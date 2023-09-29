«Лейпциг» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Лейпциг» – «Бавария», который состоится 30 сентября 2023 года
«Лейпциг»
«Лейпциг» по итогам пяти сыгранных туров идет в лидерах чемпионата. Очки, которые команда упустила в первом туре, единственная потеря баллов на данный момент. Стоит отметить хорошую форму новичка клуба, Хави Симонса, набравшего в свой актив три гола и четыре ассиста в пяти играх. Из последних результатов в чемпионате нужно отметить выездную победу над «Боруссией» Мюнхенгладбах (1:0).
Среди недели была добыта победа в гостях в Кубке Германии над командой Второй Бундеслиги, «Вереном» (3:2).
«Бавария»
«Бавария» после провала в Суперкубке Германии в начале сезона набрала свой привычный игровой тонус. Ни одного поражения на текущем этапе в Бундеслиге. Только «Байер» смог зацепить ничью в выездной игре с действующими чемпионами Германии, матч завершился со счетом 2:2.
В рамках последнего тура был разгромлен клуб «Бохум» (7:0). Хет-триком отличился Гарри Кейн.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лейпциг» – 3.70
- Ничья – 4.25
- Победит «Бавария» – 1.92
- Победит «Бавария» с форой -1.5 – 3.10
- Обе забьют — нет – 2.80
- Обе забьют — да – 1.44
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.43
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.86
Статистика
- «Лейпциг» во всех турнирах текущего сезона имеет серию из шести побед.
- «Бавария» с восемнадцатью голами самая результативная команда Бундеслиги сезона 2023/2024.
- «Лейпциг» в последних пяти домашних играх против «Баварии» в чемпионате не может победить.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Баварии» с форой -1.5 гола коэффициент 3.10. «Лейпциг» может находиться в хорошем игровом тонусе, но когда речь идет о противостоянии с Баварией, тут срабатывает класс отдельных исполнителей. После поражения в Суперкубке, «Бавария» сделала выводы и второй раз не допустит такого результата.
Я, как обычно- поддержу не столько Баварию, сколько Тухеля. Но легкой игры- ему не обещаю...
Я, как обычно- поддержу не столько Баварию, сколько Тухеля. Но легкой игры- ему не обещаю...