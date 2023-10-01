«Торино» – «Верона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1696188005

вчера, 22:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серия А чемпионата Италии «Торино» – «Верона», который состоится 2 октября 2023 года

«Торино»

Для «Торино» каждый набранный пункт в зачет турнирной таблицы в этом сезоне с командами выше их уровня дается с невероятной сложностью. После удачной игры в третьем и четвертом туре, где «быки» набрали шесть очков, победив «Салернитано» и «Дженоа», подопечные И.Юрича сыграли вничью дома с «Ромой» (1:1) и в рамках последнего тура уступили на выезде «Лацио» (0:2).

«Верона»

«Верона» также, как и их будущий оппонент, идёт в середине турнирной таблицы, имея в своем активе семь набранных баллов. Первые два тура принесли шесть очков подопечным М. Барони. В последующих играх клуб с Вероны набрал только одно очко в четырех играх.

В шестом туре на домашнем поле «Верона» уступила «Аталанте» (0:1), не забив в третьем матче чемпионата Италии подряд.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 1.86

Ничья – 3.40

Победит «Верона» – 4.90

Победит «Торино» с форой 0 – 1.34

Обе забьют — нет – 1.66

Обе забьют — да – 2.23

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.41

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60

Статистика

«Верона» одна из самых сухих команд текущего сезона по забитым и пропущенным мячам.

«Торино» на своем поле в пяти последних очных встречах с «Вероной» четыре раза сыграла вничью.

«Торино» в матче с «Вероной» не поможет травмированный А.Буонджорно.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный результат с коэффициентом 3.40. Соперников ожидает тяжелый матч с минимальным количеством реализованных моментов.