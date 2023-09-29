«Кёльн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» – «Штутгарт», который состоится 30 сентября 2023 года

«Кёльн»

«Козлы» на сегодняшний день в турнирной таблице немецкой Бундеслиги занимают шестнадцатое место. Вспомним несколько матчей с участием «Кёльна» за последнее время. В сухую, забив шесть раз, «красно-белые» одержали победу над командой «Бергиш Гладбах». С разницей в два гола «козлы» проиграли дома «Хоффенхайму» в рамках матча позапрошлого тура чемпионата Германии.

На прошлых выходных «красно-белые» со счётом 1:2 уступили «Вердеру».

«Штутгарт»

«Швабы» после пяти туров находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков «Штутгарта». Выигрышная серия «швабов» длится четыре матча к ряду. В товарищеской встрече «Штутгарт» разгромил швейцарскую команда «Санкт-Галлен» (8:3). С разницей в пару голов «швабы» на выезде выиграли у «Майнца» в позапрошлом туре Бундеслиги.

22 сентября со счётом 3:1 «Штутгарт» взял верх над командой «Дармштадт 98».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кёльн» – 2.80

Ничья – 3.65

Победит «Штутгарт» – 2.43

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 4.41

Обе забьют — нет – 2.36

Обе забьют — да – 1.57

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

Из пяти крайних очных встреч команд три завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Три поражения потерпели «козлы» в пяти последних матчах

За тот же период «швабы» уступили в одной встрече.

Прогноз

Выигрышная серия «швабов» может ещё продлится. «Козлы» вряд ли отберут очки у гостей в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает на победу «Штутгарта» коэффициент 2.43.