В большинстве групп Кубка наступает развязка. «Зенит» и «Балтика» решат судьбу «Крыльев» и «Ахмата»

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вчера, 10:08

Реалии 5-го тура группового этапа.

«Урал» – «Рубин»

- Неприятнейшая ситуация для «шмелей». Оправдываются опасения после поражения от «Зенита». Не раз отмечали, что «Урал» Ганчаренко – команда серий. Сейчас продолжается неудачная – ещё и судейские ошибки мешают набирать очки. Иванов прошелся по арбитрам матча с «Ростовом». Но как иначе, когда в 9 туре ошибочно засчитывают гол «Краснодара», а в следующие же выходные назначают спорный пенальти (и не назначают куда более очевидный) и показывают красную Егорычеву – тоже сомнительную?

- Для уральцев главное – чтобы злость от несправедливости вылилась в футбольную плоскость. С «Рубином» они определяют, у кого будет «приоритетное право» на борьбу за путёвки в верхнюю сетку. К несчастью казанцев, они подходят к матчу в скверной форме – одна победа в последних 5 матчах.

«Зенит» – «Балтика»

- Вот сейчас никто в Санкт-Петербурге не будет делать скидку на то, что «сине-бело-голубые» играют с «балтийцами» в Кубке – у петербуржцев и без того два поражения к ряду. До этого с трудом далась победа над «Ахматом» в Кубке, ещё раньше ничья с ЦСКА и гостевое поражение от «Балтики», в июле-августе – 1:1 с «Ростовом» и 2:3 от «Динамо». Слишком много осечек на стартовом отрезке для гегемона РПЛ .

- Но у калининградцев будет шанс сыграть на внутренних противоречиях «Зенита». Если сложившаяся ситуация ударит по самолюбию петербуржцев и спровоцирует негативную реакцию, у Игнашевича появится возможность сотворить сенсацию. Пока же «Балтика» настолько же хороша в Кубке, насколько слаба в чемпионате.

«Локомотив» – «Ростов»

- Успех закреплён, топ-3 покорилась «железнодорожникам» — к матчу против «Ростова» они подходят с победами над «Зенитом» в гостях и «Пари НН» дома. Единственное – не радует статистикой Артём Дзюба. Недавний лидер «красно-зелёных» ушёл в тень – возможно, сконцентрировался на медийной составляющей.

- Наряду с ЦСКА самая мирная команда РПЛ – это «Ростов». «Армейцы» не могли одержать победу в основное время с конца августа (в 6 матчах – 4 ничьи и 2 победы по пенальти). У ростовчан такая серия растянулась на 4 встречи – 3 ничьи и кубковая победа над «Рубином» по пенальти.

«Крылья Советов» – «Ахмат»

- Какой же сильный импульс придаст «Крыльям» победа над «Спартаком»! Самарцы ещё укрепили свои позиции в топ-3 – «Локо» опережают на 3 очка, «Зенит» — на 4! К тому же теперь есть полный комплект – «Крылья» обыграли «красно-белых», а до этого отбирали очки у ЦСКА , «Динамо» и тех же «железнодорожников».

- Но если говорить конкретно о Кубке, позиции самарцев настолько же скверные, как и у «Ахмата». И те, и другие отстают от «Балтики» с «Зенитом» на 4-6 очков. Надежды на верхнюю сетку призрачные – если «сине-бело-голубые» обыграют калининградцев, останется лишь путёвка в Путь регионов.

«Факел» – ЦСКА

- Победа над «Сочи» — первая с августа. На этом отрезке воронежцы уступили «Рубину», «Крыльям» и «Оренбургу», поделили очки с «Краснодаром» и «Уралом», в ответном кубковом противостоянии с оренбуржцами дотянули до серии пенальти, но и там оказались слабее. Итог матча с ЦСКА скорее всего закроет дорогу в верхнюю сетку – а дальше всё зависит от тех же южноуральцев и «Сочи».

- Прервалась ничейная серия по итогам основного времени – так «красно-синие» завершали 6 матчей к ряду. Два проходили в Кубке – поэтому встречи переходили в серию пенальти, и уже там москвичи забирали победу. Теперь же тенденция прервалась – на матче против «Балтики».

«Сочи» – «Оренбург»

- Хохлов ушёл – а лучше не стало. Южане при Точилине уступили по пенальти «армейцам», в чемпионате оказались слабее «Крыльев» и безыдейно проиграли «Факелу». Поиски нового тренера приходится продолжать – в чемпионате «леопарды» вообще замыкают турнирную таблицу с шестью очками.

- Зато не надо этого делать южноуральцам – всё быстро пошло на лад, как только пост главного занял Давид Деограсия. В 7 матчах – одно поражение, от «Пари НН». И самое главное – громкая сенсация в минувшие выходные. Тогда «Оренбург» в домашних стенах одним приёмом переиграл «Зенит».

«Динамо» – «Спартак»

- Опять московское дерби «бело-голубых» и «красно-белых», опять две проблемные команды. Только на этот раз позиции «Спартака» даже хуже. Команда Абаскаля оглушительно провалилась с «Крыльями» — пропустила быстрый гол, возилась с мячом. Владение не приносило ничего – и в итоге 0:4.

- У «Динамо» 1 победа в последних 7 встречах. На этом отрезке подопечные Марцела Лички уже дважды уступили «Спартаку», потеряли очки с «Рубином», «Пари НН» и «Ахматом». Также проиграли «Краснодару» в серии пенальти.

«Краснодар» – «Пари НН»

- В любом случае, первой строчки группы D ни «Динамо», ни «Краснодару» не видать – её себе гарантировали «красно-белые». При равенстве очков преимущество у «бело-голубых», поэтому в 5-м туре «быкам» нужна только победа.

- Нижегородцам же по силам внести хаос в таблицу группы – если они обыграют «Краснодар», по 5 очков в активе будет уже сразу у трёх команд. В то же время выезды «Пари НН» даются тяжело – за весь текущий сезон в гостях команда успела только с «Динамо» и «Уралом» поделить очки. В остальных четырёх встречах – поражения.