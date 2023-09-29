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«Кёльн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:28
«Кёльн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» – «Штутгарт», который состоится 30 сентября 2023 года

«Кёльн»

«Козлы» на сегодняшний день в турнирной таблице немецкой Бундеслиги занимают шестнадцатое место. Вспомним несколько матчей с участием «Кёльна» за последнее время. В сухую, забив шесть раз, «красно-белые» одержали победу над командой «Бергиш Гладбах». С разницей в два гола «козлы» проиграли дома «Хоффенхайму» в рамках матча позапрошлого тура чемпионата Германии.

На прошлых выходных «красно-белые» со счётом 1:2 уступили «Вердеру».

«Штутгарт»

«Швабы» после пяти туров находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков «Штутгарта». Выигрышная серия «швабов» длится четыре матча к ряду. В товарищеской встрече «Штутгарт» разгромил швейцарскую команда «Санкт-Галлен» (8:3). С разницей в пару голов «швабы» на выезде выиграли у «Майнца» в позапрошлом туре Бундеслиги.

22 сентября со счётом 3:1 «Штутгарт» взял верх над командой «Дармштадт 98».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кёльн» – 2.80
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Штутгарт» – 2.43
  • Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 4.41
  • Обе забьют — нет – 2.36
  • Обе забьют — да – 1.57
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

  • Из пяти крайних очных встреч команд три завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • Три поражения потерпели «козлы» в пяти последних матчах
  • За тот же период «швабы» уступили в одной встрече.

Прогноз

Выигрышная серия «швабов» может ещё продлится. «Козлы» вряд ли отберут очки у гостей в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает на победу «Штутгарта» коэффициент 2.43.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк штутгарт
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