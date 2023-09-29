«Кёльн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» – «Штутгарт», который состоится 30 сентября 2023 года
«Кёльн»
«Козлы» на сегодняшний день в турнирной таблице немецкой Бундеслиги занимают шестнадцатое место. Вспомним несколько матчей с участием «Кёльна» за последнее время. В сухую, забив шесть раз, «красно-белые» одержали победу над командой «Бергиш Гладбах». С разницей в два гола «козлы» проиграли дома «Хоффенхайму» в рамках матча позапрошлого тура чемпионата Германии.
На прошлых выходных «красно-белые» со счётом 1:2 уступили «Вердеру».
«Штутгарт»
«Швабы» после пяти туров находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков «Штутгарта». Выигрышная серия «швабов» длится четыре матча к ряду. В товарищеской встрече «Штутгарт» разгромил швейцарскую команда «Санкт-Галлен» (8:3). С разницей в пару голов «швабы» на выезде выиграли у «Майнца» в позапрошлом туре Бундеслиги.
22 сентября со счётом 3:1 «Штутгарт» взял верх над командой «Дармштадт 98».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кёльн» – 2.80
- Ничья – 3.65
- Победит «Штутгарт» – 2.43
- Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 4.41
- Обе забьют — нет – 2.36
- Обе забьют — да – 1.57
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19
Статистика
- Из пяти крайних очных встреч команд три завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- Три поражения потерпели «козлы» в пяти последних матчах
- За тот же период «швабы» уступили в одной встрече.
Прогноз
Выигрышная серия «швабов» может ещё продлится. «Козлы» вряд ли отберут очки у гостей в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает на победу «Штутгарта» коэффициент 2.43.