундеслиги сезона 2023/2024.
  • «Лейпциг» в последних пяти домашних играх против «Баварии» в чемпионате не может победить.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Баварии» с форой -1.5 гола коэффициент 3.10. «Лейпциг» может находиться в хорошем игровом тонусе, но когда речь идет о противостоянии с Баварией, тут срабатывает класс отдельных исполнителей. После поражения в Суперкубке, «Бавария» сделала выводы и второй раз не допустит такого результата.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк бавария
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:12
Легко Баварии не будет, точно. Лейпциг, скорее всего, как обычно сыграет на контратаках, которыми команда отлично владеет и которые уже дважды приносили восточным немцам удачу в играх с Баварией. У Баварии не все гладко с организацией игры, и, если в центре, команда кое-как игру наладила, больше нет таких острых контрвыпадов соперника как раньше, то в защите, привычного мюнхенского порядка и недежности, пока не ощущается. Перестройка Баварии идет полным ходом, а это- всегда болезненный процесс. К тому же, руководство клуба очень придирчиво рассматривает каждый шаг Т.Тухеля, что тоже вносит определенную нервозность в работу тренера.

Я, как обычно- поддержу не столько Баварию, сколько Тухеля. Но легкой игры- ему не обещаю...
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