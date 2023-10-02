Испытание для МЮ и Кварацхелия против «Реала». Лига чемпионов набирает обороты

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вчера, 22:31

Много интереснейших матчей.

«Галатасарай» может уволить тен Хага

Эрик и его подопечные проигрывали на «Олд Траффорд» в этом сезоне, уступали «Брайтону» и «Кристал Пэлас». Неудача в Лиге чемпионов не станет первой. В гостях МЮ играет ещё хуже, три поражения в четырех матчах. Добавьте сюда травмы, конфликты внутри команды, недовольство наставником со стороны боссов клуба, которые рассчитывают получить от продажи «дьяволов» огромные деньги. А тут в гостях Давинсон Санчес, не доехавший в «Спартак», Икарди, Заха, Мертенс, Муслера, Торрейра, Анхелиньо и другие известные игроки «Галатасарая». Туркам надо агрессивно и смело играть в Англии, чтобы навязать МЮ борьбу за выход из группы. Состав у клуба из Стамбула звездный, а у англичан нет чемпионской игры, хотя понятно, что тен Хаг будет формальным фаворитом.

Кварацхелия против любимого клуба

Хвича болеет за «Реал», а теперь сыграет против клуба из Мадрида. У «Наполи» непростой старт сезона, но в первом туре ЛЧ одержали победу. Были конфликты, но форвард Осимхен по-взрослому разобрался в скандальной ситуации с пресс-службой «Наполи». Поскольку фанаты писали форварду слова поддержки после нелепых роликов на официальной странице клуба, где издевались над промахом Осимхена с пенальти и называли его «кокосом», то нигериец написал пост, в котором подтвердил любовь к Неаполю и «Наполи». Конфликт улажен, а Кварацхелия недавно прервал серию без голов. Снова отдает голевые передачи на любимого напарника в атаке. Беллингем помог «Реалу» обыграть сенсацию сезона «Жирону» со счетом 0:3, у Анчелотти новая полузащита без Модрича и Крооса. Матч в Неаполе является центральным во втором туре ЛЧ , встретятся живые, не идеальные и поэтому интересные команды. Кепа и Мерет вряд ли уйдут с поля, не пропустив ни разу.

Лаутаро против Ди Марии в Милане

Еще одна красивая вывеска в Лиге чемпионов, «Интер» против «Бенфики». Команды весной встречались в четвертьфинале турнира. Индзаги пошел дальше благодаря победе в Лиссабоне 0:2, но тренер Шмидт хочет взять реванш на групповом этапе нового розыгрыша. У «орлов» на выходных случилась важная победа над «Порту». Молодой голкипер Трубин вытащил несколько сложных ударов, а нестареющий Ди Мария забил победный мяч в ворота «драконов». У «Интера» тоже нерядовые выходные, ведь Лаутаро сделал покер после выхода на замену. Встречаются экстремально сильные команды с характерными исполнителями. Обоим клубам нужны очки, ведь в первом туре ЛЧ «Интер» не смог обыграть в гостях крепкий «Реал Сосьедад» пока без Захаряна, который переболел коронавирусом, а «Бенфика» дома проиграла «Зальцбургу». В Милане будет жарко, голкиперам Зоммеру и Трубину придется поработать.

Холанд в гостях у любимых немцев

Когда-то Эрлинг играл за клуб корпорации «Ред Булл» из Зальцубрга. Но затем отказался перейти в «Лейпциг», выбрал Дортмунд. Позже в составе «Манчестер Сити» в весеннем плей-офф Лиги чемпионов молодой норвежец забил пять мячей за матч команде из восточной части Германии. Эрлинга от шестого гола отодвинула лишь замена от Гвардиолы. Защитники «Лейпцига» точно не забыли тот матч. Хорват Гвардиол переметнулся за лето к англичанам, оборона немцев не стала сильнее. Но сама команда не сбавила, ведь появился Хави Симонс. «Лейпциг» на выходных сыграл 2:2 с «Баварией». Матч Лиги чемпионов пройдет в Германии, где весной «Манчестер Сити» подписал мир 1:1. Холанд хочет снова забить в любимой Лиге чемпионов, ведь против «Црвены Звезды» у него лишь ассист. Поражение от «Вулверхэмптона» на выходных разозлило Гвардиолу и его подопечных.

«Порту» против удачной серии Хави

У «Барселоны» девять матчей без поражений в новом сезоне. И хотя «Мальорка» едва не испортила статистику, нашлись герои в концовке поединка. «Севилья» держалась против каталонцев, но Серхио Рамос отпраздновал возвращение в родной клуб автоголом. Разумеется, у Хави есть проблемы в защите, голкипер команды больше не пропускает раз в месяц в Ла Лиге. Но разгром «Антверпена» в Лиге чемпионов напомнил о словах тренера «блаугранас», что им важен успех именно в еврокубках. Нет сомнений, что «Барселона» фаворит группы и матча против команды тренера Консейсау, но поражение от «Бенфики» разозлило сильных «драконов». В первом туре «Порту» обыграл «Шахтер», атакующая линия у португальцев классная. Если защитники не подведут вратаря Кошту, то «Барселона» встретит самого сильного соперника в новом сезоне. Хочется продлить серию без поражений до десяти матчей, но будет непросто, ведь такие коллекции обычно прерываются в самый неподходящий момент.

«Группа смерти» в центре внимания